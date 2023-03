Frühlingsangebote bei Amazon: Mit der Umstellung auf die Sommerzeit erwarten Schnäppchenjäger Rabatte bis zu 40 Prozent aus allen Produktkategorien. Darunter Produkte aus Technik, Haushalt und Spielwaren zum Spitzenpreis. Die besten Deals im Überblick.

Neues Jahr, neue Angebote: Amazon lädt zum ersten großen Deals-Event in 2023. Bei den Frühlingsangeboten des Versandriesen locken Rabatte von bis zu 40 Prozent in allen Produktkategorien. Los geht es am 27. März 2023. Bis zum 29. März haben Schnäppchenjäger dann Zeit, die besten Angebote zu ergattern. Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder sogenannte Blitz-Angebote geben. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Angebote, die nur sechs Stunden verfügbar sind. Schnell sein lohnt also. Wir haben ein bisschen vorsortiert und die besten Deals aus den Angebote gefischt. Das sind die Top-Angebote aus Technik, Garten & Baumarkt, Freizeit, Gesundheit & Co..

Hier geht es zu den Frühlingsangeboten bei Amazon

Blitzangebote

32 % Rabatt: CEYOMUR Solar Wildkamera 4K 30fps, 40MP Wildkamera WLAN Bluetooth, 120° Erfassungs Winkel Bewegungsmelder Nachtsicht IP66 Wasserdicht für Wildtier Überwachung mit U3 32GB Micro SD-Karte, für 105,50 Euro statt 159,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: TECLAST Gaming Tablet 10 Zoll M40 Pro, 8GB RAM+128GB ROM(1TB TF) Android 12 Tablett, 4G LTE+5G WLAN, T616 Octa Core 2.0Ghz, 1920x1200FHD, 2-Kamera, GPS+BT+SIM, 7000mAh, Metall 4-Lautsprecher (2023), für 159,99 Euro statt 199,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

15 % Rabatt: yuicy HAIR - Biotin hochdosiert (10.000μg). Vegane Gummibärchen mit B-Komplex, D3, B12, Zink, Folsäure. Haarvitaminen gegen Haarausfall, für gesundes Haar. 60Stk., für 18,62 Euro statt 21,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

41 % Rabatt: Grundig DTR 4500 DAB+ Digital-Radio, Bluetooth-Audiostreaming, drei Helligkeitsstufen, 40 UKW- und 40 DAB+-Speicherplätze, für 75,25 Euro statt 129 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit und 1.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit, wasser- und staubbeständig), Schwarz, für 99,90 Euro statt 246,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: Jabra Elite 85T True Wireless In-Ear Bluetooth Kopfhörer, Earbuds mit Advanced Active Noise Cancellation und kraftvollen Lautsprechern, kabelloses Ladegehäuse, titanschwarz, für 148,99 Euro statt 229,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Logitech G203 Gaming-Maus mit anpassbarer LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung, 6 programmierbare Tasten, spieletauglicher Sensor, Abtastung mit 8.000 DPI, Schwarz, für 29,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Küche & Haushalt

49 % Rabatt: Krups KP123B Dolce Gusto Kapsel-Kaffeemaschine Mini Me, für 60,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: WMF Stelio Wasserkocher Edelstahl 1,7l, elektrischer Wasserkocher mit Kalkfilter, 24 W, Wasserstandanzeige beleuchtet, Energieklasse A, für 49,70 Euro statt 84,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

57 % Rabatt: Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On 2-teiliges Bratpfannen-Set E304S2 | 24, 28 cm | Induktionsgeeignet | Spülmaschinengeeignet | Thermo-Signal-Technologie | Edelstahl/Schwarz, für 79,82 Euro statt 189,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Baumarkt & Garten

42 % Rabatt: Bosch Professional Winkelschleifer GWS 19-125 CIE 125 mm (1900 Watt, mit Drehzahl-Regelung, KickBack-Stop, im Karton), für 179,99 Euro statt 313,62 Euro. Hier geht's zum Deal.

43 % Rabatt: Güde Kompressor Airpower 180, inkl. Ballfüllnadel, Reifenfüller, 2,5 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung, Ausblaspistole, für 72,30 Euro statt 129 Euro. Hier geht's zum Deal.

49 % Rabatt: Stanley Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff, Werkzeugwagen mit 3 modularen Einheiten für Kleinteile und große Werkzeuge, für 104,99 Euro statt 206,94 Euro. Hier geht's zum Deal.

32 % Rabatt: Gardena 4-Wege-Verteiler, Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte an den Wasserhahn, passend zu Gardena Bewässerungscomputern & -uhren, Wasserdurchfluss regulier- und absperrbar, für 27,99 Euro statt 41,49 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit & Hygiene

53 % Rabatt: medisana PM 100 connect Pulsoximeter, Messung der Sauerstoffsättigung im Blut, Fingerpulsoxymeter mit OLED-Display und One-Touch Bedienung mit VitaDock+ App und Bluetooth, für 30,35 Euro statt 64,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: Mobiclinic, Professionelle Zahndusche, 600 ml Behälter, 7 Funktionsköpfe, Munddusche, Zahnreinigung, Multifunktional, Für die ganze Familie, Zahn-, Zahnfleisch- und Zungenhygiene, für 31,80 Euro statt 64,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: Philips Shaver Series 5000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ, 45 Hochleistungsklingen, inkl. Reinigungskartusche und Ladestation, für 84,99 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Sport & Freizeit

22 % Rabatt: Vans Unisex-Erwachsene U Authentic HI True RED Skateboardschuhe, verschiedene Designs und Farben, Obermaterial Canvas, für 38,90 Euro statt 50 Euro. Hier geht's zum Deal.

38 % Rabatt: Polar Vantage M2 Multisport-Smartwatch, integriertes GPS, Pulsmesser am Handgelenk, individuelle Trainingsvorschläge, Schlaf- und Erholungs-Tracking, Musiksteuerungen, Wetter, für 184,94 Euro statt 299,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Lezyne Pocket Drive Mini-Fahrradpumpe, 6,2 Bar für Übergrößen und MTB-Schläuche, Länge: 140 mm, flexibler Schlauch mit Presta- und Schraderventil, für 18,99 Euro statt 29,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Fitbit Luxe by Google, Aktivitäts-Tracker Damen / Herren für Fitness & Wohlbefinden, Fitnessuhr mit Herzfrequenzmessung, Stressmanagement & Schlafanalyse – kompatibel mit Android / iOS, für 95,75 Euro statt 149,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

46 % Rabatt: Fisher-Price GXC35 - Rainforest Erlebnisdecke mit Musik und Lichtern, Spieldecke mit Lichtern, Musik und bunten Charakteren, Babyspielzeug ab der Geburt, für 42,99 Euro statt 79,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

57 % Rabatt: Barbie 3-in-1 Dream Camper, mit mehreren Umwandlungsmöglichkeiten, 3 Fahrzeugen, 5 Wohnbereichen, 360-Grad-Spielspaß und 50 Zubehörteilen, für 59,99 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: Lego Ninjago Jays Titan Mech, Ninja-Spielset mit Jay, Nya und Skelett-Krieger Minifiguren, für 54,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: PLAYMOBIL City Action 9463 Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht und Sound, 85 Zubehörteile, für 54,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon-Frühlingsangebote: Audible & Co. reduziert

Gute Deals können auch bei verschiedenen Amazon-Services ergattert werden. Musikfans, die sich bis zum 28. April neu bei Amazon Music Unlimited registrieren, erhalten beispielsweise drei Monate kostenlosen Zugang zu dem Service. Danach kostet dieser Dienst 10,99 Euro pro Monat. Prime-Kunden kommen etwas günstiger weg und zahlen nur 8,99 Euro pro Monat für den Musik-Streamingdienst.

Jetzt Amazon Music Unlimited bestellen

Lauschen Sie stattdessen lieber Hörbüchern, könnte das Audible-Angebot von Amazon genau richtig für Sie sein. Vom 22. März bis 3. April erhalten Sie den Service für vier Monate für nur 2,95 Euro pro Monat. Oben drauf spendiert Amazon Ihnen 15 Euro Audible-Guthaben. Das Angebot gilt nur für Neukunden.

Jetzt Audible-Angebot bestellen

Leseratten könnten sich hingegen für Kindle Unlimited interessieren. Vom 22. bis 29. März 2023 erhalten Neukunden die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft für nur 9,99 Euro. Mit Kindle Unlimited haben Nutzer eines Kindle-eBook-Readers Zugriff auf viele eMagazine, eBooks und Hörbücher. Natürlich befinden sich darunter auch Bestseller verschiedener Top-Autoren.

Jetzt Kindle Unlimited bestellen

Übrigens: Für Prime-Mitglieder sind viele der Angebote schon 30 Minuten früher zugänglich. Für Neukunden ist die Prime-Mitgliedschaft die ersten 30 Tage kostenlos. Danach zahlen Sie 8,99 Euro pro Monat.

Jetzt Prime-Mitgliedschaft bestellen

