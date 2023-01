Seit der 100-Milliarden-Ankündigung von Olaf Scholz geht es bei der Bundeswehr auf dem Papier voran. Die Frage ist nur, ob es auch in der Praxis so kommt. Mit Blick auf die Geschichte kann man skeptisch sein. Bernd Ziesemer

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 10.01.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Mit einem "Sondervermögen Bundeswehr" will die Bundesregierung nachholen, was über viele Jahre versäumt wurde. Seit Olaf Scholz in seiner Rede über die notwendige Zeitenwende nach Russlands Überfall auf die Ukraine 100 Mrd. Euro extra für die Modernisierung der Streitkräfte auslobte, geht es auf dem Papier voran. Die Frage ist nur, ob es auch in der Praxis so kommt.