Amazon ruft im Oktober erstmalig die "Prime Exklusive Angebote" aus. Der bekannte Prime Day im Sommer dürfte das Vorbild dieser Aktion sein. Denn für Mitglieder gibt es auch im Herbst wieder exklusive Rabatte. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Nach den Angeboten ist vor den Angeboten. Erst vor Kurzem gingen die September-Angebote zu Ende und jetzt steht schon das neueste Rabatt-Event von Online-Gigant Amazon in den Startlöchern. Zum ersten Mal veranstaltet Amazon die Prime Exklusive Angebote. Wer sich jetzt denkt: "Ist das nicht ein zweiter Prime Day?" könnte recht haben. Denn die jüngste Idee des Online-Händlers richtet sich ebenfalls exklusiv an Prime-Mitglieder und dauert 48 Stunden. So weit, so gleich. Nur der Name lautet nicht Prime Day, sondern eben Prime Exklusive Angebote. Wann es losgeht und welche Angebote es geben wird? Alles Wissenswerte im Überblick.

Wann finden die Prime Exklusive Angebote statt?

Noch vor der Weihnachtssaison 2022 bietet Amazon-Prime-Mitgliedern eine Vielzahl an exklusiven Deals von Top-Marken in allen Kategorien. Das globale Shopping-Event beginnt am 11. Oktober um 00:00 Uhr morgens und läuft bis zum 12. Oktober um 23:59 Uhr. 15 Länder sind dabei: In Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Türkei, Großbritannien und den USA können Schnäppchen-Jäger zuschlagen.

Welche Deals wird es während der Prime Exklusive Angebote geben?

Tolle Angebote von Top-Marken aus allen Kategorien — so viel ist bisher über die kommenden Deals bekannt. Sicherlich, das kann alles bedeuten. Voraussichtlich wird Amazon wieder die hauseigenen Marken mit attraktiven Deals ausstatten, darunter den Fire TV Stick oder den smarten Speaker Echo. Wie bei allen Rabattaktionen von Amazon ist eine bunte Mischung aus Technik, Haushalt, Beauty und Baumarkt zu erwarten. So sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die genauen Angebote sind aber noch nicht bekannt.

Tipp: Wer wirklich sparen möchte, sollte sich vor dem Event eine digitale Wunschliste anlegen und sich die Preise merken. Nur dann lässt sich während des Shopping-Events am 11. und 12. Oktober prüfen, ob der Deal attraktiv ist.

Hier können Prime-Mitglieder sparen

Prime-Mitglieder sollen nicht darauf warten, Zugang zu den neuen, exklusiven Angeboten zu erhalten. Im Klartext heißt das: Einige Angebote sind bereits vor dem Shopping-Event verfügbar.

Audible

Sichern Sie sich 90 Tage gratis Laufzeit bei Audible. Die Aktion gilt vom 26. September bis 12. Oktober 2022.Hier können Sie die Mitgliedschaft testen.

Amazon Music Unlimited

Wenn Sie Prime-Mitglied sind und bisher noch nicht Amazon Music Unlimited getestet haben, können Sie dies mit folgendem Angebot tun. Der Versand-Riese bietet seinen Musik-Streamingdienst für vier Monate kostenlos an. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service ebenfalls testen — für drei Monate. Das Angebot gilt ab dem 26. September und endet am 12. Oktober. Hier finden Sie das Angebot.

Mehr über die Prime-Mitgliedschaft

Die Prime Exklusive Angebote richten sich an Mitglieder. Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann diese kostenlos für 30 Tage testen. So lassen sich die Vorteile von Prime begutachten. Wer dabei bleibt, zahlt im Monat 7,99 Euro für das Abo. Dafür bekommt der Nutzer eine Reihe von Annehmlichkeiten. Darunter: Zugang zu unbegrenztem Streaming Tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, frühen Zugang zu Blitzangeboten und den unbegrenzten, kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Eilversand in mehr als 20 deutsche Metropolregionen. Hier können Sie die Prime-Mitgliedschaft kostenlos testen.

