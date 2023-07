von Ines Zöttl Der Blockbuster-Film "Barbie" knackt sämtliche Rekorde. Die gleichnamige Puppe kennt jedes Kind, aber kaum jemand die Frau dahinter: die Wirtschaftspionierin Ruth Handler.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 02.08.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Der Tag, auf den Ruth Handler so lange hingefiebert hatte, wurde ein Fiasko. Es war ein lauer Märzmorgen in New York, wie immer hatte die Mitgründerin von Mattel ihre Kleidung mit Bedacht gewählt. Nun lief sie nervös in dem Hotelzimmer auf und ab, das zu einem Showroom umfunktioniert worden war. Die Spielzeugmesse 1959 platzte aus allen Nähten. 1600 Aussteller hatten sich angemeldet. Aber Mattel musste nicht um die Aufmerksamkeit der Einkäufer buhlen.