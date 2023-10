Am 10. und 11. Oktober 2023 feiert Amazon die zweiten Prime Days des Jahres. Noch bevor das Schnäppchenfest beginnt, haut Amazon Vorab-Deals heraus. Welche sich davon besonders lohnen, erfahren Sie hier.

Am 10. und 11. Oktober 2023 ist es endlich so weit: Amazon feiert an diesen beiden Tagen den zweiten Prime Day des Jahres. Eingefleischten Schnäppchenfans dürfte das bekannt vorkommen. Denn schon im letzten Jahr feierte der Versandriese im Oktober 2022 einen zweiten Prime Day. Damals hieß der noch "Prime Exklusive Angebote". Von dem etwas unbeholfenen Namen verabschiedet sich Amazon allerdings. Stattdessen greift die Marketingabteilung des Versandriesen ganz tief in die Trickkiste und dichtet den zweiten Prime Day in die "Amazon Prime Deal Days" um. Rabattjägern dürfte das herzlich egal sein, wenn die Deals stimmen. Erste Vorab-Deals sind jetzt eingetroffen. Vor allem Amazon-Produkte sind schon jetzt stark reduziert!

2. Prime Day: Das sind die besten Vorab-Deals

62 % Rabatt: Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 1 Kamera + Blink Mini, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1 Kamera | funktioniert mit Alexa, für 50 Euro statt 134,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Philips OneBlade 360 Face – Elektrischer Bartschneider und Rasierer zum Trimmen, Stylen und Rasieren, inkl. 2 innovativen 360-Klingen & verstellbarem 5-in-1-Trimmaufsatz (Modell QP2734/30), für 39,99 Euro statt 59,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät, für 24,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

66 % Rabatt: Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem, sattem Klang | Anthrazit, für 21,99 Euro statt 64,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Amazon Smart Plug (WLAN-Steckdose), funktioniert mit Alexa, Gerät "Zertifiziert für Menschen", für 14,99 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

50 % Rabatt: Der neue Echo Auto (2. Gen.) – Nimm Alexa mit auf die Fahrt, für 34,99 Euro für 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV mit 32 Zoll (81 cm), 720p, für 149,99 Euro statt 279,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: Echo Show 8 (2. Generation, 2021) | HD-Smart Display mit Alexa und 13-MP-Kamera | Anthrazit, für 69,99 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

48 % Rabatt: Fire HD 10-Tablet | 25,6 cm (10,1 Zoll) großes Full-HD-Display (1080p), 32 GB, schwarz – mit Werbung, für 84,99 Euro statt 164,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: Echo Dot mit Uhr (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr und Alexa und mit gigantischem, sattem Klang | Graublau, für 36,99 Euro statt 74,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8l [kompaktes Gehäuse | 7 Kochfunktionen|10 Programme] AirFryer (spülmaschinenfest, max 220°C, Fritteuse ohne Öl, Grillen, Backen, Braten, Dörren) SatisFry 27170-56, für 88 Euro statt 138,19 Euro. Hier geht's zum Deal.

Zweiter Prime Day: Vorbereitungen treffen

Wie in jedem Jahr bleiben die besten Rabatte natürlich nur den Prime-Kunden von Amazon vorenthalten. Falls Sie noch kein Prime Kunde sind, sollten Sie sich um ein Prime-Abonnement bemühen. Aktuell kostet das 8,99 Euro im Monat. Neben kostenlosen Versand bekommen Prime-Kunden auch Zugriff auf Prime Video und Amazon Music. Wichtig: Falls Sie noch kein Prime-Kunde sind, warten Sie besser bis zum zweiten Prime Day mit dem Abonnement, weil die ersten 30 Tage für Neukunden kostenlos sind. Nach Ablauf der Probezeit sollten Sie das Abo natürlich wieder kündigen, wenn Sie nur von den Rabatten an den Prime Deal Days profitieren wollen.

Tipp: So finden Sie die besten Deals

Eine perfekte Vorbereitung ist für Schnäppchenjäger natürlich Pflicht. Es ist sinnvoll, sich vor dem Prime Day zu überlegen, welches Produkt man überhaupt kaufen möchte. Legen Sie sich also eine Wunschliste bei Amazon an. Nutzen Sie dafür die App auf Ihrem Smartphone, denn die kann Ihnen eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone schicken, sobald das Wunschprodukt reduziert ist.

Gleiches gilt übrigens bei zeitlich begrenzten Angeboten und den sogenannten Blitzangeboten. Sobald ein Blitzangebot online geht, werden Sie per Push-Benachrichtigung darüber informiert und können zuschlagen. Wichtig: Behalten Sie trotz satten Rabatten auch die Konkurrenz im Auge. Bei besonders guten Angeboten ziehen andere Händler gerne nach oder reduzieren ähnliche Produkte.

Und werfen Sie natürlich auch ein Auge auf den Deals-Ticker des stern. Wie gewohnt versorgen wir Sie über den gesamten Zeitraum des Events mit den besten Deals. Abonnieren Sie idealerweise auch unseren Newsletter. Der versorgt Sie das ganze Jahr über mit Deals, Ratgebern und Tipps.

Zweiter Prime Day: Vorab-Deals abstauben

Um seinen Prime-Kunden den zweiten Prime Day schmackhaft zu machen, bietet Amazon schon vorab interessante Angebote an:

So gibt es einen Rabatt von bis zu 20 Prozent auf ausgewählte Artikel bei Amazon Fresh, das allerdings nur für Prime-Mitglieder in den Städten München, Hamburg, Berlin und Potsdam. Im Angebot von Amazon Fresh sind Nahrungsmittel und Produkte des täglichen Bedarfs enthalten. Und natürlich werden sie direkt an die Haustür geliefert. Das Angebot startet am 20. September und geht bis zum 9. Oktober 2023.

Vorab testen können Sie auch Amazon Music Unlimited Prime-Mitglieder, die bisher noch nicht das Vergnügen hatten, Amazon Music Unlimited zu abonnieren, komm nun für einen begrenzten Zeitraum in den Genuss von über 100 Millionen Liedern und erstklassigen Podcasts. Zudem besteht für bestehende Abonnenten von Music Unlimited die Option, für vier Monate kostenfrei auf ein Familien-Abo zu wechseln.

