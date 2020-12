In seltener Einigkeit haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Sonntag beschlossen, dass Deutschland in den zweiten Lockdown geht. Das Ziel: die Zahl der Kontakte so weit verringern, dass die Zahl der Ansteckungen sinkt, bis die Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachvollziehen und unterbrechen können. Das Mittel zum Zweck: dichtmachen, was geht.

Coronavirus-Lockdown: Diese Geschäfte dürfen offen bleiben

Ab spätestens Mittwoch soll bundesweit die Schulpflicht aufgehoben werden, Betriebe sollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wenn möglich ins Homeoffice schicken und die meisten Geschäfte und Dienstleister werden schließen müssen, mindestens bis zum 10. Januar 2021.

Aber nicht alle: In ihrem gemeinsamen Beschluss führen Bund und Länder detailliert auf, welche Länden auch ab dem 16. Dezember noch ihre Kundinnen und Kunden bedienen dürfen. Noch ist das Papier nicht in allen Bundesländern in eine Verordnung übergangen, regional kann es zudem einzelne Abweichungen geben. Aber klar ist: Ein Großteil der Geschäfte wird ab Mittwoch zumachen müssen.

Sehen Sie in der Bilderstrecke, welche Geschäfte und Dienstleister auch während des zweiten Lockdowns in Deutschland öffnen dürfen – von A wie Apotheke bis Z wie Zeitungsverkauf.

Quellen: Beschluss von Bund und Ländern, Nachrichtenagentur DPA