Bis zum Black Friday sind es noch ein paar Tage hin, Ebay bietet aber schon jetzt attraktive Rabatte an. Welche Deals sich lohnen und was Sie am Schnäppchentag noch erwarten wird.

Für Schnäppchenjäger:innen ist der November sicherlich der attraktivste Monat des Jahres: Neben dem Single Day stehen schließlich noch der Black Friday sowie das Cyber Weekend und der Cyber Monday an. Also alles Anlässe, um sich Rabatte bei unterschiedlichen Händlern zu sichern. Die Anbieter wissen natürlich, dass Kund:innen auf Schnäppchen lauern – und kommen diesem Wunsch beinahe dem kompletten November mit Countdown-Angeboten nach. So etwa auch Ebay: Dort gibt es schon vor dem Black Friday attraktive Angebote, die sich lohnen, um beispielsweise bei Weihnachtsgeschenken sparen zu können. Hier finden Sie die Aktionen im Überblick.

Ebay vor dem Black Friday: 10 % Prozent Rabatt auf Technik

Das erste Angebot der vorgezogenen Black-Friday-Aktion bezieht sich auf die Rubriken Technik sowie teilweise auch Gaming und Haushalt. Egal ob aktuelle iPhones, eine Nintendo Switch, ein neuer Fernseher, ein Kaffeevollautomat von De’Longhi oder auch ein Saugroboter: Bis zum 16. November sparen Sie mit dem Code POWERWINTER zehn Prozent auf ausgewählte Technik-Produkte. Hier kommen Sie zur Angebotsseite.

Code : POWERWINTER

: POWERWINTER Ersparnis : 10 Prozent bis maximal 50 Euro

: 10 Prozent bis maximal 50 Euro Gültigkeit : ausgewählte Technik-Produkte

: ausgewählte Technik-Produkte Angebotszeitraum : 3. November bis 16. November 2022

: 3. November bis 16. November 2022 Einlösbarkeit: 2 x pro Person; Produktverfügbarkeit limitiert

Deals-Check: Die Ersparnis von zehn Prozent geht mit einem kleinen Haken einher: Mehr als 50 Euro können Sie mit dem Code POWERWINTER nicht sparen – zudem erreichen nicht alle Produkte aus der Kategorie neue Bestpreise. Die Aktion lohnt sich aber trotzdem auf so einige Produkte: Das Apples iPhone 14 Plus oder aktuelle Videospiele wie Call of Duty: Modern Warfare II sind nirgendwo sonst günstiger zu bekommen.

Einen DE'LONGHI Kaffeevollautomat bekommen Sie statt für 499 Euro inklusive aller Rabatte für 199 Euro, wenn Sie den Code POWERWINTER nutzen. Hier geht's zum Produkt.

Affiliate Link APPLE iPhone 14 - 128GB - NEU & OVP Jetzt shoppen 919,00 €

Auch bei teureren Technik-Produkten lohnt sich der Code POWERWINTER: 50 Euro Rabatt auf ein Apple iPhone 14 ist sicherlich attraktiv. Hier geht's zum Produkt.

Rabatte auf Autoteile und Zubehör bei Ebay

Sie finden bereits vor dem Black Friday bei Ebay weitere reduzierte Produkte – etwa aus der Welt des Autozubehörs. Klassische Ersatzteile oder Tools aus der Werkzeugkiste, aber auch Winterreifen gibt es hier vergünstigt zu ergattern. Mit dem Code PKW22 bekommen Sie zehn Prozent – aber maximal 50 Euro – Rabatt. Hier kommen Sie zur Angebotsseite.

Code : PKW22

: PKW22 Gültigkeit für : ausgewählte Fahrzeugteile-Produkte

: ausgewählte Fahrzeugteile-Produkte Ersparnis : 10 Prozent bis maximal 50 Euro

: 10 Prozent bis maximal 50 Euro Angebotszeitraum : 3. November bis 16. November 2022

: 3. November bis 16. November 2022 Einlösbarkeit: 2 x pro Person; Produktverfügbarkeit limitiert

Deals-Check: Wer sich die Auswahl des Online-Händlers genau ansieht, wird ganz bestimmt fündig und kann verfrüht Schnäppchen auf Black-Friday-Niveau ergattern. Neben dem pauschalen Rabatt auf Autozubehör gibt es beispielsweise die ADAC-Testsieger-Winterreifen von Continental zum aktuellen Bestpreis.

Affiliate Link Continental WinterContact TS870 205/55 R16 91H M+S Winterreifen Jetzt shoppen 94,47 €

Auch Fahrer:innen von Elektrofahrzeugen können sich lohnende Rabatte sichern: Eine Wallbox von AEG ist bei den Black-Friday-Angeboten von Ebay eines der Preis-Highlights.

Affiliate Link AEG Wallbox 11 KW mit FI Schalter Jetzt shoppen 439,00 €

15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Media-Markt- und Saturn-Produkte

Weiterhin gibt es in diesem Jahr bei Ebay 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte von Media Markt und Saturn mit dem Code MMS15. Gerade bei teuren Technik-Produkten lohnt sich so ein Rabatt allemal. Hier kommen Sie zur Angebotsseite.

Code : MMS15

: MMS15 Gültigkeit für : ausgewählte Artikel der Verkäufer Media Markt & Saturn

: ausgewählte Artikel der Verkäufer Media Markt & Saturn Ersparnis : 15 Prozent

: 15 Prozent Angebotszeitraum : 17. bis 30. November 2022

: 17. bis 30. November 2022 Einlösbarkeit: 2 x pro Person; Produktverfügbarkeit limitiert

Affiliate Link LEGO Minecraft 21188 Das Lamadorf Bausatz Jetzt shoppen 93,99 €

Egal ob Lego, ein neuer Fernseher oder Gadgets für den Haushalt: Schauen Sie auf der Aktionsseite vorbei und shoppen mit dem Aktionscode, um schon vor dem Black Friday bei Ebay zu sparen.

Bosch wartet mit 10 % Rabatt

Wer den Garten noch winterfest machen möchte, sich fürs kommende Jahr eindecken oder Haus oder Wohnung schick machen möchte, kann um den Black Friday herum auch beim Kauf von Bosch-Produkten sparen: Hier gibt es bei Ebay aktuell zehn Prozent Rabatt mit dem Code EXPERT10. Aber Achtung, die maximale Ersparnis liegt bei 50 Euro! Hier kommen Sie zur Übersichtsseite.

Code : EXPERT10

: EXPERT10 Gültigkeit für : ausgewählte Artikel von Bosch

: ausgewählte Artikel von Bosch Ersparnis : zehn Prozent

: zehn Prozent Angebotszeitraum : 17. bis 23. November 2022

: 17. bis 23. November 2022 Einlösbarkeit: 2 x pro Person; Produktverfügbarkeit limitiert

Sparen Sie 10 % auch auf Refurb-Produkte

Weiterhin können Sie ebenfalls einen Zehntel Ihres Einkaufs sparen, wenn Sie Refurb-Produkte, also generalüberholte Produkte, kaufen. Mit dem Code RESTORENOV22 gibt es zehn Prozent Rabatt – allerdings auch hier maximal 50 Euro Ersparnis. Hier kommen Sie zur Angebotsseite.

Code: RESTORENOV22

RESTORENOV22 Gültigkeit für : Artikel von teilnehmenden Re-Store-Händler:innen

: Artikel von teilnehmenden Re-Store-Händler:innen Ersparnis : zehn Prozent

: zehn Prozent Angebotszeitraum : 17. bis 30. November 2022

: 17. bis 30. November 2022 Einlösbarkeit: 2 x pro Person; Produktverfügbarkeit limitiert

Affiliate Link Neu Apple AirPods - 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon Jetzt shoppen 172,95 €

Ebay Plus: Diese Vorteile haben Sie

Zwar ist eine Mitgliedschaft bei Ebay Plus für die aktuellen und kommenden Black-Friday-Angebote nicht notwendig. Aber die kostenpflichtige Mitgliedschaft kann sich für Sie durchaus lohnen: Produkte mit dem "Ebay Plus"-Logo werden mit Express-Versand geliefert, es gibt kostenlose 30-Tage-Rücksendungen sowie Treuepunkte-Aktionen. Auf viele Produkte gibt es darüber hinaus zehn Prozent zusätzlichen Rabatt.

Tipp: Sie können Ebay Plus 30 Tage lang kostenlos testen und danach kündigen, wenn es Ihnen nicht zusagt.Hier kommen Sie zur Angebotsseite.

Ebay am Black Friday: Weitere Angebote

Affiliate Link -65% Scheppach Elektro-Kettensäge CSE2700 Schwertlänge 45,5 cm 18" Kette 2,7 kW Jetzt shoppen 74,90 € 219,00 €

Bisher hält Ebay noch unter Verschluss, was nach dem Auslaufen der aktuellen Angebots-Aktionen geplant ist. Sicher ist aber: Auch in der Zeit direkt vor dem Black Friday am 25. November 2022 wird es weitere Deals geben. Vorher lohnt es sich, auf dieser Aktionsseite vorbeizuschauen: Hier gibt es vom 17. bis zum 25. November spannende Deals zu entdecken. Die aktuellen Aktionen werden voraussichtlich danach von alternativen Angebots-Codes und anderen attraktiven Rabatten abgelöst, über die wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten werden.

