Zahlreiche Händler locken zum Black Friday und Cyber Monday mit attraktiven Rabatten. Fakt ist allerdings, dass Onlinehändler wie Amazon, Media Markt oder About You bereits vor den beiden Rabatttagen schon zahlreiche Angebote bewerben. Das bekannteste Format dürfte die Cyber Week von Amazon sein, weniger geläufig sind hingegen die sogenannten Pre Black Friday Deals von About You oder das Warm-up von Media Markt. Die Namen der Marketingaktionen mögen variieren, die Intentionen der Shops bleiben aber gleich. Als Kunde können Sie durchaus sparen, wenn Sie gezielter einkaufen: Legen Sie sich dafür praktische Wunschlisten an. So verpassen Sie keinen Deal mehr und vermeiden spontane Impulskäufe.

Amazon wirbt aktuell außerdem mit der Verlängerung des Black Friday auf insgesamt 30 Stunden und startet daher bereits am Donnerstagabend um 18 Uhr mit neuen Angeboten.



Das sind die Top-Deals

Der stern stellt Ihnen hier vom 29. November bis 2. Dezember täglich die neusten Angebote der Cyber Week 2019 (inklusive Black Friday und Cyber Monday) vor.

Amazon Devices

Hier finden Sie die besten Amazon Devices Deals.

Echo Dot (3. Gen.)

Intelligenter Lautsprecher mit Alexa für 22 € statt 59,99 €. Hier bekommen Sie Amazon Echo.

Fire TV Stick

Der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung kostet heute nur 19,99 € statt 39,99 €. Hier bekommen Sie den Stick.

Technik

Hier finden Sie die besten Technik-Deals.

Apple iPad Pro Tablet

Das Tablet (11", 1024 GB, iOS, WiFi) kostet 1.499,99 € statt 1709,00 €. Hier bekommen Sie das Tablet.

Wärmepumpentrockner

SIEMENS Wärmepumpentrockner (iQ700 WT7WH540, 8 kg) für 779 € statt 1329 €. Hier bekommen Sie die Maschine.

Haushalt

Hier finden Sie die besten Haushalts-Deals.

KitchenAid

Küchenmaschine ARTISAN 4,8L mit zusätzlichem Speiseeis-Zubehör für 599 € statt 759 €. Hier bekommen Sie die KitchenAid.

Baumarkt

Hier finden Sie die besten Heimwerker-Deals.

Hängesessel

Der Sessel (Breite/Höhe/Tiefe: 118/206/120 cm) kostet nur 399 € statt 599 €. Hier bekommen Sie den Sessel.

Spielzeug

Hier finden Sie die besten Deals für Spielzeug.

Traktor

Trettraktor mit Hänger (grün) für 61,99 € statt 89,99 €. Hier bekommen Sie den Traktor.

Pflege

Hier finden Sie die besten Deals für Pflegeprodukte.

Lockenstab

BaByliss – Smooth Vibrancy – Lockenstab (GB-Stecker) für 34,84 € statt 40,99 €. Hier bekommen Sie den Lockenstab.

Weitere Angebote von Amazon

Der Onlinehändler lockt zur Cyber Week mit weiteren Rabatte auf exklusive Mitgliedschaften wie Audible oder Kindle Unlimited. Hier erfahren Sie, welche Deals es in diesem Jahr gibt:

1. Amazon Music Unlimited

Für Musik-Fans könnte sich eine Amazon Music Unlimited Mitgliedschaft lohnen, denn bis zum 6. Januar 2020 haben Sie die Möglichkeit zu sparen: Für vier Monate zahlen Sie nur 99 Cent und können das gesamte Angebot online streamen. Als Fußball-Fan kommen Sie ebenfalls auf Ihre Kosten, da Sie zusätzlich alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals mitverfolgen können.

2. Audible

Amazon reduziert auch bei Audible die Preise – und so können Sie bis zum 18. Dezember alle Hörbücher, Hörspiele und Original Podcasts für sechs Monate zum halben Preis für 4,95 Euro monatlich streamen.

3. Kindle Unlimited

Digitales Lesen erfreut sich großer Beliebtheit und Online-Bibliotheken stehen hoch im Kurs: Noch bis zum 8. Dezember können Amazon-Kunden ein Kindle Unlimited Abo kostenlos testen und zahlreiche Bücher online lesen.





