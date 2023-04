Viele Anbieter von Kreditkarten bieten ihren Kunden ein Leistungspaket aus Bonusprogrammen, Startguthaben und mehr. Das klingt verlockend, lohnt sich aber nicht für jeden.

Einkäufe bezahlen, Leihwagen mieten, den nächsten Flug buchen – Kreditkarten haben im Vergleich zu einer klassischen EC-Karte zahlreiche Vorteile. Wer viel im Ausland unterwegs ist, kommt um eine Kreditkarte kaum herum.

Viele Anbieter bieten ihren Kunden aber noch weit mehr als nur die Möglichkeit, flexibel im In -und Ausland Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, und locken mit einigen Vorteilen. Ein Überblick.

American Express Platinum Card: 150 Euro Restaurantguthaben jährlich und mehr

Vor allem bei Reisen ins Ausland ist das Zahlen mit Kreditkarte praktisch, da man sich nicht erst darum kümmern muss, Geld einzutauschen. Wer beruflich viel unterwegs ist, kann von Boni, Treueprogrammen und anderen Extras profitieren – der Platzhirsch ist hier die Platinum Card von American Express.

Der Kreditkartenanbieter schenkt seinen Neukunden zum Beispiel ein Restaurantguthaben von 150 Euro jährlich, das in mehr als 1400 Partnerrestaurants in 20 Ländern eingelöst werden kann. Ein weiteres Extra: 120 Euro jährliches Entertainmentguthaben für Streamingdienste wie etwa Netflix oder Amazon Prime. Um diese zu erhalten, müssen Karteninhaber in den ersten sechs Monaten allerdings 6.000 Euro mit ihrer Kreditkarte umsetzen – eine stattliche Summe. Deshalb dürfte die Karte vor allem für diejenigen interessant sein, die viel fliegen, in Hotels übernachten und auswärts essen gehen. Auch Bestandskunden können die neuen Boni bekommen, wenn sie bereit sind, fünf Euro im Monat zusätzlich für die Kreditkarte zu zahlen.

Was bietet die Platinum Card von American Express?

Jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro, einlösbar in teilnehmenden Restaurants

Entertainmentguthaben von 120 Euro pro Jahr für ausgewählte Streamingdienste

Teilnahme am Bonusprogramm MR (Einen Punkt für jeden ausgegebenen Euro)

200 Euro Sixt Ride Fahrguthaben pro Jahr

200 Euro Reiseguthaben (u.a. für Flüge oder Hotelübernachtungen)

Bis zu fünf Zusatzkarten möglich

Status-Updates für Hotel-, Airline- oder Mietwagenpartner

Kosten: 60 Euro pro Monat

Alternative: Lufthansa Miles & More mit 4.000 Meilen als Begrüßungsgeschenk

Doch nicht nur Amex stockt mit Boni und Funktionalität auf: Die Lufthansa Miles & More Gold Credit Card startet mit 4.000 Prämienmeilen als Willkommensbonus. Zum Willkommenspaket gehören auch ein einmaliger Preisnachlass von 15 Prozent auf den Worldshop sowie ein Gutschein für eine Wochenendmiete bei Avis. Für die Miles & More Gold Credit Card ist eine monatliche Gebühr von 9,16 Euro fällig.

Das bietet die Miles & More Gold Credit Card:

4.000 Prämiummeilen Willkommensbonus

Bonusprogramm für unbegrenzt gültige Prämiummeilen (für zwei Euro Umsatz gibt es eine Meile)

Inkl. Versicherungspaket auf Reisen wie Reiserücktritts- oder Auslandskrankenversicherung

Möglichkeit, Zusatzpakete hinzuzubuchen

Google und Apple Pay

Kosten: 9,16 Euro pro Monat

Platinum Card oder Lufthansa Miles & More: Für wen lohnt sich die Kreditkarte?

Für diejenigen, die nur ab und zu mal ihre Urlaubsreise oder die Einkäufe mit der Kreditkarte bezahlen möchten, kommen beide Varianten nicht infrage. Sowohl die Amex Platinum als auch die Lufthansa Miles & More richten sich überwiegend an Personen, die viel unterwegs sind und entsprechend häufig ihre Kreditkarte nutzen. Wer sich für Amex Platinum oder Miles & More Gold entscheidet, sollte vorher unbedingt durchrechnen, wieviel sich durch die Teilnahme an den jeweiligen Bonusprogrammen und den gebotenen Vorteilen einsparen lässt.

