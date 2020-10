Unter dem Motto "früher einkaufen, früher entspannen" startet Amazon sein nächstes Deal-Event: Bis zum 19. November haben Kunden die Möglichkeit, erste Weihnachts-Einkäufe zu erledigen – und dabei kräftig zu sparen. Mit bis zu 40 Prozent Rabatt stimmt Sie der Onlineshop auf den bevorstehenden Black Friday ein.

Der Black Friday findet – wie jedes Jahr – nach Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest, statt: also am 27. November 2020. Das Event ist weltweit bekannt und gilt vielerorts als offizieller Starttermin der Weihnachtssaison. Was jedoch noch lange nicht heißen muss, dass Sie im Vorfeld keine Geschenke (vergünstigt) kaufen können, ganz im Gegenteil: Große Onlinehändler wie Amazon werben jetzt schon mit verfrühten Black-Friday-Angeboten, damit Sie genug Zeit haben, Ihre Weihnachts-Einkäufe von zu Hause aus zu erledigen. Noch bis zum 19. November können Sie zwischen täglich wechselnden Angeboten unterschiedlicher Kategorien (zum Beispiel PC, Spielzeug, Küche und Haushalt) wählen und bis zu 40 Prozent sparen. Als Prime-Kunden genießen Sie sogar noch mehr Vorteile.

Affiliate Link -68% Tefal E85604 Jamie Oliver Pfanne Jetzt shoppen 27,99 € 87,99 €

Amazon Prime: Die Vorteile auf einen Blick

Grundsätzlich sind die "Frühen Black-Friday-Angebote" von Amazon für jedermann zugänglich. Allerdings haben Prime-Mitglieder den Vorteil, dass sie auf die sogenannten Blitzangebote (die nur für kurze Zeit günstiger und somit schnell vergriffen sind) 30 Minuten eher zugreifen können als Kunden ohne Abo. Zudem zahlen sie für Millionen (Prime-)Produkte keinen Versand – und ihre Bestellungen werden sogar noch am gleichen Tag zugestellt, wenn ein Artikel über die "Same-Day-Lieferung" verfügt. Zu den weiteren Vorteilen, von denen Amazon-Kunden grundsätzlich profitieren, zählen folgende:

Kauf auf Rechnung: Amazon-Kunden können Produkte auf Rechnung kaufen und müssen diese somit erst im nächsten Monat bezahlen.

Amazon-Kunden können Produkte auf Rechnung kaufen und müssen diese somit erst im nächsten Monat bezahlen. Verlängerte Rückgabefristen: Alle Artikel, die bis zum 31. Dezember versendet werden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Alle Artikel, die bis zum 31. Dezember versendet werden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden. Gratis-Lieferung: Neukunden, die zum ersten Mal Artikel auf amazon.de bestellen, sparen bei der ersten Lieferung die Versandkosten.

Und noch ein Tipp:

Wenn Sie noch keine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit für 30 Tage kostenlos testen – und nach dem Gratiszeitraum wieder kündigen. Ansonsten kostet Sie die Mitgliedschaft monatlich 7,99 Euro. Dafür genießen Sie diese (neben den oben genannten) Vorteile:

Sie können Filme und Serien unbegrenzt streamen Sie können eBooks kostenlos ausleihen Sie können über zwei Millionen Songs kostenlos anhören Sie können über einen unbegrenzten Speicherplatz für Fotos verfügen Sie können ausgewählte Freitagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga sehen

Frühe Black-Friday-Angebote: Die ersten Deals

Affiliate Link Soundcore Flare Mini Bluetooth Lautsprecher Jetzt shoppen 35,99 €

HadinEEon Milchaufschäumer, 500W, für Kaffee, Erhitzen und Aufschäumen für heiße und kalte Milch, Edelstahl mit zwei Schneebesen (130ml/300ml).

Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -36% Leitz TruSens Z-2000 HEPA Luftreiniger Jetzt shoppen 157,82 € 249,99 €

Leitz TruSens Z-2000 HEPA Luftreiniger mit doppelter Luftstromtechnologie für Allergene, Gerüche und Schadstoffe, für gereinigte Raumluft, mittelgroße Räume bis zu 35 m². Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link ASUS Computer ZenBook 14 Zoll Jetzt shoppen 1071,29 €

Tineco Akku Staubsauger A10 Hero: Leichter 2 in 1 kabellos Handstaubsaugern 17KPa Saugleistung beutellos, mit LED-Elektrobürste, 24 Monate Garantie (Blau, A10 Hero). Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -25% BENEWY HD 1080P Webcam mit Mikrofon und Stativ Jetzt shoppen 32,99 € 43,99 €

Hosome Heißluftfritteuse Set XL mit 7 voreingestellten Menüs, 4.5L Kapazität, 1400W, mit GS-Zertifikat und Rezepte auf Deutsch (Touch).

Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -51% Neato Robotics D450 Pets Jetzt shoppen 279,99 € 579,99 €

Willful Smartwatch,1.3 Zoll Touch-Farbdisplay, Fitness Armbanduhr mit Pulsuhr, Fitness Tracker, IP68 Wasserdicht, Smart Watch mit Schrittzähler, Schlafmonitor, Stoppuhr für Damen Herren. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -56% SodaStream Easy Wassersprudler-Set P Jetzt shoppen 47,99 € 109,90 €

SodaStream Easy Wassersprudler-Set Promopack mit CO2-Zylinder, 2x 1 L PET-Flasche, 2x Trinkgläser, 6x Sirupproben. Hier geht's zum Deal.

Woher stammt die Bezeichnung "Black Friday"?

Nicht nur das Event, sondern die Namensgebung stammt aus den USA: Dort wird der Black Friday vorrangig in den Geschäften zelebriert, während er in Deutschland verstärkt online stattfindet. Doch wofür stehen die beiden Begriffe eigentlich? Dazu gibt es verschiedene Theorien – die bekannteste ist, dass die Umsätze an dem Tag so hoch sind, dass die meisten Shop-Betreiber schwarze Zahlen schreiben. Wann der Black Friday offiziell eingeführt wurde, ist nicht bekannt. Man munkelt jedoch, dass von dem Begriff in den 60er Jahren das erste Mal Gebrauch gemacht wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.