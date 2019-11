Jedes Jahr wetteifern zahlreiche Händler um die exklusivsten Deals. Käufer können von den Rabattschlachten profitieren, sollten aber einige Tipps und Tricks beachten.

Im Zentrum der Rabatt-Tage stehen der Black Friday und der Cyber Monday. Online-Riese Amazon leitet allerdings bereits am 25. November die Cyber Week ein und verspricht eine Woche voller Rabatte. Aber lohnen sich die vermeintlichen Schnäppchen wirklich? Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Shopping achten sollten.

Wann gibt es die besten Angebote?

Bereits vor dem Start der Cyber Week am 25. November senken Hersteller die Preise. Dieser Countdown zur Schnäppchenjagd könnte Sie allerdings in die Irre führen. In der Regel bieten die Shops in dieser Zeit nicht die besten Deals an, sondern bewahren sich die attraktivsten Rabatte und Produkte für die wichtigsten Tage auf. Merken Sie sich daher den Black Friday am 29. November und den Cyber Monday am 2. Dezember. An diesen Tagen wird es voraussichtlich auch 2019 die besten Deals geben.

So können Sie am Cyber Monday sparen

Die Schnäppchenjagd ist keine Wissenschaft, dennoch gibt es einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können, Geld zu sparen.

1. Prime Kunden wissen mehr

Als Amazon Prime Kunde sparen Sie am einfachsten Geld, denn Sie erfahren bereits vor anderen Konsumenten, welche Produkte zu welchem Zeitpunkt reduziert sein werden. Das ist insbesondere bei begehrten Angeboten beliebter Marken hilfreich, da diese in wenigen Minuten vergriffen sein können.

Am besten Sie melden sich kurz vor der Cyber Week für eine kostenlose 30 Tage Mitgliedschaft bei Amazon Prime an. Das Abo können Sie nach der Cyber Week online wieder kündigen. So profitieren Sie von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Weiterer Vorteil ist, dass bei Prime Produkten die Versandkosten entfallen.

Hier können Sie eine Amazon Prime Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos testen und während des Black Friday Cyber Monday sparen.

2. Vergleichen Sie die Preise

Nicht nur Amazon reduziert Ende November die Preise. Auch andere Shops locken mit Rabatt-Offensiven. So wirbt Media Markt beispielsweise mit dem "Red Friday". Letztes Jahr nahmen auch Shops wie Ebay, Saturn und Zalando teil. Das bedeutet, Sie sollten sich im Netz umschauen und Preise vergleichen. Nicht immer ist der erste Preis auch das günstigste Angebot. Wenn Sie ganz genau wissen wollen, wie viel Geld Sie sparen können, dann notieren Sie sich vor der Cyber Week die aktuellen Preise. Auf diese Weise können Sie genau nachvollziehen, wie viele Prozente es tatsächlich gibt.

3. Wunschlisten anlegen

Der Onlinehändler Amazon kündigt jedes Jahr ein Rabatt-Feuerwerk an. Das können Sie durchaus ernst nehmen. Minütlich, stündlich oder täglich werden neue Deals angepriesen. Je nachdem, wie gut der Deal und das Produkt sind, können diese nach wenigen Minuten bereits vergriffen sein. Um einen Überblick zu behalten und sich nicht von Impulskäufen verleiten zu lassen, lohnt sich vor der Cyberweek das Anlegen von Wunschlisten. Jeder Onlineshop bietet dieses Feature an und Sie können schon vor dem angekündigten Rabatt-Feuerwerk Ihre Favoriten sichern.

Amazon-Marken werden stark reduziert

Voraussichtlich wird Amazon, wie bereits im letzten Jahr und zum Prime Day, attraktive Deals auf die hauseigenen Geräte geben. Sie können sich auf hohe Rabatte und gute Deals einstellen. Dazu gehören beliebte Produkte wie:



Welche Angebote wird es geben?

Die genauen Angebote und teilnehmenden Marken bleiben offiziell geheim. Prime Kunden erfahren allerdings schon vor anderen Konsumenten, welche Deals es geben wird. Wenn Sie vor dem Start der Cyber Week eine Probemitgliedschaft abschließen, können Sie von Prime profitieren. Außerdem sparen Sie sich bei Prime Produkten die Versandkosten. Hier können Sie eine Amazon Prime Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos testen.

Im letzten Jahr waren zahlreiche Produktkategorien bei der Rabatt-Aktion vertreten. Dazu gehörten beliebte Produkte wie elektrische Zahnbürsten von Oral-B oder Philips und auch Spielekonsolen von Sony. Kleidung, Kosmetik und Haushaltswaren waren ebenfalls dabei. Deshalb ist zur Cyberweek 2019 wieder damit zu rechnen, dass es attraktive Rabatte auf beliebte Marken und unterschiedlichste Produktkategorien geben wird.

+++ Der stern ist in diesem Jahr live dabei und stellt Ihnen vom 29.11. bis 2.12. neue Angebote vor, die sich lohnen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Liveticker. +++

