Wie jedes Jahr steht auch 2023 der Black Friday im November an. Versandriese Amazon kündigt sogar eine gesamte Schnäppchenwoche an: Vom 17. bis zum 27. November sollen Käufer:innen richtig sparen können. Wir haben alle Infos und Deals zum Event.

Schnäppchenjäger:innen haben sich diese Tage sicherlich bereits im Kalender markiert: Am Black Friday 2023 sowie dem Cyber Weekend und Cyber Monday reduzieren Onlinehändler viele ihrer Waren. So auch Amazon. In diesem Jahr kündigt der Versandriese sogar eine ganze Schnäppchenwoche an: Vom 17. bis zum 27. November sollen zahlreiche Rabatte auf die Kund:innen warten. Auf einer Übersichtsseite finden Sie alle Angebote gebündelt. Welche Deals sich vorab besonders lohnen, verraten wir Ihnen hier.

Black-Friday-Angebote von Amazon

Black Friday bei Amazon: Erste Deals

Mit zwei besonderen Angeboten lockt Amazon schon vor dem eigentlichen Event: Wenn Sie zwei Echo Show 5 (3. Gen.) Ihrem Warenkorb hinzufügen, erhalten Sie beide zum Preis von einem, nämlich aktuell für nur 97,98 Euro. Dazu müssen Sie den Code ECHOSHOW5 im Warenkorb eingeben. Das gleiche Angebot gilt für den neuen Echo Pop mit dem Code ECHOPOP.

Affiliate Link -10% Echo Show 5 (3. Gen.) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr | Graublau Jetzt shoppen 97,98 € 109,99 €

10 % Rabatt + 2 für 1: Der neue Echo Show 5 (3. Gen.) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr | Graublau | 2 Geräte kaufen, eins zahlen mit dem Code ECHOSHOW5 für 97,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -36% Echo Pop | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit Jetzt shoppen 34,98 € 54,99 €

36 % Rabatt + 2 für 1: Echo Pop | Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit | 2 Geräte kaufen, eins zahlen mit dem Code ECHOPOP für 34,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -60% Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste - 2 Schallzahnbürsten, 1x Ladeglas, 4x Premium Bürstenköpfe Jetzt shoppen 199,99 € 499,99 €

60 % Rabatt: Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste Doppelpack - 2 Schallzahnbürsten, 1x Ladeglas, 4x Premium Bürstenköpfe, neue Generation, weiß & weiß (Model: HX9914/62) für 199,99 Euro statt 499,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% Swarovski Infinity Halskette, Herz, Weiss, Metallmix Jetzt shoppen 63,70 € 115,00 €

44 % Rabatt: Swarovski Infinity Halskette, Herz, Weiss, Metallmix für 63,70 Euro statt 115 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -62% Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 1 Kamera Blink Mini Jetzt shoppen 49,99 € 134,98 €

62 % Rabatt: Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 1 Kamera + Blink Mini, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1 Kamera | funktioniert mit Alexa für 49,99 Euro statt 134,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Prime: Die Vorteile

Damit Sie die Angebote von Amazon am Black Friday 2023 kaufen können, müssen Sie nicht zwangsläufig Prime-Kunde- oder Kundin sein. Allerdings bietet es einige Vorteile:

Attraktive Angebote, die in der Regel schnell ausverkauft sind, können Sie 30 Minuten eher einsehen.

Sie zahlen keine Versandkosten für Prime-Produkte. Es ist sogar möglich, dass Bestellungen noch am gleichen Tag zugestellt werden, sofern es sich um eine sogenannte "Same-Day"-Lieferung handelt.

Sie können Produkte auf Rechnung kaufen, gezahlt werden müssen diese jedoch erst im kommenden Jahr.

Artikel, die vor dem 31. Dezember 2023 versendet wurden, können Sie noch bis zum 31. Januar 2024 zurückschicken.

Wenn Sie wissen, dass Sie nur am Black Friday online einkaufen möchten, können Sie auch eine Probe-Mitgliedschaft kostenlos abschließen und 30 Tage lang testen. Erst nach dem Gratiszeitraum würde das Abo kostenpflichtig werden, Sie können es aber unkompliziert vorher kündigen und somit von den Vorteilen am bekannten Schnäppchen-Event profitieren. Andernfalls zahlen Sie 8,99 Euro pro Monat – profitieren aber weiterhin von Vorteilen, wie etwa:

Filme und Serien unbegrenzt streamen

kostenlos eBooks ausleihen

mehr als zwei Millionen Songs

sowie unbegrenzter Speicherplatz für Fotos

