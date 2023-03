von Wiebke Tomescheit Nachdem Kunden bereits die Einstellung von Punica und den Bann von Mars-Produkten aus Edeka-Märkten hinnehmen mussten, folgt nun ein weiterer Verlust.

Die deutschen Supermarktkund:innen müssen derzeit mit vielen Änderungen leben: Nicht nur die stark angestiegenen Preise dürften vielen Kopfschmerzen bereiten, dazu kommt auch der Boykott von Edeka gegen zahlreiche Produkte des Mars-Konzerns. Und auch, wer die beliebte Getränkemarke Punica sucht, wird enttäuscht werden: Sie wurde eingestellt.

Jetzt gibt es noch einen weiteren Einschnitt, der viele Kund:innen traurig stimmen dürfte: Die Kaugummimarke Wrigley's verschwindet aus den Regalen. In den 90er Jahren war die Werbung für die streifenförmigen Kaugummis omnipräsent, versprochen wurden der (extra-lange) frische Geschmack von Freiheit und das amerikanische Lebensgefühl.

Wrigley's: Kaugummi-Klassiker verschwindet

Doch die Kaugummistreifen in der markanten Verpackung werden schon jetzt nicht mehr produziert, in Supermärkten und an Kiosken werden nur noch die Restbestände verkauft. "Unser Kaugummisortiment beinhaltet nur noch Kaugummi-Dragees. Etwas Adäquates zu den Kaugummistreifen können wir Ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten", heißt es vom Herstellerunternehmen. Der Grund seien "rückläufige Entwicklungen". Die Kundschaft hat einfach nicht mehr genug gekauft.

Vermutlich liegt das an einem immer größer werdenden Gesundheitsbewusstsein der Menschen: Gerade bei Kaugummis greifen die meisten lieber zu zuckerfreien Sorten, die sogar noch den Aspekt der Zahnpflege versprechen, statt zu solchen, die wie Wrigley's Zucker enthalten. Warum das aber direkt das Ende der Streifenform bei Kaugummis bedeuten soll – unklar. Ebenfalls betroffen ist übrigens die Kaugummimarke "Juicy Fruit": Sie wurde bisher vom gleichen Hersteller produziert und wird zusammen mit Wrigley's eingestellt.

