von Charlotte Lüder Sind Piercings wirklich noch so ein großes Ding? Muss ich mit der Chefin Mittagessen gehen? Und gilt die Kleiderordnung auch bei 30 Grad im Schatten? Catrin Bartenbach, Expertin für Business-Etikette, gibt Antworten auf die Fragen von Jobanfängern

Frau Bartenbach, welche Fehler machen junge Menschen bei den ersten Vorstellungsgesprächen?

Sie recherchieren nicht genug. Vor dem Gespräch muss man sich klarmachen, für welche Branche und was für eine Art von Firma man sich bewirbt. Wenn ich als Trainee bei der Deutschen Bank anfangen will, sind das völlig andere Anforderungen, als wenn ich in ein Medienunternehmen möchte. Schon im Vorstellungsgespräch sind das verschiedene Abstufungen der Förmlichkeit, die erwartet werden. Schauen Sie sich die Website der Firma genau an, um sich besser vorzubereiten. Und ganz wichtig: Überlegen Sie sich Fragen.