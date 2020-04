In den USA haben in den letzten beiden Wochen zehn Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Das geht aus neuen Daten hervor, die das Arbeitsministerium am Donnerstag veröffentlicht hat. Zu den Menschen, die nun Arbeitslosengeld beantragen müssen zählt auch Ali Nelson. Sie arbeitete bis vor kurzem in einem Brillenladen in der Hauptstadt Washington.. O-TON ALI NELSON, BRILLENVERKÄUFERIN: "Unsere Chefs sagten, wir müssen den Laden jetzt schließen. Und das ist die Lage im Moment. Es ist leider eine kleine Firma, deshalb bekommen wir kein Gehalt mehr. Ich bin die Hauptverdienerin der Familie, deshalb ich jetzt Arbeitslosenhilfe beantragt. Wir müssen da irgendwie durch, wie alle anderen auch." Im Gegensatz zu anderen westlichen Staaten gibt es in den USA fast keine soziale Absicherung. Angestellte können von einen Tag auf den anderen gekündigt werden. Viele verlieren neben ihrem Einkommen dann auch die Krankenversicherung, da beides oft aneinander gekoppelt ist. Nelson hofft, dass die Krise für ein Umdenken sorgt. O-TON ALI NELSON, BRILLENVERKÄUFERIN: "Das hier passiert Millionen von Menschen, wir sind nicht alleine. Ich hoffe, dass viele Dinge korrigiert werden, dass unsere Wirtschaft nachhaltiger wird, für alle. Die Preise steigen immer weiter, aber die Löhne nicht. Das hier zeigt doch, dass die Leute von der Hand im Mund leben, und sie nicht vorbereitet sind, wenn so etwas passiert. Es geht einfach nicht." Um den Menschen zu helfen, plant die US-Regierung direkte Zahlungen an die Bürger in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar. Die Höhe der Zahlungen soll sich dabei an der Größe der Familie und dem bisherigen Einkommen orientieren.