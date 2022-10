Es ist eine Vollbremsung, die sich in diesen Tagen bei der Bauindustrie vollzieht: Rund jedes Unternehmen der Branche klagt aktuell, es sei von Stornierungen betroffen, so heißt es in einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo. Im Vormonat hatte das nur rund jede achte Baufirma gesagt. Viele Neubauprojekte, die noch nicht begonnen worden sind, werden also derzeit erst einmal ad acta gelegt, weil sich die Bauherren nicht mehr an die Umsetzung herantrauen. Und obwohl die Baubranche noch ungewöhnlich viele Aufträge in ihren Büchern stehen hat, seien die Erwartungen dennoch so schlecht wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1991, stellt das Ifo fest.