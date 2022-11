Ein Tag ist nicht genug: Media Markt und Saturn feiern die Black Week, um den Wartezeit auf die Wartezeit auf den Black Friday zu verkürzen. Hier finden Sie interessante Angebote.

Am 25. November ist es endlich so weit. Auf dieses Datum fällt 2022 der Black Friday. Für gewöhnlich markiert der Tag die heißeste Rabattschlacht des Jahres. Weil die Wartezeit auf den Black Friday aber durchaus an den Nerven zehren kann, haben Media Markt und Saturn die Black Week ausgerufen! Um ihren Kund:innen die Wartezeit auf die attraktiven Deals zu verkürzen, bieten beide Elektronikfachhändler schon jetzt ein paar Knallerangebote an, bevor es dann in gut einer Wochen richtig losgeht. Die Black Week startet 17. November um 20 Uhr und endet am 24. November um 19.59 Uhr.

Black Week bei Media Markt

27 % Rabatt: ASUS Vivobook 15 R565JA-BQ1947W Jetzt shoppen 544,00 €

27 % Rabatt: ASUS Vivobook 15 R565JA-BQ1947W, Notebook mit 15,6 Zoll Display, Intel® Core™ i7 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel® Iris™ Plus Graphics, Grau, für 649,99 Euro statt 899 Euro. Hier geht's zum Deal.

12 % Rabatt: SAMSUNG Galaxy A53 Jetzt shoppen 288,00 €

12 % Rabatt: SAMSUNG Galaxy A53 5G 128 GB Awesome Black Dual SIM, für 395 Euro statt 449 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: LG OLED55B29LA OLED TV Jetzt shoppen 877,00 €

36 % Rabatt: LG OLED55B29LA OLED TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ), für 1199 Euro statt 1899 Euro. Hier geht's zum Deal.

HAMA 4er Pack, E27, 10W, RGBW WLAN-LED Lampe Multi-Colour (16 Millionen Farben) Jetzt shoppen 11,99 €

63 % Rabatt: HAMA 4er Pack, E27, 10W, RGBW WLAN-LED Lampe Multi-Colour (16 Millionen Farben), für 19,99 Euro statt 55 Euro. Hier geht's zum Deal.

Eine Übersicht aller Angebote bei Media Markt finden Sie hier.

Black Friday bei Saturn

14 % Rabatt: XIAOMI Redmi Note 10 Pro Jetzt shoppen 179,00 €

14 % Rabatt: XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 GB Onyx Gray Dual SIM, für 255 Euro statt 299,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: SAMSUNG GQ55Q60BAU QLED TV Jetzt shoppen 719,00 €

28 % Rabatt: SAMSUNG GQ55Q60BAU QLED TV (Flat, 55 Zoll / 138 cm, UHD 4K, SMART TV), für 719 Euro statt 999 Euro. Hier geht's zum Deal.

FAKIR Starky WDA 700 Wet & Dry Nass-/Trockensauger, Akkubetrieb Jetzt shoppen 99,00 €

75 % Rabatt: FAKIR Starky WDA 700 Wet & Dry Nass-/Trockensauger, Akkubetrieb, für 99 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

SONY WF-1000XM4, Earbuds, Ladeetui, In-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz Jetzt shoppen 199,99 €

28 % Rabatt: SONY WF-1000XM4, Earbuds, Ladeetui, In-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz, für 199,99 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

Eine Übersicht aller Angebote bei Saturn finden Sie hier.

