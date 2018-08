"Als ich Apple kaufte, hatte niemand einen Computer", sagt Donna Fenn aus New York. Und weil sich daran seit 1985 viel geändert hat, hat die Apple-Aktienbesitzerin heute gut lachen. Seit seinem Börsendebüt 1980 hat das Unternehmen seinen Wert um mehr als 50.000 Prozent steigern können. Am Donnerstag knackte Apple als erstes US-Unternehmen die die Marke von einer Billion Börsenwert. Das Unternehmen ist nun etwa so hoch bewertet wie die 15 größten deutschen Firmen im Dax zusammen. Die Aktien des iPhone-Herstellers stiegen an der New Yorker Börse um 2,7 Prozent auf 207,05 Dollar. 1985 waren es 39 Cent. Donna Fenn war oft in Versuchung, ihre Aktien zu verkaufen, nach dem Ausbruch der Finanzkrise stieß sie 2009 ein Drittel ihrer Wertpapiere ab, den Rest will sie jedoch weiter behalten. "Ich habe es geliebt, zuzusehen, wie es immer weiter rauf ging. Ich fühle mich aber nicht reich in dem Sinne. Ich frage mich, ob ich eine dieser 85-jährigen Damen sein werde, die sagt: ich habe Apple-Aktien gekauft, als ich 25 war und ich habe sie immer noch. Jetzt kann ich meine Enkelkinder aufs College schicken." Bei den iPhones stagnieren Apples Verkaufszahlen nahezu, der Konzern ist hinter Samsung und Huawei nur noch der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit. Trotzdem legte der Konzern im abgelaufenen Quartal einen Gewinnsprung von fast einem Drittel hin. Dazu trugen auch Einnahmen aus App-Verkäufen, dem Musikdienst Apple Music und dem Cloud-Geschäft bei. Donna Fenn sieht ihre Verbindung zu Apple noch lange nicht am Ende. "Das ist meine erste Liebe, wie könnte ich sie je ganz verlassen?"