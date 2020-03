Während sich das Coronavirus auf der ganzen Welt verbreitet, führt die Pandemiepanik vielerorts zu sogenannten Hamsterkäufen, bei denen Menschen Lebensmittel und Haushaltswaren in großen Mengen kaufen, sollten sie und ihre Familien unter Quarantäne gestellt werden. Ein Gut, welches hierbei besonders begehrt ist: Toilettenpapier. Insbesondere in Australien haben die Kämpfe um die begehrten Rollen erstaunliche Ausmaße angenommen. Inzwischen existieren zahlreiche Videos im Internet, in denen zu sehen ist, wie Einkäufer sich in Supermärkten um die Klopapierpackungen streiten und teilweise sogar prügeln.

Eine Gesellschaftsgruppe, die hiervon besonders nachteilig betroffen ist, sind Senioren. Wer nicht die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu einem großen Supermarkt zu fahren, ist darauf angewiesen, dass der lokale Markt noch alles hat, was man benötigt. Ist das nicht der Fall, kann das in einer recht verzweifelten Situation enden. Zusätzlich wird besonders älteren Menschen mit schwächeren Immunsystemen geraten, sich möglichst wenig Ansteckungsgefahr auszusetzen.

Australier werden zu maßvollem Verhalten angehalten

Die Supermarktkette Woolworth hat sich deshalb nun mit dem wohltätigen Essenslieferanten Meals on Wheels (Essen auf Rädern) zusammengetan und sorgt dafür, dass die älteren Mitglieder der Gesellschaft von ihren freiwilligen Lieferanten nicht nur mit genug Essen, sondern auch mit Viererpacks Toilettenpapier versorgt werden.

"Wegen der noch nie gesehenen Nachfrage nach gewissen Produkten in unseren Geschäften haben wir gehört, dass ältere und benachteiligte Mitglieder der Gesellschaft einige der Produkte, die sie benötigen, nicht bekommen", zitiert "news.com.au" Woolworths Managing Director Claire Peter. "Während wir unser Bestes geben, um unsere Läden immer wieder neu zu befüllen, halten wir alle Australier dazu an, auch an diejenigen zu denken, die in dieser Zeit vielleicht Hilfe brauchen."

Einige australische Supermärkte haben inzwischen außerdem klare Regeln verhängt, die begrenzen, wie viel Reis, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel Kunden bei einem Einkauf erwerben dürfen.

