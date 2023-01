Ein Apple Store im Vorweihnachtsgeschäft auf der Fußgängerstraße Nanjing Road in Shanghai

Die anhaltenden Proteste in China setzen Apple unter Druck. Kann sich der US-Konzern aus seiner Abhängigkeit befreien?

von Patrick McGee Apple gerät zunehmend in die Abhängigkeit von Washingtons größtem geopolitischen Rivalen China. Aber ist eine Diversifizierung der Lieferketten überhaupt möglich?

Als Tim Cook Anfang Dezember Capitol Hill besuchte, um sich privat mit hochrangigen Abgeordneten zu treffen, stand die Beziehung seines Konzerns zu China ganz oben auf der Agenda. Im Monat zuvor hatte Pekings strikte Covid-Politik Tausende von Arbeitern aus der Megafabrik Zhengzhou, auch bekannt als "iPhone City", in die Flucht getrieben. Die Fabrik wird von Foxconn betrieben, Apples treuem Produktionspartner seit einem Vierteljahrhundert. Als eingeschlossene Arbeiter in der Fabrik protestierten, reagierte die Polizei mit Gewalt – und in Kampfmontur.