Sehen Sie im Video: Containerschiff verliert Fracht: Strandgut in Australien angespült.









An den Stränden rund um die australische Stadt Sydney werden seit Dienstag Hunderte Gesichtsmasken, Plastikschachteln, Pappkartons und sogar Möbel angespült. Sie stammen offenbar vom Containerschiff "APL England", das in schwerer See vor der Küste 40 Container verloren hatte. Viele Anwohner begannen am Mittwoch, die Strände vom Müll zu reinigen. Die Behörden suchten außerdem mit Flugzeugen nach umher treibenden Containern, um Schiffe in der Region gegebenenfalls warnen zu können. Die Schiffssicherheitsbehörde will nun ermitteln, ob die Fracht ordnungsgemäß gesichert wurde. Außerdem werde der Fall bei der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation angesprochen, hieß es. Es ist nicht das erste Mal, dass das Schiff Container verliert. Schon im Jahr 2016 waren vor der Küste Australiens 37 Container über Bord gegangen.