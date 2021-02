Sehen Sie im Video: Wie die Bekleidungsindustrie unter Corona leidet – doch es gibt Lichtblicke.









Kleider machen Leute - oder eben gerade nicht: Die globale Bekleidungsindustrie leidet unter den Auswirkungen des Jahres 2020. Hoffnungen auf eine gewisse Erholung wurden durch neue Corona-Wellen und erneute Wellen von Produktionsstopps zunichtegemacht. Bekleidungshändler in Europa und den USA sitzen auf überschüssigen Lagerbeständen. Viele haben ihre Bestellungen zurückgefahren. Das wiederum führt dazu, dass Bekleidungsfabriken zum Beispiel in Bangladesch ums Überleben kämpfen. Einige große Einzelhändler sind nach wie vor mit Kleidung aus dem Vorjahr„überschwemmt", die in normalen Zeiten in Ausverkäufen vertrieben worden wäre. Als Hinweis auf das Ausmaß des Rückstands sagt die Unternehmensberatung McKinsey, der Wert der unverkauften Kleidungsstücke liege weltweit in etwa bei knapp 200 Milliarden Dollar - mehr als das Doppelte des normalen Wertes. Das britische Unternehmen Marks & Spencer und der deutsche Konzern Hugo Boss äußern, sie hätten für die diesjährige Frühjahrskollektion deutlich weniger Aufträge als üblich erteilt. Schmerzlich ist all das nicht zuletzt in wichtigen Produktionszentren wie Bangladesch, wo die Wirtschaft im Rahmen globaler Arbeitsteilung in hohem Maß auf den Textilexport angewiesen ist. Es gibt jedoch einige Lichtblicke. Die Verkäufe von Pyjamas und anderen Textilien für die Wohnung haben einen großen Boom erlebt, da viele Leute zu Hause bleiben. Doch das dürfte nur ein kleiner Trost sein für viele Hersteller und Handelshäuser.

