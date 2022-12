von Nico Fried und Timo Pache Krieg, Energiepreis-Schock, Inflation, Zinswende: 2022 war ein extremes Jahr. Aber es gibt Hoffnung, sagt Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im stern-Gespräch – auch auf steigende Löhne.

Herr Nagel, wer kauft in Ihrer Familie ein?

Wir teilen uns das auf. Am Samstag jedenfalls kaufe ich ein, weil ich am Wochenende auch meistens koche.

Dann kennen Sie ja auch die Lebensmittelpreise …

Ja, durchaus.

Wann haben Sie gesagt: Meine Güte, das ist jetzt aber teuer?

Im Frühjahr bei den Eier- und Butterpreisen. Letzte Woche ist es mir zum Beispiel bei der Pasta besonders aufgefallen. Die 500-Gramm-Packung war früher bei 1,49 Euro. Und jetzt liegt sie deutlich drüber, bei zwei Euro und zum Teil sogar mehr.