Der Dax hat zu Wochenbeginn sein jüngsten Kursgewinne verteidigt. Er notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 11. 687 Punkten. Die anstehende erneute Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus halte Anleger aber von weiteren größeren Engagements ab, sagten Börsianer. Am Dienstag will Premierministerin Theresa May ihre bereits zwei Mal gescheiterte Scheidungsvereinbarung mit der EU erneut zur Abstimmung stellen. Bei den Unternehmen richtete sich die Aufmerksamkeit auf Deutsche Bank und Commerzbank. Die beiden Geldhäuser verhandeln offiziell über eine Fusion. Daraufhin legten die Aktien 2,7 beziehungsweise 3,5 Prozent zu. Dennoch würden viele Anleger einen möglichen Zusammenschluss der beiden deutschen Banken skeptisch sehen, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also die Fusionsgespräche sind derart zu bewerten, dass die Politik in Berlin doch deutlich Druck gemacht hat, weil in Berlin gerne ein großes, erfolgreiches Finanzinstitut in Deutschland angesiedelt sein soll. Allerdings haben viele Experten doch Zweifel daran, ob die beiden mit großen Problemen behafteten Kreditinstitute zusammen eben etwas Großes ergeben. Das Ganze würde unter dem Strich nur Sinn machen, wenn man deutlich an Kosten einspart. Das geht auf Thema Personalebene heraus. Und ob man wirklich gewillt ist, so viele Tausende Arbeitsstellen über Sicht eben abzubauen, das muss eben auch Berlin beantworten." Deutsche Bank und Commerzbank haben offiziell mit Sondierungsgesprächen über eine Fusion zu einem neuen Frankfurter Riesen-Institut begonnen. Das teilten die zwei größten Privatbanken am Sonntag nach getrennten Sitzungen ihrer Vorstände mit. Über die Aufnahme solcher Gespräche war zuletzt immer wieder spekuliert worden. Beide Banken erklärten, es handele sich um "ergebnisoffene Gespräche". Sollte das Vorhaben glücken, entstünde die mit Abstand größte deutsche Bank mit rund 38 Millionen Privat- und Firmenkunden.