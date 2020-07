Genau genommen müsste das Event eigentlich Prime Days heißen, da Amazon das Shopping-Spektakel im letzten Jahr zum ersten Mal auf zwei Tage erweitert hat: Vom 15. bis zum 16. Juli 2019 wurden laut dem Versandhändler über 175 Millionen Produkte verkauft. Eine beeindruckende Zahl, die darauf schließen lassen könnte, dass der virtuelle Schnäppchenmarathon auch in diesem Jahr 48 Stunden lang laufen wird. Um Ihnen die Zeit bis dahin zu vertrösten, werden für Sie im Folgenden einmal die wichtigsten Fakten zum Amazon Prime Day 2020 zusammengefasst. Darüber hinaus bekommen Sie einen Einblick in die meistverkauften Artikel – rund um den Globus verstreut.

Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt?

In Anbetracht dessen, dass die Schnäppchenjagd die Jahre zuvor immer im Juli stattgefunden hat, können Sie (fast) sicher davon ausgehen, dass der Amazon Prime Day 2020 auf den gleichen Monat fallen wird. Das genaue Datum wird der Versandriese aller Wahrscheinlichkeit nach erst kurz vorher bekannt geben, sprich im Juni oder auch erst Anfang Juli. Fällt das Event wieder in die Monatsmitte, kämen der 13. und 14. Juli infrage – also wieder ein Montag und Dienstag wie bereits 2019. Ob der Prime Day dann tatsächlich stattfinden wird, bleibt bis zur Bekanntmachung von Amazon jedoch nur reine Spekulation.

Nachtrag: Aufgrund der bevorstehenden Corona-Krise möchte Amazon den Prime Day 2020 verschieben. Möglicherweise auf den August, ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest.

Amazon Prime Day: Das erwartet Sie 2020

Auch wenn es in nahezu jeder Kategorie rund um den Prime Day wieder Millionen reduzierter Produkte geben wird, haben es viele Kunden auf die Technik-Schnäppchen abgesehen: Ob Fernseher oder Spielekonsole, Rasierer oder elektrische Zahnbüste, Akkuschrauber oder Kaffeevollautomat – die Erfahrung hat gezeigt, dass die Preise vieler begehrter Elektrogeräte pünktlich zum Shopping-Event für 24 bis 48 Stunden bei Amazon in den Keller sinken. Dazu zählen auch die hauseigenen Artikel wie der Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung das Kindle oder der Echo Dot. Demzufolge haben Sie gute Chancen, ein bestimmtes Produkt, auf das Sie vielleicht schon länger sparen, günstiger zu bekommen. So war es zumindest die letzten Jahre und deshalb ist davon auszugehen, dass es 2020 nicht anders laufen wird.

Das Gleiche gilt für zahlreiche Deals, die ausschließlich Amazon-Kunden vorbehalten sind: Im letzten Jahr konnten Prime-Mitglieder eine Vielzahl unterschiedlicher Abos (Amazon Music Unlimited, Prime Video, Kindle Unlimited und Audible) vergünstigt abschließen. Abgesehen davon hatten sie den Vorteil, keinen Versand zahlen zu müssen – unabhängig vom Warenwert. Das ist nicht nur während des Prime Day ein Pluspunkt, sondern ein grundsätzlicher Bestandteil des Amazon-Abos. Wenn Sie noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit kostenlos für 30 Tage testen. Nach dem Gratiszeitraum kostet Sie Amazon Prime monatlich 7,99 Euro, die Mitgliedschaft ist aber auch jederzeit wieder kündbar. Zu den weiteren Vorteilen, die Prime-Kunden genießen, zählen:

kostenloser Versand für Millionen von Artikeln

Filme und Serien unbegrenzt streamen

eBooks kostenlos ausleihen

über zwei Millionen Songs kostenlos streamen

Fotos über Amazon Cloud Drive unbegrenzt speichern

Tipps für den Amazon Prime Day 2020

Schließen Sie erst kurz vor dem Prime Day eine Mitgliedschaft ab und kündigen diese nach 30 Tagen wieder. Dadurch können Sie alle Kunden-Vorteile während des Shopping-Events genießen – ohne ein längerfristiges Abo abschließen zu müssen (wobei es jederzeit wieder kündbar wäre). In jedem Fall kommt Ihnen hier der 30-tägige Gratistestzeitraum zugute. Auch in diesem Jahr ist zu erwarten, dass sich die Preisnachlässe an der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) orientieren. Was viele Kunden jedoch nicht wissen: Diese ist viel höher angesetzt als der marktübliche Preis. Demnach ist die Ersparnis nicht so hoch, wie man denken möchte. Aus diesem Grund sollten Sie die Preise kennen und beobachten. Um Zeit und Kosten zu sparen, ist es ratsam, vor dem Prime Day bereits alle Artikel, für die Sie sich interessieren, in Ihrem Wunschzettel zu speichern. Notieren Sie sich im Zuge dessen die aktuellen Preise der Produkte, um die tatsächliche Ersparnis zu erkennen. Abgesehen davon können begehrte Artikel schnell vergriffen sein – so haben Sie alles im Blick. Rund um den Prime Day wirbt Amazon sehr wahrscheinlich wieder mit tagesaktuellen Angeboten, aber auch sogenannten Blitzangeboten. Dabei handelt es sich um begehrte Produkte, die zeitlich begrenzt sind und auch noch limitiert – dementsprechend schnell vergriffen. Hier macht es ebenfalls Sinn, die Preise im Vorfeld zu kennen. Rabatte von maximal 50 Prozent sind (Kritikern zufolge) realistisch.

Bestseller: Das wurde 2019 am meisten gekauft

Der Prime Day 2019 fand nicht nur hierzulande statt, sondern weltweit. Besonders spannend zu beobachten ist das Kaufverhalten der Kunden – aus diesem Grund hat Amazon gleich nach dem globalen Shopping-Event die weltweiten Bestseller der meistverkauften Artikel (exklusive der hauseigenen Produkte) aus dem letzten Jahr veröffentlicht. Die Ergebnisse mancher Länder sind durchaus überraschend, teilweise sogar sehr skurril:

In Australien wurden die Spülmaschinentabs "Finish Powerball All-in-1"

wurden die Spülmaschinentabs In Belgien wurde die "Smart-Plug"-Steckdose

wurde die In China wurde das Creme-Dusch-Peeling von Dove

wurde das Creme-Dusch-Peeling von In Deutschland wurde der Bluetooth-Lautsprecher von JBL

wurde der Bluetooth-Lautsprecher von In Frankreich wurde der Wischroboter "iRobot 671"

wurde der Wischroboter In Großbritannien wurde die Playstation "Classic Konsole"

wurde die Playstation In Indien wurden die Bluetooth-Kopfhörer "Boat Rockerz"

wurden die Bluetooth-Kopfhörer In Italien wurden die Espresso-Kapseln "Dolce Gusto" von Nescafé am häufigsten gekauft.

wurden die Espresso-Kapseln "Dolce Gusto" von Nescafé am häufigsten gekauft. In Japan wurde das "Happy Belly"-Wasser am häufigsten gekauft.

wurde das "Happy Belly"-Wasser am häufigsten gekauft. In Kanada wurde das "23and Me"-DNA-Test-Kit am häufigsten gekauft.

wurde das "23and Me"-DNA-Test-Kit am häufigsten gekauft. In Luxemburg wurde die "Jamie Oliver"-Pfanne

wurde die In Mexiko wurde die Nintento Switch

wurde die In den Niederlanden wurde die "White and Color"-Ambiance Lampe von Philips Hue

wurde die "White and Color"-Ambiance Lampe von In Singapur wurde die Zero Sugar von Coca-Cola am häufigsten gekauft.

wurde die Zero Sugar von Coca-Cola am häufigsten gekauft. In Spanien wurden die Bluetooth-Kopfhörer von Yobola

wurden die Bluetooth-Kopfhörer von In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde das Waschmittel von Ariel am häufigsten gekauft.

wurde das Waschmittel von Ariel am häufigsten gekauft. In den Vereinigten Staaten wurde der "Lifestraw"-Wasserfilter

