Noch arbeiten die meisten Babybooomer – doch nicht mehr lange. Was uns dann bevorsteht

von Walter Wüllenweber Der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem Abschied der Babyboomer aus dem Berufsleben geraten Wohlstand, Rentensystem und Gesundheitswesen ins Wanken.

Es war ein Schock: Kein Krieg, keine Pandemie, keine Wirtschaftskrise – und dennoch starben erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik in einem Jahr mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. "Deutschlands Frauen sind babymüde" titelte dereinst der stern. Um das sich abzeichnende Problem zu erforschen, gründete der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher das "Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung". Die Institutsgründung wurde am 12. Februar 1973 gefeiert, vor 50 Jahren.