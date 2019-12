Das sind die Top-Deals

Hier informieren wir Sie vom 29. November bis 2. Dezember täglich über die neusten Angebote der Cyber Week 2019 (inklusive Black Friday und Cyber Monday).

! Blitzangebote !

Bluetooth-Kopfhörer

Kabellose In-Ear-Kopfhörer für 25,49 € statt 32,99 €. Hier finden Sie die Kopfhörer.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: Kabellose Kopfhörer Jetzt shoppen 32,99 €

Spielesammlung

Spielesammlung in Metalldose mit UNO, Phase 10 und Snappy Dressers für 14,99 € statt 30,99 €. Hier bekommen Sie die Spielesammlung.

Affiliate Link -29% Bei AMAZON im Angebot: Spielesammlung mit UNO, Phase 10, Snappy Dressers Jetzt shoppen 21,99 € 30,99 €

Fitness-Tracker

Wasserdichter Fitness-Tracker mit Pulsmesser für 19,99 € statt 49,99 €. Hier gibt es den Fitness-Tracker.

Affiliate Link -60% Bei AMAZON im Angebot: Fitness-Tracker Jetzt shoppen 19,99 € 49,99 €

Bosch Akkuschrauber

Bosch Akkuschrauber IXO Set (Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, 10 Bits, USB-Ladegerät, Softcase, 3,6 Volt, 1,5 Ah) für 43,99 € statt 79,99 €. Hier bekommen Sie den Akkuschrauber.

Affiliate Link -45% Bei AMAZON im Angebot: Bosch Akkuschrauber Jetzt shoppen 43,99 € 79,99 €

Lego Ninjago

Lego Ninjago 70675 Katana 4x4, Bauset für 32,99 € statt 49,99 €. Hier bekommen Sie das Set.

Affiliate Link -34% Bei AMAZON im Angebot: Lego Ninjago Jetzt shoppen 32,99 € 49,99 €

Standmixer

Bosch Standmixer SilentMixx Pro, 3 Automatikprogramme, für 58,99 € statt 82,99 €. Hier bekommen Sie den Mixer.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: Bosch Standmixer Jetzt shoppen 82,99 €





Technik

Hier finden Sie die besten Technik-Deals:

Tablet-PC

Tablet-PC mit Bluetooth und LTE für 135,99 € statt 169,99 €. Hier bekommen Sie den 2-in-1 Laptop.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: LTE Tablet-PC Jetzt shoppen 135,99 €

Apple EarPods

Apples EarPods bekommen Sie heute für 19,99 € statt 29 €. Hier finden Sie die Kopfhörer.



Affiliate Link -31% Bei AMAZON im Angebot: Apple EarPods Jetzt shoppen 19,99 € 29,00 €

Microsoft Surface Go

(10 Zoll) 2-in-1 Tablet (Intel Pentium Gold, Intel HD Graphics 615, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Windows 10 im S Modus) für 449 € statt 599 €. Hier bekommen Sie das Tablet.

Affiliate Link -25% Bei AMAZON im Angebot: Microsoft Surface Go Jetzt shoppen 449,00 € 599,00 €

Bluetooth Kopfhörer

Anker Soundcore Liberty Neo Bluetooth Kopfhörer, kabellos, mit intensivem Bass, für 29,99 € statt 49,99 €. Hier bekommen Sie die Kopfhörer.

Affiliate Link -12% Bei AMAZON im Angebot: Bluetooth Kopfhörer Jetzt shoppen 49,99 € 57,00 €

Internetradio

Internetradio mit USB, WLAN, Farbdisplay und Wecker für 84,99 € statt 119,99 €. Hier bekommen Sie das Gerät.

Affiliate Link -29% IMPERIAL Internetradio (USB, WLAN, TFT Farbdisplay Wecker) »i110« Jetzt shoppen 84,99 € 119,99 €

FRITZ!Box und WLAN Repeater

AVM FRITZ! Mesh Set (FRITZ!Box 7590 und WLAN Repeater 1750E, Dual-WLAN AC bis 1.733 MBit/s (5 GHz) und N bis 800 MBit/s (2,4 GHz), bis 300 Mbit/s für 245 € statt 299 €. Hier bekommen Sie das Set.

Affiliate Link -18% Bei AMAZON im Angebot: FRITZ!Box und WLAN Repeater Jetzt shoppen 245,99 € 299,00 €

iRobot Saugroboter

Der Wischroboter von iRobot mit intelligenter Navigation ist ideal für große Flächen und kostet heute nur 179,99 € statt 349 €. Hier bekommen Sie den Saugroboter.



Affiliate Link -48% Bei AMAZON im Angebot: iRobot Braava 390t Wischroboter, intelligente Navigation Jetzt shoppen 179,99 € 349,00 €

Kabelloser Staubsauger

Philips FC6723/01 SpeedPro: kabelloser Staubsauger 5000 (mit Akku, 180°-Saugdüse, 30 Min. Akkulaufzeit) für 149,99 € statt 269,99 €. Hier gibt es den Staubsauger.

Affiliate Link -33% Bei AMAZON im Angebot: Philips kabelloser Staubsauger Jetzt shoppen 179,62 € 269,99 €

Philips Hue LightStrip+

Basis Set (ohne Bridge), 2m, flexibel erweiterbar, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) für 55,99 € statt 79,95 €. Hier bekommen Sie das Set.

Affiliate Link -30% Bei AMAZON im Angebot: Philips Hue LightStrip Jetzt shoppen 55,99 € 79,95 €

Bose Solo 5 Bluetooth-Soundbar

Bose Solo 5 Bluetooth-Soundbar heute für 139 € statt 199 €. Hier finden Sie die Soundbar.



Affiliate Link -30% Bei AMAZON im Angebot: Bose Solo 5 Bluetooth-Soundbar Jetzt shoppen 139,00 € 199,00 €

Teufel One M Bluetooth Lautsprecher

Kaufen Sie das All-in-one-Soundsystem für WLAN- und Bluetooth-Streaming von Teufel mit integriertem Subwoofer heute für 359, 98 € statt 509, 98 €. Hier bekommen Sie den Lautsprecher.

Affiliate Link Bei EBAY im Angebot: Teufel One M Bluetooth Lautsprecher Jetzt shoppen 369,98 €

















Haushalt

Hier finden Sie die besten Haushalts-Deals:

WMF Besteckset

WMF Florenz Besteckset, 12 Personen, 60-teilig, Monobloc-Messer, spülmaschinengeeignet, für 104,95 € statt 152,90 €. Hier bekommen Sie das Set.

Affiliate Link -20% Bei AMAZON im Angebot: WMF Florenz Besteckset Jetzt shoppen 198,99 € 249,00 €

Toaster

SEVERIN Automatik-Toaster, inkl. Brötchen-Röstaufsatz, 2 Röstkammern, 850 W, für 18,99 € statt 28,99 €. Hier bekommen Sie den Toaster.

Affiliate Link -16% Bei AMAZON im Angebot: SEVERIN Automatik-Toaster Jetzt shoppen 24,47 € 28,99 €

Rollkoffer

AmazonBasics - Handgepäck-Set, mit geometrischem Muster, 55 cm, für 38,83 € statt 65,99 €. Hier bekommen Sie den Koffer.

Affiliate Link -41% Bei AMAZON im Angebot: Handgepäck-Set Jetzt shoppen 38,83 € 65,99 €

Raclette-Grill

SEVERIN Raclette-Partygrill mit Naturgrillstein und Wendegussplatte, ca. 1.500 W, Inkl. 8 Pfännchen, für 37,99 € statt 52,90 €. Hier bekommen Sie das Raclette.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: SEVERIN Raclette-Partygrill Jetzt shoppen 52,90 €

ProfiCook Fritteuse

ProfiCook Fritteuse mit Fassungsvermögen drei Litern Fassungsvermögen für 57,99 € statt 99,95 €. Hier bekommen Sie das Gerät.

Affiliate Link -41% Bei OTTO im Angebot: ProfiCook Fritteuse Jetzt shoppen 57,99 € 99,95 €

Sessel

Carryhome Relaxsessel samt Hocker für 364,65 € statt 572 €. Hier bekommen Sie den Sessel.

Affiliate Link -36% Bei Mein XXL Lutz Möbelhaus im Angbeot: Relax-Sessel plus Hocker Jetzt shoppen 364,65 € 572,00 €

Tefal: Jamie Oliver Pfanne

Die Jamie Oliver Pfanne (28 cm) aus Edelstahl kostet heute nur 28,98 € statt 47,99 €. Hier gibt es die Pfanne.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: Tefal Jamie Oliver Pfanne, Edelstahl, 28 cm Jetzt shoppen 46,49 €

WMF Topf-Set (4tlg.)

Das Edelstahl-Set von WMF kostet heute nur noch 91,90 € statt 169 €. Hier bekommen Sie das Set.

Affiliate Link -45% Bei EBAY im Angebot: WMF Diadem Plus Topf Set 4tlg. Jetzt shoppen 91,90 € 169,00 €





Baumarkt

Hier finden Sie die besten Heimwerker-Deals:

LED-Lichterkette

Warmweiße Lichterkette für Weihnachten für 21,99 € statt 29,75 €. Hier finden Sie die LED-Lichterkette.

Affiliate Link -26% Bei AMAZON im Angebot: LED-Lichterkette für Weihnachtsbaum Jetzt shoppen 21,99 € 29,92 €

Bosch Gartenschere

Elektrische Gartenschere EasyPrune (integrierter 3,6 Volt Akku, 450 Schnitte/Akkuladung, in Blisterpackung) für 49,99 € statt 89,99 €. Hier bekommen Sie die Schere.

Affiliate Link -44% Bei AMAZON im Angebot: Bosch elektrische Gartenschere Jetzt shoppen 49,99 € 89,99 €

Trittleiter

Dreistufige Trittleiter mit Sicherheitsgeländer für 37,99 € statt 53,66 €. Hier bekommen Sie die Leiter.

Affiliate Link -29% Bei AMAZON im Angebot: Trittleiter mit Sicherheitsgeländer Jetzt shoppen 37,99 € 53,66 €

Akku-Schlagbohrmaschine

Metabo Akku-Schlagbohrer für 139,90 € statt 243, 95 €. Hier bekommen Sie den Bohrer.

Schwingschleifer

Schwingschleifer von Bosch mit austauschbarer Schleifplatte für 114,12 € statt 201,11 €. Hier bekommen Sie das Gerät.



Affiliate Link -43% Bei AMAZON im Angebot: Bosch Professional Schwingschleifer Jetzt shoppen 114,12 € 201,11 €





Pflege

Hier finden Sie die besten Deals für Pflegeprodukte:

Bartschneider

Wasserdichter Bartschneider für 31,19 € statt 38,99 €. Hier finden Sie den Bartschneider.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: Bartschneider Jetzt shoppen 31,19 €

Oral-B Pulsonic Slim

Elektrische Zahnbürste: Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4900 (2 Stk.) für 99,99 € statt 194,99 €. Hier bekommen Sie die Zahnbürsten.

Affiliate Link -48% Bei AMAZON im Angebot: Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4900 Jetzt shoppen 99,99 € 194,99 €

Parfum

Der florale Duft Libre von Yves Saint Laurent (30 ml) kostet heute nur 51,99 € statt 64,99 €. Hier bekommen Sie das Parfum.

Affiliate Link -20% Bei DOUGLAS im Angebot: Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum Jetzt shoppen 51,99 € 64,99 €

Ugg Boots

Die originalen australischen Lammfellstiefel gibt es heute für 128,99 € statt 218,99 €. Hier bekommen Sie die Schuhe.

Affiliate Link -41% Bei ASOS im Angebot: Ugg Boots Jetzt shoppen 128,99 € 218,99 €

Zahnbürste für Kinder

Oral-B Junior: Elektrische Zahnbürste, für Kinder ab 6 Jahren, im Blitzangebot: Jetzt nur 27,95 € statt 52,99 €. Hier bekommen Sie die Zahnbürste.

Affiliate Link -47% Bei AMAZON im Angebot: Oral-B Junior Jetzt shoppen 27,95 € 52,99 €

Mitesser-Entferner

Mitesser-Sauger mit 5 austauschbaren Reinigungsaufsätzen und 5 Stufen für 18,69 € statt 25,99 €. Hier bekommen Sie das Gerät.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: Mitesserentferner Jetzt shoppen 30,99 €

Herrenrasierer

Braun Series 3 ProSkin 3040s Elektrorasierer, mit Präzisionstrimmer, wiederaufladbar, für 65,72 € statt 119,99 €. Hier bekommen Sie den Rasierer.

Affiliate Link -45% Bei AMAZON im Angebot: Braun Series 3 ProSkin 3040s Elektrorasierer Jetzt shoppen 65,72 € 119,99 €





Spielzeug

Hier finden Sie die besten Deals für Spielzeug:

Monopoly "Game of Thrones"

Das "Game of Thrones"-Monopoly bekommen Sie heute für 29 € statt 42,99 €. Hier gibt es das Spiel.

Affiliate Link -33% Bei AMAZON im Angebot: Monopoly "Game of Thrones" Jetzt shoppen 29,00 € 42,99 €

Werkbank

Detailreiche Kinderwerkbank "Bosch" für 49,99 € statt 67,95 €. Hier bekommen Sie die Werkbank.

Affiliate Link -26% Bei OTTO im Angebot: Kleine Werkbank Jetzt shoppen 49,99 € 67,95 €

Hochstuhl

Mitwachsender Hochstuhl, inkl. abnehmbares Tischchen, aus massivem Buchenholz, ab ca. 6 Monaten bis ca. 10 Jahre, für 45,99 € statt 89,90 €. Hier bekommen Sie den Stuhl.

Affiliate Link -25% Bei AMAZON im Angebot: Mitwachsender Hochstuhl Jetzt shoppen 66,99 € 89,90 €

Feuerwehrauto

GizmoVine Spielzeugauto mit Sound und Licht für 16,99 € statt 21,99 €. Hier bekommen Sie das Auto.

Affiliate Link Bei AMAZON im Angebot: Feuerwehrauto Jetzt shoppen 21,99 €

TipToi

Weltreise-Set von Ravensburger für 31,99 € statt 57,99 €. Hier bekommen Sie das Spiel.

Affiliate Link -44% Bei AMAZON im Angebot: Ravensburger tiptoi Create Starter-Set Stift und Weltreise-Buch, ab 6 Jahren Jetzt shoppen 31,99 € 57,99 €

Multifunktionstisch

Ob Kicker, Billard, Hockey oder Schach: Der Spieltisch lässt sich von Spiel zu Spiel umbauen und kostet heute nur 149,99 € statt 299,99 €. Hier bekommen Sie den Tisch.

Affiliate Link -50% Bei MYTOYS im Angebot: Multifunktionstisch Jetzt shoppen 149,99 € 299,99 €





Amazon Devices

Hier finden Sie die besten Amazon Devices Deals:

Fire TV Stick

Der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung kostet heute nur 19,99 € statt 39,99 €. Hier bekommen Sie den Stick.

Affiliate Link -50% Bei AMAZON im Angebot: Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Jetzt shoppen 29,99 € 59,99 €

Echo Dot (3. Gen.)

Intelligenter Lautsprecher mit Alexa für 22 € statt 59,99 €. Hier bekommen Sie Amazon Echo.

Affiliate Link -63% Bei AMAZON im Angebot: Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa Jetzt shoppen 22,00 € 59,99 €

Kindle Paperwhite, wasserfest

6 Zoll (15 cm) großes hochauflösendes Display, 8 GB, für 79,99 € statt 119,99 €. Hier bekommen Sie das Kindle.

Affiliate Link -33% Bei AMAZON im Angebot: Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll Jetzt shoppen 79,99 € 119,99 €

Zahlreiche Händler locken zum Black Friday und Cyber Monday mit attraktiven Rabatten. Fakt ist allerdings, dass Onlinehändler wie Amazon, Media Markt oder About You bereits vor den beiden Rabatttagen schon zahlreiche Angebote bewerben. Das bekannteste Format dürfte die Cyber Week von Amazon sein, weniger geläufig sind hingegen die sogenannten Pre Black Friday Deals von About You oder das Warm-up von Media Markt. Die Namen der Marketingaktionen mögen variieren, die Intentionen der Shops bleiben aber gleich. Als Kunde können Sie durchaus sparen, wenn Sie gezielter einkaufen: Legen Sie sich dafür praktische Wunschlisten an. So verpassen Sie keinen Deal mehr und vermeiden spontane Impulskäufe.

Weitere Angebote von Amazon

Der Onlinehändler lockt zur Cyber Week mit weiteren Rabatte auf exklusive Mitgliedschaften wie Audible oder Kindle Unlimited. Hier erfahren Sie, welche Deals es in diesem Jahr gibt:

1. Amazon Music Unlimited

Für Musik-Fans könnte sich eine Amazon Music Unlimited Mitgliedschaft lohnen, denn bis zum 6. Januar 2020 haben Sie die Möglichkeit zu sparen: Für vier Monate zahlen Sie nur 99 Cent und können das gesamte Angebot online streamen. Als Fußball-Fan kommen Sie ebenfalls auf Ihre Kosten, da Sie zusätzlich alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals mitverfolgen können.

2. Audible

Amazon reduziert auch bei Audible die Preise – und so können Sie bis zum 18. Dezember alle Hörbücher, Hörspiele und Original Podcasts für sechs Monate zum halben Preis für 4,95 Euro monatlich streamen.

3. Kindle Unlimited

Digitales Lesen erfreut sich großer Beliebtheit und Online-Bibliotheken stehen hoch im Kurs: Noch bis zum 8. Dezember können Amazon-Kunden ein Kindle Unlimited Abo kostenlos testen und zahlreiche Bücher online lesen.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.