Am Black Friday Wochenende lohnt sich das Einkaufen besonders. Wir haben die besten Deals in der Übersicht.

Der Black Friday ist vorbei, die Schnäppchenjagd jedoch noch lange nicht: Im Rahmen des Cyber Weekend bieten ab heute zahlreiche Onlineshops weitere 48 Stunden lang exklusive Deals und Produkte zu vergünstigten Preisen. Zuschlagen lohnt sich!

Jedes Jahr wetteifern Amazon, Ebay, Media Markt, Saturn & Co. um die exklusivsten Deals, so auch am Cyber Weekend 2022. Millionen Kund:innen können zwar von den Rabattschlachten profitieren, sollten aber einige Tipps und Tricks beachten. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Shopping achten müssen.

Blitzangebote am Samstag

Affiliate Link -81% Hotgen Corona Schnelltest, 10 Stück Jetzt shoppen 9,46 € 49,90 €

81 % Rabatt: Hotgen Corona Schnelltest/Selbsttest/Antigentest auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack) für 9,46 Euro statt 49,90 Euro.Hier geht's zum Deal

Affiliate Link -38% ECOVACS DEEBOT T9 Saugroboter mit Absaugstation Jetzt shoppen 549,99 € 899,00 €

38 % Rabatt: ECOVACS DEEBOT T9+ Saugroboter mit Absaugstation, 3000Pa, Echtzeit-Objekterkennung, KI, Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und Saugroboter für Tierhaare, Hartböden, App, Alexa, 175 min Akku, weiß, für 549,99 Euro statt 899 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Philips Sonicare DiamondClean 9400 Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 169,00 € 279,99 €

39 % Rabatt: Philips Sonicare DiamondClean 9400 Elektrische Zahnbürste mit App, vernetztes Putzen, Drucksensor, intelligente Bürstenkopferkennung, 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen, weiß (Modell HX9917/88) für 169 Euro statt 279,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

60 % Rabatt: Skagen Edelstahl-Halskette für 23,05 Euro statt 59 Euro. Hier geht's zum Deal.

53 % Rabatt: LG OLED55B23LA OLED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, bis zu 120Hz, α7 Gen5 4K AI-Prozessor, HDMI 2.1, Sprachassistenten) für 879 Euro statt 1899 Euro.Hier geht's zum Deal.

63 % Rabatt: Wärmepumpentrockner A+++ Beko 8kg DH85T6GXV Wäschetrockner Trockner 2ML für 379,99 Euro statt 1039 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -18% Tragbares Radio DAB /DAB/FM mit 5000mAh Jetzt shoppen 59,49 € 72,99 €

18 % Rabatt: Tragbares Radio DAB+/DAB/FM mit 5000mAh Batterie Kurbelradio mit Preset-Funktion Akku Digitalradio mit Doppel Alarm Solar Radio Dynamo Radio mit LED Camping Licht SOS-Alarm für Camping Wandern Notfall, für 59,49 Euro statt 72,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Technik

36 % Rabatt: Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2022 Edition) Tablet (10,4", 64 GB, Android) für 239,99 Euro statt 379 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% Philips Hue White & Color Ambiance Jetzt shoppen 299,00 € 444,98 €

32 % Rabatt: Philips Hue White & Color Ambiance Ensis Bluetooth + gratis Bewegungsmelder für 299 Euro statt 444,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -30% Sony kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer Jetzt shoppen 264,72 € 379,00 €

34 % Rabatt: Sony WH-1000XM4 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer (30h Akku, Touch Sensor, Schnellladefunktion, optimiert für Amazon Alexa, Headset mit Mikrofon) Midnight Blue, Norm, für 250,13 Euro statt 379 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Jetzt shoppen 99,00 € 159,00 €

37 % Rabatt: Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 25,7 cm (10,1 Zoll, 1280x800, HD, WideView, Touch) Android Tablet (OctaCore, 2GB RAM, 32GB eMCP, Wi-Fi, Android 10) grau, für 99 Euro statt 159 Euro.Hier geht's zum Deal.

58 % Rabatt: Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera, 1 Kamera + Blink Mini, smarte Plug-in-Sicherheitskamera für innen, 1 Kamera | funktioniert mit Alexa, für 55,99 Euro statt 134,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% BOSE Soundbar 500 mit Integrierter Amazon Alexa-Sprachsteuerung Schwarz Jetzt shoppen 399,95 € 599,95 €

33 % Rabatt: BOSE Soundbar 500 mit Integrierter Amazon Alexa-Sprachsteuerung Schwarz, für 399 Euro statt 599,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Apple

Affiliate Link -14% Apple MacBook Air mit Apple M1 Chip Notebook Jetzt shoppen 1029,00 € 1199,00 €

14 % Rabatt: Apple MacBook Air mit Apple M1 Chip Notebook (33,78 cm/13,3 Zoll, Apple M1, 7-Core GPU, 256 GB SSD, 8-core CPU) für 1019 Euro für 1199 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -18% 2021 Apple iPad (10,2", Wi-Fi, 64 GB) Jetzt shoppen 349,00 € 429,00 €

11 % Rabatt: 2021 Apple iPad (10,2", Wi-Fi, 64 GB) - Space Grau (9. Generation) für 377,98 Euro statt 429 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -16% Apple MacBook Air Ret. 13" (2022) Jetzt shoppen 1249,00 € 1499,00 €

16 % Rabatt: Apple MacBook Air Ret. 13" (2022) für 1249 Euro statt 1499 Euro. Hier geht's zum Deal.

Tipp: Bei Ebay sparen Plus-Mitglieder mit dem Code PLUSDEALS10 10%, max. 50 Euro.

Haushalt

Affiliate Link -37% Philips 2200 Serie EP2220/10 Kaffeevollautomat Jetzt shoppen 249,00 € 399,99 €

37 % Rabatt: Philips 2200 Serie EP2220/10 Kaffeevollautomat, 2 Kaffeespezialitäten, Schwarz/Schwarz-gebürstet, für 249 Euro statt 399,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: ZWILLING Selbstschärfender Messerblock, 7-tlg., Schwarz, Messer und Schere aus rostfreiem Spezialstahl/Kunststoff-Griff, Gourmet, für 214,90 Euro statt 269 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% Bosch Küchenmaschine MUM5 CreationLine MUM58720 Jetzt shoppen 192,99 € 349,00 €

44 % Rabatt: Bosch Küchenmaschine MUM5 CreationLine MUM58720,Edelstahl-Schüssel 3,9 L, Mixer 1,25 L, Planetenrührwerk, Knethaken, Schlag, Rührbesen Edelstahl, Durchlaufschnitzler, 3 Scheiben, 1000 W, Dunkelrot/Silber, für 192,99 Euro statt 349 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -47% SodaStream Wassersprudler DUO Jetzt shoppen 89,99 € 169,90 €

47 % Rabatt: SodaStream Wassersprudler DUO Vorteilspack Titan mit 2 Karaffen & 1 PET-Flasche für 89,99 Euro statt 169,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -13% Krups Kaffeevollautomat »EA8155«, Brühgruppe aus Metall Jetzt shoppen 259,00 € 299,00 €

13 % Rabatt: Krups Kaffeevollautomat »EA8155«, Brühgruppe aus Metall, für 259 Euro statt 299 Euro.Hier geht's zum Deal.

Baumarkt

40 % Rabatt: Makita Steckschlüsselsatz, Maulschlüssel Bits, Werkzeugkoffer 1/4 + 3/8, 120 tlg., für 79,90 Euro statt 134,23 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Bosch Professional 12V System Akkuschrauber Jetzt shoppen 138,92 €

28 % Rabatt: Bosch Professional 12V System Akkuschrauber GSR 12V-15 (inkl. 2x2,0 Akku + Ladegerät, 39tlg.-Zubehör-Set, in Tasche) - Amazon Exclusive Set, für 99 Euro statt 138,92 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -18% Bosch Smart Home - Starter Set Heizung Jetzt shoppen 469,95 € 579,65 €

17 % Rabatt: Bosch Smart Home - Starter Set Heizung II mit 6 Heizkörper-Thermostaten, für 479 Euro statt 579,65 Euro.Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

Affiliate Link -48% Oral-B iO Series 8 Plus Edition Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 299,99 € 579,99 €

48 % Rabatt: Oral-B iO Series 8 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, Doppelpack PLUS 3 Aufsteckbürsten inkl. Whitening + Magnet-Etui, 6 Putzmodi, Geschenk Mann/Frau, black/violet, für 299,99 Euro statt 579,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -45% Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haarentfernungsgerät Jetzt shoppen 324,99 € 599,99 €

45 % Rabatt: Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haarentfernungsgerät Damen/Herren, dauerhaft sichtbare Haarentfernung, Venus Rasierer & Tasche, Alternative zur Laser Haarentfernung, Geschenk Frau, PL5267, weiß/gold, für 324,99 Euro statt 599,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% hansgrohe wassersparender Duschkopf Jetzt shoppen 19,59 € 29,04 €

32 % Rabatt: hansgrohe wassersparender Duschkopf Crometta, Sparduschkopf, 2 Strahlarten, Weiß/Chrom, 9l / min Besuche den hansgrohe-Store für 19,59 Euro statt 29,04 Euro.Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

Affiliate Link -58% Fire TV Stick 4K Jetzt shoppen 24,99 € 59,99 €

58 % Rabatt: Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) für 24,99 Euro statt 59,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% Echo Buds (2. Gen.) | Kabellose Ohrhörer Jetzt shoppen 59,99 € 119,99 €

50 % Rabatt: Echo Buds (2. Gen.) | Kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Alexa | Schwarz, für 59,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

26 % Rabatt: Kindle Paperwhite (8 GB) – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur – mit Werbung, für 94,99 Euro statt 129,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Tarife

Freenet: 40 GB Allnet-Flat

64 % Rabatt: 40 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für monatlich 14,99 Euro statt 41,99 Euro.

Hier geht's zum Deal

O2: iPhone 14 + Unlimited Max

Gratis iPhone 14: im Bundle mit Unlimited Tarif bei o2 (unbegrenztes Datenvolumen, 5G, Allnet-Flat, kein Anschlusspreis, 36 Monate Laufzeit) für 59,99 Euro pro Monat, iPhone 14 als Zugabe für 0 Euro statt 895 Euro.

Hier geht's zum Deal.

o2: Homespot BlackWeek

25 % Rabatt: o2 myHome S für mobiles Internet im Heimnetz, unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz, inklusive Telefon-Flat, kein Anschlusspreis, erstes Jahr für monatlich14,99 Euro statt 19,99 Euro.

Hier geht's zum Deal.

blau: Google Pixel 6a

Tarif-Deal: Google Pixel 6a mit Blau Allnet XL (10 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s, kein Anschlusspreis), Tarif für 19,99 Euro monatlich, inklusive gratis Pixel Buds A und Google Pixel 6a für 1 Euro statt 340 Euro.

Hier geht's zum Deal.

PS5 + Sony Xperia + Controller + Vodafone-Tarif

12 % Rabatt: PlayStation 5 mit Zusatzkontroller und Sony Xperia 10 IV für einmalig 49,99 Euro im Bundle mit Vodafone-Tarif (5G, 50 GB, Allnet Flat) für monatlich 56,99 Euro statt 64,99 Euro.

Hier geht's zum Deal.

Green LTE 6 + 6 GB

62 % Rabatt: 12-GB-Tarif im Telekom-Netz (LTE, Telefonie-Flat, EU-Roaming, 19,99 Euro Anschlusspreis), für monatlich 9,99 Euro statt 26,99 Euro.

Hier geht's zum Deal.

Waipu.tv

50 % Rabatt: waipu.tv Perfect Plus (Live-TV mit 219 Sendern, 4 parallele Streams) für monatlich 6,50 Euro statt 12,99 Euro oder waipu.tv Perfect Plus mit Netflix-Standard für monatlich 12,25 Euro statt 24,49 Euro.

Hier geht's zum Deal.

Spar-Tipps zum Black Friday Wochenende

Die Schnäppchenjagd ist keine Wissenschaft, dennoch gibt es einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können, Geld zu sparen.

1. Angebote finden

Es gibt zahlreiche Shops, die am Cyber Weekend die Preise reduzieren. Mitgliedschaften und Newsletter können dabei helfen, die besten Deals vor anderen Konsumenten zu erfahren. Online-Riesen wie Amazon bieten beispielsweise eine Prime-Mitgliedschaft an. Wenn Sie sich kurz vor dem Wochenende für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft abschließen, können sie das Abo einfach nach der Rabattaktion wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten. Hier können Sie eine Amazon Prime Mitgliedschaft kostenlos testen.

2. Preise vergleichen

Sie sollten sich im Netz umschauen und Preise vergleichen. Nicht immer ist der erste Preis auch das günstigste Angebot. Wenn Sie ganz genau wissen wollen, wie viel Geld Sie sparen können, dann notieren Sie sich vor dem Cyber Weekend die aktuellen Preise oder nutzen ein Preis-Vergleich-Portal. Auf diese Weise können Sie genau nachvollziehen, wie viele Prozente es tatsächlich gibt.

3. Gezielt kaufen

Die Online-Händler kündigen jedes Jahr ein Rabatt-Feuerwerk an. Das können Sie durchaus ernst nehmen. Minütlich, stündlich oder täglich werden neue Deals angepriesen. Um einen Überblick zu behalten und sich nicht von Impulskäufen verleiten zu lassen, lohnt sich vor dem Cyber Weekend das Anlegen von Wunschlisten. Jeder Online-Shop bietet dieses Feature an und Sie können schon vor dem angekündigten Deal Event Ihre Favoriten sichern.

4. Rückgaberecht nutzen

Impulskäufe lassen sich dennoch nicht immer vermeiden. Deswegen ist es für Sie wichtig zu wissen, wie lange Sie einen Artikel zurückgeben dürfen. Das Rückgaberecht hängt mit dem Grund der Rückgabe zusammen. In der Regel bieten Händler eine Frist zwischen 14 und 30 Tage an, um Artikel zu retournieren, die Ihnen nicht gefallen. Für beschädigte Artikel gilt eine längere Frist. So müssen Händler defekte oder beschädigte Ware bis zu zwei Jahre zurücknehmen. Wenn Sie Artikel retournieren, sollten Sie den Grund der Reklamation angeben und das Produkt am besten in der Originalverpackung zurücksenden.

Was ist der Cyber Monday?

Das Konzept des Cyber Monday kommt aus den USA. Traditionell findet der Rabatt-Tag nach dem Thanksgiving-Fest statt und gilt als Antwort des Online-Handels auf den Black Friday, der vom stationären Handel geboren wurde. Die Marketing-Aktion aus den Vereinigten Staaten gewinnt seit Jahren auch in Deutschland immer mehr an Bekanntheit, insbesondere Versandhändler wie Amazon, Ebay, Media Markt, Saturn & Co. rühren die Werbetrommel für den Cyber Monday 2022: Wie jedes Jahr fällt die zweitgrößte Rabatt-Aktion auf den Montag nach dem bekannteren Black Friday. Eine Unterscheidung der beiden Tage ist kaum möglich — der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, da sich die Händler kurz vor Weihnachten einen höheren Umsatz versprechen.

