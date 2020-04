John-Paul Drake ist in den sozialen Netzwerken kein gänzlich Unbekannter. Der Geschäftsführer von Drakes Supermarkets in Adelaide, Australien, hat nicht nur einen Youtube-Kanal, den er seit rund zwei Jahren regelmäßig mit Videos bestückt, er meldet sich auch über Spotify und iTunes zu Wort. Drakes Videos entstehen in einem seiner Läden, er berichtet, was gerade in die Zeit passt und was "auf dem Markt" so passiert. Der Australier macht das inzwischen recht professionell, sodass seine Fans sich bereits wünschen, in ihrer Nähe gäbe es auch einen seiner Läden.

Natürlich geht es auch in Drakes Videos zurzeit um Corona. Von Beginn an hat er seine Kunden gebeten, nichts zu horten, um alle Einkäufer versorgen zu können. Aber da hat ihm wohl jemand nicht richtig zugehört: In seinem jüngsten Beitrag erzählt Drake (etwa ab Minute 5) von einem Mann, der seinen Panikkauf wieder zurückgeben wollte – 150 Pakete mit je 32 Rollen Toilettenpapier sowie 150 Ein-Liter-Flaschen Desinfektionsmittel – und von seiner ... Antwort darauf. Die hat ihm mächtig Beifall beschert.

"Herzlichen Glückwunsch, du hast dir gerade einen lebenslangen Kunden verdient", schreibt ein Youtube-Fan unter Drakes Video. "Von nun an kaufe ich tonnenweise bei Drakes." Auch ein anderer jubelt und schreibt, es habe Drakes Beitrag sogar im Fernsehen in den Nachrichten gesehen.

Keine Gnade für Hamsterer

Das Unverständnis für Hamsterer und die durch sie entstandenen Versorgungsengpässe scheint die Menschen weltweit zu einen. Drake schildert etwa, er habe eine Jahresmenge an Mehl in nur drei Wochen verkauft – nur um mal ein Gefühl für die Massen zu bekommen, die in den Kellern von jenen Menschen verschwinden, deren soziales Gewissen an der eigenen Haustür endet. Der eine von ihnen, der nun wohl sein Leben lang mit Toilettenpapier und Desinketionsmittel versorgt sein dürfte, hat hoffentlich aus seiner Dummheit gelernt.