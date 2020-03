In einem Neun-Punkte-Plan haben sich Bund und Länder auf weitere Maßnahmen für zunächst zwei Wochen gegen die Corona-Pandemie geeinigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte, die Regelungen einzuhalten. "Die Einschränkungen sind Regeln, keine Empfehlungen", sagte sie auf einer Pressekonferenz am Sonntag. Neben einer Kontaktsperre beinhaltet der Plan auch die Schließung von Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege.

Für Melanie Roehse hat die Entscheidung weitreichende Folgen. Sie ist Inhaberin eines Friseursalons in Bad Nennstedt, einer Kleinstadt in Niedersachsen unweit von Hannover. Nun ist sie gezwungen, ihren Laden dicht zu machen. Das bedeutet: keine Einnahmen für zwei Wochen. Wie bei vielen Kleinunternehmer bedroht das Virus ihre Existenz. Doch ihr Vermieter verschafft ihr nun etwas Luft. Er erlässt ihr für den Monat Mai die Miete und übernimmt zudem die Nebenkosten.

"Ich habe den besten Vermieter"

In einem Brief, den Roehse auf Facebook teilte, schreibt er: "Für mich ist es wichtig, die Handwerksbetriebe zu unterstützen und als Vermieter Flagge zu zeigen. So haben Sie eine kleine Sorge weniger – und ich hoffe für Sie, dass Sie gut durch die schwere Zeit kommen."

Teilen teilen teilen!!! Ich habe den besten Vermieter für meinen Salon gefunden den man sich nur wünschen kann!!! Ich... Gepostet von Melli Roehse am Sonntag, 22. März 2020

Kleinunternehmerin Roehse freute sich über die Hilfe. "Ich habe den besten Vermieter für meinen Salon gefunden, den man sich nur wünschen kann. Ich bin echt zu Tränen gerührt – und unendlich dankbar", schreibt sie und fordert dazu auf, ihren Beitrag zu teilen. Mehr als hunderttausend Nutzer kamen ihrer Bitte nach. Wie Roehse waren sie von der Unterstützung des Vermieters begeistert: "Solche Menschen sollte es viel öfter geben. Klasse Aktion", befand ein Facebook-User. Ein anderer schrieb: "Da kann sich so mancher eine Scheibe abschneiden."

Bundesregierung will Mieter vor Kündigungen schützen

Die Bundesregierung hat das Problem bereits erkannt. Justizministerin Christine Lambrecht macht sich für den Schutz von Mietern stark. Privaten und gewerblichen Mietern soll in der Corona-Krise erlaubt werden, in den kommenden drei Monaten ihre Zahlungen zu reduzieren oder einzustellen, ohne dass der Vermieter ihnen deshalb kündigen kann. Eine entsprechende Regelung soll am Montag vom Bundeskabinett und am Mittwoch vom Bundestag verabschiedet werden.

