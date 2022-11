Der Black Friday gehört bei Media Markt und Saturn natürlich zu den besonders heiß ersehnten Tagen des Jahres. Finden Sie hier die besten Deals vorab.

Am 25. November ist es endlich so weit. Auf dieses Datum fällt 2022 der Black Friday. Für gewöhnlich markiert der Tag die heißeste Rabattschlacht des Jahres. Und natürlich lassen sich Media Markt und Saturn diese nicht entgehen. Um ihren Kund:innen die Wartezeit auf die attraktiven Deals zu verkürzen, bieten beide Elektronikfachhändler schon jetzt ein paar Knallerangebote an, bevor es dann in gut zwei Wochen richtig losgeht.

Black Friday bei Media Markt

37 % Rabatt: PHILIPS 50PUS8546/12 LED TV (Flat, 50 Zoll / 126 cm, UHD 4K, SMART TV, Ambilight, Android TV™ 10 (Q)), für 679 Euro statt 1079 Euro. Hier geht's zum Deal.

63 % Rabatt: HAMA 4er Pack, E27, 10W, RGBW WLAN-LED Lampe Multi-Colour (16 Millionen Farben), für 19,99 Euro statt 55 Euro. Hier geht's zum Deal.

Eine Übersicht aller Angebote bei Media Markt finden Sie hier.

Black Friday bei Saturn

75 % Rabatt: FAKIR Starky WDA 700 Wet & Dry Nass-/Trockensauger, Akkubetrieb, für 99 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: SONY WF-1000XM4, Earbuds, Ladeetui, In-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz, für 199,99 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

Eine Übersicht aller Angebote bei Saturn finden Sie hier.

