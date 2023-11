Wie jedes Jahr steht auch 2023 der Black Friday im November an. Versandriese Amazon kündigt sogar eine gesamte Schnäppchenwoche an: Vom 17. an bis zum 27. November sollen Käufer:innen richtig sparen können. Wir haben alle Infos und Deals zum Event.

Schnäppchenjäger:innen haben sich diese Tage sicherlich bereits im Kalender markiert: Am Black Friday 2023 sowie dem Cyber Weekend und Cyber Monday reduzieren Onlinehändler viele ihrer Waren. So auch Amazon. In diesem Jahr kündigt der Versandriese sogar eine ganze Schnäppchenwoche an: Vom 17. bis zum 27. November sollen zahlreiche Rabatte auf die Kund:innen warten. Auf einer Übersichtsseite finden Sie alle Angebote gebündelt. Welche Deals sich besonders lohnen, verraten wir Ihnen hier.

Spannend zu wissen: Wenn Sie vom 17. bis 27. November ein "Black-Friday-Deal-Angebot" kaufen, das von Amazon verkauft wird (Sie erkennen es an der rot markierten Kennzeichnung) und dessen Preis vor dem 4. Dezember 23.59 Uhr weiter sinkt, erstattet Amazon automatisch die Differenz.

Black-Friday-Angebote von Amazon

Black Friday Woche bei Amazon: Blitzdeals

Affiliate Link -32% Kärcher Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition Jetzt shoppen 54,24 € 79,99 €

33 % Rabatt: Kärcher Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition, Akkulaufzeit: 35 min, LED-Ladezustandsanzeige, 2 Absaugdüsen, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug, 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat, 1 stück (1er Pack) für 53,49 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -40% Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste - 2 Schallzahnbürsten, 1x Ladeglas, 4x Premium Bürstenköpfe Jetzt shoppen 295,99 € 499,99 €

40 % Rabatt: Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste Doppelpack - 2 Schallzahnbürsten, 1x Ladeglas, 4x Premium Bürstenköpfe, neue Generation, weiß & weiß (Model: HX9914/62) für 295,99 Euro statt 499,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -49% Swarovski Infinity Halskette, Herz, Weiss, Metallmix Jetzt shoppen 57,61 € 115,00 €

45 % Rabatt: Swarovski Infinity Halskette, Herz, Weiss, Metallmix für 62,50 Euro statt 115 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -62% Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 1 Kamera Blink Mini Jetzt shoppen 49,99 € 134,98 €

62 % Rabatt: Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 1 Kamera Blink Mini für 49,99 Euro statt 134,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

Affiliate Link -30% OOONO CO-Driver NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit Jetzt shoppen 34,95 € 49,95 €

30 % Rabatt: OOONO CO-Driver NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit, automatisch aktiv nach Verbindung zum Smartphone über Bluetooth, Daten von Blitzer.de für 34,95 Euro statt 49,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link JBL Tune 230 NC TWS – Wasserfeste, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling in Schwarz Jetzt shoppen

40 % Rabatt: JBL Tune 230 NC TWS – Wasserfeste, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling in Schwarz – Mit bis zu 40 Stunden Musikwiedergabe für 59,98 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% Denon DP-300 F Vollautomatischer Plattenspieler Jetzt shoppen 249,00 € 399,00 €

37 % Rabatt: Denon DP-300 F Vollautomatischer Plattenspieler (Riemenantrieb, integrierter Vorverstärker, Vollautomatik) schwarz für 249 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

Affiliate Link -31% SodaStream Wassersprudler TERRA Promopack Jetzt shoppen 64,99 € 94,49 €

31 % Rabatt: SodaStream Wassersprudler TERRA Promopack mit CO2-Zylinder und spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche, Schwarz, Höhe 44cm für 64,99 Euro statt 99,49 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -28% Ninja Foodi MAX Grill & Heißluftfritteuse [AF500EUCP] Smart Cook System Jetzt shoppen 199,99 € 279,99 €

28 % Rabatt: Ninja Foodi MAX Grill & Heißluftfritteuse [AF500EUCP] Smart Cook System, Amazon Exklusiv, 6-in-1, 3,8 L, Spieße, Bratrost, Silikonhandschuhe, Kupfer/Schwarz für 199,99 Euro statt 279,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -25% Tineco Pure ONE S15 Essentials Smart Akku Staubsauger Jetzt shoppen 299,00 € 399,00 €

25 % Rabatt: Tineco Pure ONE S15 Essentials Smart Akku Staubsauger, Handstaubsauger umwandelbar, für Hartboden und Teppich, Anti-Verheddern-Funktion, LED-Licht für 299 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

Garten & Baumarkt

Affiliate Link -17% Gardena Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A Jetzt shoppen 99,00 € 119,99 €

17 % Rabatt: Gardena Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A ohne Akku Heckenschneider mit ergonomischem Griff und Anschlagschutz, geringes Gewicht für bessere Handhabung (14730-55) 70x20 für 99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -16% Bosch Professional Universal Klappmesser mit Klingenfach im Metall-Griff (inkl. 2 Ersatzklingen, in Blister) Jetzt shoppen 19,68 € 23,56 €

16 % Rabatt: Bosch Professional Universal Klappmesser mit Klingenfach im Metall-Griff (inkl. 2 Ersatzklingen, in Blister) für 19,68 Euro statt 23,56 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -43% WOLF-Garten - Elektro-Rasenmäher S 3800 E; 18ACF1S-650, 38 cm Jetzt shoppen 84,00 € 149,99 €

43 % Rabatt: WOLF-Garten - Elektro-Rasenmäher S 3800 E; 18ACF1S-650, 38 cm für 84 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

Affiliate Link -56% Satisfyer Pro 2 Vibrator Dildo Jetzt shoppen 25,99 € 59,95 €

56 % Rabatt: Satisfyer Pro 2 Vibrator Dildo | Leise Starke Klitoris-Stimulation | Sex-Spielzeug Geschenk für Frauen | Extrem Erotisches Sexspielzeug | Druckwellenvibrator mit Vibrationen | Stimulator Toy Damen für 25,99 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -28% IPL Geräte Haarentfernung Laser mit 9 Energiestufen und 3 Funktionen Jetzt shoppen 93,49 € 130,00 €

28 % Rabatt: IPL Geräte Haarentfernung Laser mit 9 Energiestufen und 3 Funktionen HR/SC/RA, 999.900 Lichtimpulse Schmerzfreie Haarentfernung Laser für Männer, Frauen, Gesicht, Achseln, Beine, Körper für 93,49 Euro statt 130 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% RENPHO Personenwaage digital Jetzt shoppen 19,99 € 39,99 €

25 % Rabatt: RENPHO Personenwaage Körperfettwaage, Waage Personen mit App 180 kg/400 lbs, Körperwaage Digital Bluetooth Körperanalysewaage für Körperfett, BMI, Muskelmasse, Protein, BMR, Schwarz für 29,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

Affiliate Link -12% LEGO 76414 Harry Potter Expecto Patronum, 2 in 1 Hirsch und Wolf Figur Jetzt shoppen 61,50 € 69,99 €

42 % Rabatt: LEGO 76414 Harry Potter Expecto Patronum, 2 in 1 Hirsch und Wolf Figur, 2-in-1 Figuren-Set, Spielzeug zum Sammeln, Bauen und als Dekoration, Geschenk und Zubehör für Teens, Männer und Frauen für 39,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -48% Ravensburger Familienspiel 26948 Mystery Games Jetzt shoppen 15,39 € 29,99 €

48 % Rabatt: Ravensburger Familienspiel 26948 Mystery Games: Der verfluchte Geburtstag kooperatives Geschichten-Mystery-Spiel für 2-4 Spieler ab 12 Jahren für 15,39 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% Ravensburger GraviTrax POWER Element Elevator Jetzt shoppen 16,99 € 26,99 €

37 % Rabatt: Ravensburger GraviTrax POWER Element Elevator. Elektronisches Zubehör für Kugelbahnen für Kinder ab 8 Jahren. Kombinierbar mit allen GraviTrax Produkten und -linien für 16,99 Euro statt 26,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Apple-Produkte

Affiliate Link -32% Apple 20W USB‑C Power Adapter Jetzt shoppen 16,97 € 25,00 €

32 % Rabatt: Apple 20W USB‑C Power Adapter für 17 Euro statt 25 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -23% Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß, Multi-Touch Oberfläche Jetzt shoppen 65,00 € 85,00 €

23 % Rabatt: Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß, Multi-Touch Oberfläche für 65 Euro statt 85 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -14% Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Jetzt shoppen 239,00 € 279,00 €

14 % Rabatt: Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C)​​​​​​​ für 239 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

Affiliate Link -54% Echo Show 5 (3. Gen.) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr | Graublau Jetzt shoppen 49,99 € 109,99 €

54 % Rabatt: Der neue Echo Show 5 (3. Gen.) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr | Graublau für 49,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -67% Echo Pop | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit Jetzt shoppen 17,99 € 54,99 €

67 % Rabatt: Echo Pop | Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit für 17,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -51% Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Jetzt shoppen 21,99 € 44,99 €

51 % Rabatt: Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät für 21,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Prime: Die Vorteile

Damit Sie die Angebote von Amazon am Black Friday 2023 kaufen können, müssen Sie nicht zwangsläufig Prime-Kunde- oder Kundin sein. Allerdings bietet es einige Vorteile:

Attraktive Angebote, die in der Regel schnell ausverkauft sind, können Sie 30 Minuten eher einsehen.

Sie zahlen keine Versandkosten für Prime-Produkte. Es ist sogar möglich, dass Bestellungen noch am gleichen Tag zugestellt werden, sofern es sich um eine sogenannte "Same-Day"-Lieferung handelt.

Sie können Produkte auf Rechnung kaufen, gezahlt werden müssen diese jedoch erst im kommenden Jahr.

Artikel, die vor dem 31. Dezember 2023 versendet wurden, können Sie noch bis zum 31. Januar 2024 zurückschicken.

Wenn Sie wissen, dass Sie nur am Black Friday online einkaufen möchten, können Sie auch eine Probe-Mitgliedschaft kostenlos abschließen und 30 Tage lang testen. Erst nach dem Gratiszeitraum würde das Abo kostenpflichtig werden, Sie können es aber unkompliziert vorher kündigen und somit von den Vorteilen am bekannten Schnäppchen-Event profitieren. Andernfalls zahlen Sie 8,99 Euro pro Monat – profitieren aber weiterhin von Vorteilen, wie etwa:

Filme und Serien unbegrenzt streamen

kostenlos eBooks ausleihen

mehr als zwei Millionen Songs

sowie unbegrenzter Speicherplatz für Fotos

