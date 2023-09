von Nadine Oberhuber und Stefan Schaaf Die Zinsen sind gestiegen, nur nicht auf klassischen Sparkonten. Alternativen mit verlockenden Konditionen gibt es zwar – aber hier ist Vorsicht geboten.

Vier Prozentpunkte in einem Jahr, das hat es noch nie gegeben: Mitte 2022 war der Leitzins in der Eurozone negativ, jetzt liegt der Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 3,75 Prozent und so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Und dieser Einlagensatz, zu dem Banken über Nacht Geld bei der Notenbank parken können, ist wichtig – er ist der Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Geschäfte am Kapitalmarkt. Der Zins ist also wieder da!