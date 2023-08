Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraft – Putins Russland hängt Deutschland ab

von Gernot Kramper Wird das Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraft berechnet, schlägt das Preisniveau durch. In so einem Ranking steht Russland gut da. Es hat sich sogar als stärkste Volkswirtschaft Europas vor Deutschland geschoben – trotz aller Sanktionen.

Das Bruttoinlandsprodukt eines Landes wird meist in der eigenen Währung – bei uns wäre es der Euro – gemessen. Und dann zum Vergleich der Länder untereinander in US-Dollar umgerechnet. Das ergibt das Nominale Bruttoinlandsprodukt . Es sagt aber wenig darüber aus, wie reich ein Land tatsächlich ist. Sinkt die Währung gegenüber dem Dollar ab, fällt entsprechend auch das BIP, ohne dass sich an der wirtschaftlichen Lage etwas geändert hat.

Das Problem ist lange bekannt, auch darum, weil wichtige Volkswirtschaften wie etwa China dafür sorgen, dass ihre Währung gegenüber dem Dollar chronisch unterbewertet ist, denn das verschafft Vorteile beim Export. Zum besseren Vergleich gibt es das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt – oder in Englisch GPS nach PPP - purchasing power parity. Hier werden die lokalen Preise wichtiger Güter ermittelt und dieser Preisindex wird berücksichtigt. Im Vergleich zu den USA sollen in China zentrale Produkte nur etwa 60 Prozent kosten.

Schwellenländer legen zu

Und in diesem Kaufkraft-Ranking steht auch Russland ganz anders da, als die Spötteleien über die schwache russische Wirtschaft vermuten lassen. Putins Russland hat Deutschland von Platz 5 der Weltrangliste verdrängt. Damit besitzt Russland die stärkste Volkswirtschaft Europas. Das ist umso erstaunlicher, als die russische Wirtschaft von massiven Sanktionen der Weststaaten betroffen ist. Trotzdem scheint in Russland die Konjunktur zu laufen. In diesem Jahr soll Russlands Wirtschaft nach IWF um 0,7 Prozent wachsen, der Kreml hofft auf zwei Prozent.

In Deutschland macht sich das geringe Realwachstum bemerkbar. Deutschland liegt im aktuellen Ranking der Weltbank bei 5,3 Billionen US-Dollar und Russland bei 5,32. Wegen des hohen Anteils industrieller Produktion dürfte Russland in Sachen "produzierendes Gewerbe" deutlich vor Deutschland liegen. Auch ansonsten birgt die Liste Überraschungen. Generell schieben sich Schwellenländer nach vorn, während "alte" Industriestaaten wegen des hohen Preisniveaus absinken. Auf Platz eins liegt die Volksrepublik China mit 30,3 Billionen, die USA sind mit 25.4 Billionen deutlich abgehängt. Auf Platz 3 folgt Indien vor Japan (5). Nach Deutschland kommt Indonesien auf dem 7. Platz, Brasilien folgt auf Platz 8. Überraschend auch, dass die Türkei (3,18 Billionen und Platz 11), vor Italien (3,05 Billionen) und Spanien (2,18 Billionen) rangiert. Die Angaben beziehen sich auf 2022 und basieren auf dem Juli Report der Weltbank.

Kein persönlicher Wohlstandsindex

Das Ranking darf man nicht überbewerten. In dem System, in das Schätzungen eingehen, ist der Unterschied zwischen Russland und Deutschland derzeit minimal. Und natürlich bildet das BIP, ob nun nominell oder kaufkraftbereinigt, keinen Reichtumsindex der Einwohner ab. Russland hat etwa 140 Millionen Einwohner, Deutschland 83 Millionen. Entsprechend anders sieht die Wirtschaftsleistung pro Kopf aus. Pro Kopf liegen die USA auch weit vor China, denn der US-Bevölkerung von etwa 330 Millionen stehen fast fünf Mal so viele Chinesen gegenüber (1,412 Millionen). Um die Frage, wie reich ist der durchschnittliche Bürger oder die durchschnittliche Familie im Land XYZ zu beantworten, müsste man ohnehin ganz anders vorgehen und die Medianwerte für Einkommen und Vermögen in Relation zum Preisniveau setzen.

Quellen: American Affairs, BNE