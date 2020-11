Um die Vorfreude auf das eigentliche Shopping-Event zu steigern, läutet Amazon bereits heute die Black-Friday-Woche ein und bietet seinen Kunden in gewohnter Manier zahlreiche Angebote aus dem Bereich Elektronik, Küche, Spielzeug und Haushalt.

Der Black Friday findet – wie jedes Jahr – nach Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest, statt: also am 27. November 2020. Das Event ist weltweit bekannt und gilt vielerorts als offizieller Starttermin der Weihnachtssaison. Was jedoch noch lange nicht heißen muss, dass Sie im Vorfeld keine Geschenke (vergünstigt) kaufen können, ganz im Gegenteil: Große Onlinehändler wie Amazon werben jetzt schon mit Black-Friday-Angeboten, damit Sie genug Zeit haben, Ihre Weihnachts-Einkäufe von zu Hause aus zu erledigen. Noch bis zum 30. November können Sie zwischen täglich wechselnden Angeboten unterschiedlicher Kategorien wählen und bis zu 40 Prozent sparen. Als Prime-Kunden genießen Sie sogar noch mehr Vorteile.

Angebot des Tages: Ecovacs Deebot OZMO 920 Saug- und Wischroboter

Amazon Prime: Die Vorteile auf einen Blick

Grundsätzlich sind alle Black-Friday-Angebote von Amazon für jedermann zugänglich. Allerdings haben Prime-Mitglieder den Vorteil, dass sie auf die sogenannten Blitzangebote (die nur für kurze Zeit günstiger und somit schnell vergriffen sind) 30 Minuten eher zugreifen können als Kunden ohne Abo. Zudem zahlen sie für Millionen (Prime-)Produkte keinen Versand – und ihre Bestellungen werden sogar noch am gleichen Tag zugestellt, wenn ein Artikel über die "Same-Day-Lieferung" verfügt. Zu den weiteren Vorteilen, von denen Amazon-Kunden grundsätzlich profitieren, zählen folgende:

Kauf auf Rechnung: Amazon-Kunden können Produkte auf Rechnung kaufen und müssen diese somit erst bis zum 14. Januar 2021 bezahlen.

Amazon-Kunden können Produkte auf Rechnung kaufen und müssen diese somit erst bis zum 14. Januar 2021 bezahlen. Verlängerte Rückgabefristen: Alle Artikel, die bis zum 31. Dezember versendet werden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Alle Artikel, die bis zum 31. Dezember versendet werden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden. Gratis-Lieferung: Neukunden, die zum ersten Mal Artikel auf amazon.de bestellen, sparen bei der ersten Lieferung die Versandkosten.

Und noch ein Tipp:

Wenn Sie noch keine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit für 30 Tage kostenlos testen – und nach dem Gratiszeitraum wieder kündigen. Ansonsten kostet Sie die Mitgliedschaft monatlich 7,99 Euro. Dafür genießen Sie diese (neben den oben genannten) Vorteile:

Sie können Filme und Serien unbegrenzt streamen Sie können eBooks kostenlos ausleihen Sie können über zwei Millionen Songs kostenlos anhören Sie können über einen unbegrenzten Speicherplatz für Fotos verfügen Sie können ausgewählte Freitagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga sehen

Black-Friday-Angebote: Täglich wechselnde Deals

Wassersprudler-Set von SodaStream für erfrischende Getränke per Knopfdruck. Hier geht's zum Deal.

Daunendecke mit hochwertigen weißen Daunen und Federn für ein optimales Schlafgefühl. Hier geht's zum Deal.

BeatsX kabellose In-Ear Bluetooth Kopfhörer

BeatsX In-Ear-Kopfhörer mit bis zu acht Stunden Batterielaufzeit für unterwegs. Hier geht's zum Deal.

Philips Sonicare Schallzahnbürste

Philips Sonicare Schallzahnbürste für eine sanfte und effektive Reinigung der Zähne dank 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Hier geht's zum Deal.

Akkustaubsauger mit einem 450-W-Digitalmotor und bis zu 22000PA Saugleistung sowie zwei Akkus für bis zu 50 Minuten Dauerbetrieb.

Hier geht's zum Deal.

Woher stammt die Bezeichnung "Black Friday"?

Nicht nur das Event, sondern die Namensgebung stammt aus den USA: Dort wird der Black Friday vorrangig in den Geschäften zelebriert, während er in Deutschland verstärkt online stattfindet. Doch wofür stehen die beiden Begriffe eigentlich? Dazu gibt es verschiedene Theorien – die bekannteste ist, dass die Umsätze an dem Tag so hoch sind, dass die meisten Shop-Betreiber schwarze Zahlen schreiben. Wann der Black Friday offiziell eingeführt wurde, ist nicht bekannt. Man munkelt jedoch, dass von dem Begriff in den 60er Jahren das erste Mal Gebrauch gemacht wurde.

Mit den Amazon-Prämien noch mehr sparen

Rund um den Black Friday 2020 wirbt Amazon mit attraktiven Rabatten auf unterschiedliche Mitgliedschaften, die im Folgenden aufgelistet werden:

Amazon Music Unlimited

Sechs Monate gratis beim Kauf eines Echo (3./4. Generation): Spielen Sie jeden Song zu jeder Zeit, ganz ohne Werbung. Überspringen Sie unbegrenzt Titel und hören Sie Ihre Lieblingsmusik auch offline. Das Amazon Music Unlimited Angebot gilt nur für Neukunden und ist noch bis zum 11. Januar 2021 verfügbar. Anschließend kostet das Abo 7,99 Euro im Monat. Hier geht es zur Aktion.

Kindle Unlimited

Aktion 1: Noch bis zum 30. November 2020 haben Sie die Möglichkeit, Kindle Unlimited zwei Monate lang kostenlos zu testen. Auf Sie warten eine Million eBooks und ausgewählte Magazin-Abonnements. Das Angebot gilt nur für neue Kindle-Unlimited-Abonnenten. Hier geht es zur Aktion. Hier geht es zur Aktion.

Aktion 2: Noch bis zum 31. Dezember 2020 gibt es das Kindle-Unlimited-Abo sechs Monate 50 Prozent günstiger. Auf Sie warten eine Million eBooks und ausgewählte Magazin-Abonnements. Hier geht es zur zweiten Aktion. Hier geht es zur Aktion.

Amazon Business

Neu registrierte Amazon-Business-Kunden erhalten noch bis zum 30. November 2020 30 Prozent Rabatt auf ihren ersten Einkauf bis 200 Euro. Erstellen Sie jetzt ein kostenloses Konto. Hier geht es zur Aktion.

Echo Dot (3. Gen.) mit Alexa

Credit Card

Prime-Kunden erhalten noch bis zum 8. Dezember ein 50-Euro-Startguthaben beim Erstantrag einer Amazon.de VISA Karte (Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft bekommen 40 Euro). Zudem bekommen Sie bis zu drei Prozent auf alle Einkäufe bei Amazon.de zurück, ohne Prime-Mitgliedschaft bis zu zwei Prozent – und bis zu 0,5 Prozent auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de zurück. Die Bonuspunkte sind für Millionen von Produkten bei Amazon.de einlösbar, sodass Sie beim nächsten Einkauf erneut sparen können. Hier geht es zur Aktion.

Prime Students

Noch bis zum 31. Dezember 2020 erhalten Prime Student-Mitglieder zehn Prozent Rabatt auf ausgewählte Kleidung und Schuhe. Hier geht es zur Aktion.

Audible

Ab heute zahlen Sie nur 4,95 Euro pro Monat (für die ersten sechs Monate) eines Audible-Abos, danach kostet es 9,95 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Genießen Sie Millionen Hörbücher und sparen Sie dabei 50 Prozent. Das Angebot gilt nur für Neukunden noch bis zum 30. November 2020.

Hier geht es zur Aktion.

