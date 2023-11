von Hannah Schwär Auch bei künstlicher Intelligenz geht es bisweilen sehr menschlich zu, wie der Streit um das Unternehmen OpenAI zeigt. Da wird Sam Altman erst gefeuert, kehrt aber zurück – und mit ihm die Gefahren, die der Technologie innewohnen.

Das dunkelblaue Sakko sitzt locker, der Blick geht nach vorn. Sam Altman, gerade 38 Jahre alt, ist auf die Kongressbühne in San Francisco gekommen und will über die Zukunft sprechen – und in der gibt es Maschinen, die schlauer sind als jedes menschliche Gehirn. Wer wüsste das besser als er, der Frontmann und Chef von OpenAI, dem berühmtesten all jener Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Also, Sam, was siehst du? Er spricht über Technologiesprünge, die schon bald anstehen, über neue Chancen und Risiken. Aber ein Seher ist er nicht – zumindest hat er an diesem Donnerstag offenbar keine Ahnung, dass er nur einen Tag später gefeuert werden wird.