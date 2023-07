Nur noch wenige Tage bis zum Amazon Prime Day 2023 – und zahlreichen Angeboten für Kund:innen. Welche Deals sich vorab schon lohnen.

Amazon-Kund:innen freuen sich meist schon im Vorfeld auf dieses Online-Shopping-Event: Der Amazon Prime Day 2023 findet am 11. und 12. Juli statt. Und damit es nicht nur bei der Vorfreude bleibt, haben wir schon jetzt lohnende Deals beim Onlinehändler für Sie herausgesucht.

Das erwartet Sie am Amazon Prime Day 2023

Die vergangenen Jahre haben es gezeigt: Am Prime Day gibt es in allen möglichen Kategorien lohnende Schnäppchen. Besonders beliebt: reduzierte Elektrogeräte, bei denen sich die Rabatte so richtig im Preis bemerkbar machen. Für 48 Stunden werden bei Amazon Produkte in der Technik-Kategorie besonders in den Keller sinken. Dazu zählen auch die hauseigenen Artikel wie der Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung das Kindle oder der Echo Dot. Wenn Sie also schon länger ein Auge auf ein Produkt geworfen haben, stehen die Chancen gut, es am Prime Day 2023 vergünstigt ergattern zu können. Diese Angebote lohnen sich schon vorab.

Erste (Blitz-)Angebote im Überblick

40 % Rabatt: BuTure Akku Staubsauger 450W/33000pa,Staubsauger Kabellos bis zu 55 Min. Laufzeit, Kabelloser Staubsauger mit Automatikmodus, Wandmontierte Ladestation, Touchscreen, Anti-Tangle-Bodenbürste, für 179,95 Euro statt 299,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8l [7 Kochfunktionen|10 Programme] AirFryer (spülmaschinenfest, max. 220°C, Touchscreen, Fritteuse ohne Öl, Grillen, Backen, Braten, Dörren etc.) SatisFry, für 88 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Amazon Basics - Reisetasche, leicht verstaubar, 59 cm, 64 l, für 14,10 Euro statt 23,50 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Amazon Basics Adventure Laptop-Rucksack, für Laptops mit bis zu 43 cm, 17-Zoll, Schwarz, für 24,74 Euro statt 32,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Philips AVENT Video Babyphone mit Kamera, SCD833/26, Tag- und Nachtansicht, hohe Reichweite, Eco-Mode, Mit FHSS-Technologie, 10 Stunden Akkulaufzeit, weiß, für 143,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

71 % Rabatt: Jumper Laptop Windows 11, 24 GB DDR4 1024 GB SSD, Intel Core i5-1035G1 (bis zu 3,6 GHz), 8-Thread, 14 Zoll IPS Full HD Laptop, 2.4/5.0G WiFi, Type-C, 3* USB 3.0, für 549,96 Euro statt 1899,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

58 % Rabatt: TUYOMA Smartwatch Damen, 1,3 Zoll Touchscreen Fitnessuhr Damen, IP68 Wasserdicht Sportuhr Schrittzähler mit Herzfrequenz, SpO2, Schlafmonitor, für iOS und Android, für 29,34 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

51 % Rabatt: Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne E30406 | 28 cm | Induktionsgeeignet | Spülmaschinengeeignet | Langlebige Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal-Technologie | Edelstahl/Schwarz, für 53,50 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Garten

45 % Rabatt: WORX Landroid M WR141E Mähroboter/Akkurasenmäher für kleine Gärten bis 500 qm/Selbstfahrender Rasenmäher für einen sauberen Rasenschnitt, für 491,29 Euro statt 899 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit & Körper

45 % Rabatt: Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4900 Elektrische Schallzahnbürste/Electric Toothbrush, Doppelpack 2 Aufsteckbürsten, 3 Putzmodi für Zahnpflege, Geschenk Mann/Frau, Designed by Braun, schwarz/rosegold, für 109,99 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: Satisfyer Pro 2 Vibrator Dildo | Leise Starke Klitoris-Stimulation | Sex-Spielzeug Geschenk für Frauen | Extrem Erotisches Sexspielzeug | Druckwellenvibrator mit Vibrationen | Stimulator Toy Damen, für 36,01 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

22 % Rabatt: LEGO 71792 NINJAGO Soras transformierender Mech-Bike-Renner, 2in1 Set mit transformierender Mech-Actionfigur, Motorrad-Spielzeug Set mit 3 Minifiguren für Kinder, Jungen und Mädchen, für 36,99 Euro statt 47,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

42 % Rabatt: Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV mit 40 Zoll (102 cm), 1080p, für 199,99 Euro statt 349,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Vorteile einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft

Neben vergünstigten Produkten können Prime-Mitglieder auch eine Vielzahl unterschiedlicher Abos (Amazon Music Unlimited, Prime Video, Kindle Unlimited und Audible) vergünstigt abschließen. Zudem profitieren Sie natürlich vom kostenfreien Versand als Amazon-Prime-Mitglied – und zwar das ganze Jahr über, nicht nur am Prime Day. Wenn Sie noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit für 30 Tage kostenlos testen. Nach dem Gratiszeitraum kostet Sie Amazon Prime monatlich 8,99 Euro (50 Prozent günstiger für Studis, Azubis und rundfunkbeitragsbefreite Kunden), die Mitgliedschaft ist aber auch jederzeit wieder kündbar. Zu den weiteren Vorteilen, die Prime-Kund:innen genießen, zählen:

kostenloser Versand für Millionen von Artikeln,

Filme und Serien unbegrenzt streamen,

eBooks kostenlos ausleihen,

über zwei Millionen Songs kostenlos streamen,

Fotos über Amazon Cloud Drive unbegrenzt speichern.

Exklusive Angebote für Prime-Mitglieder

Amazon Music Unlimited

Wenn Sie bereits ein Prime-Abo abgeschlossen haben, aber Amazon Music Unlimited noch nie getestet haben, können Sie das jetzt nachholen und vier Monate lang nutzen. Und sich damit durch über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen hören. Nach Ablauf des Angebots kostet die Mitgliedschaft 8,99 Euro im Monat. Hier geht es zum Angebot.

Genießen Sie drei Monate lang die größten Hörerlebnisse nur bei Audible – kostenlos. Dieses Angebot

Lebensmittel online bestellen und direkt nach Hause liefern lassen: Das funktioniert auch mit Amazon Fresh. Prime-Mitglieder, die in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam leben, sparen bis zu 30 Prozent. Das Angebot

Beim Download der Amazon Photos App und dem ersten Upload eines Fotos gibt es für Prime-Kund:innen ein Guthaben im Wert von 15 Euro für amazon.de geschenkt. Dieses Angebot

Spieleklassiker wie Prey, Baldur's Gate II und andere stehen vom 21. Juni bis zum 12. Juli 2023 Prime-Mitgliedern jede Woche kostenlos zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb der nächsten vier Wochen diverse Spieleinhalte sowie Perks zu nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO. Hier

