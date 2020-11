Die Cyber Week findet ihren Höhepunkt am Cyber Monday, dem 30.11.2020: An diesem Tag können Sie zwischen Millionen rabattierten Angeboten unterschiedlicher Hersteller wählen.

Prime Day, Black Friday oder Singles Day — 2020 mangelt es sicher nicht an Rabattaktionen verschiedener (Online-)Händler. Im Rahmen der Cyber Week rund um den weltweit bekannten Black Friday findet auch wieder der Cyber Monday statt. Er folgt unmittelbar auf den Schnäppchen-Freitag und gilt ebenfalls als einer der verkaufsstärksten Tage des Jahres. Hier informieren wir Sie heute den ganzen Tag über stündlich über attraktive Angebote und Top-Deals.

Top-Deals und Blitzangebote

Am Cyber Monday gibt es auch bei Skagen Rabatt: 40 Prozent auf alle nicht-reduzierte Artikel, zum Beispiel Uhren und Smartwatches oder auch Schmuck. Der Rabatt wird direkt im Warenkorb abgezogen.

Rowenta RO3731 Compact Power Cyclonic; Beutelloser Staubsauger; Vacuum-Cleaner; Leise; 750 Watt; 1,5 Liter Fassungsvermögen; für 52,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Braun BT7240 Herren-Barttrimmer und Haarschneider, 39 Längeneinstellungen, für 46,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Beats EP On-Ear Kopfhörer mit Kabel – ohne Batterie für unbegrenzte Wiedergabe, integriertes Mikrofon und Bedienelemente für 44 Euro statt 97,40 Euro. Hier geht's zum Deal.

Bosch Professional 12V System Akku Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 (Bohr-Ø Holz max: 19 mm, inkl. 2x2,0 Ah Akku + Ladegerät, 3x Bohrer-Set, in Tasche) - für 103,99 Euro statt 169 Euro. Hier geht's zum Deal.

Breville PrimaLatte II Kaffee- und Espressomaschine | italienische Pumpe mit 19 Bar |fr Kaffeepulver oder Pads geeignet | Integrierter automatischer Milchschäumer | Schwarz/Rot | VFC109X-01 für 131,99 Euro statt 239 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die beliebtesten Leser-Deals

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Elektrische Schallzahnbürste für gesünderes Zahnfleisch in 4 Wochen, 3 Putzmodi inkl. Sensitiv & Aufhellen, Timer, 2 Aufsteckbürsten, für 55,99 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Brüder Mannesmann M29075 Alu-Werkzeugkoffer bestückt, 108-tlg für 73,41 Euro statt 86,36 Euro. Hier geht's zum Deal.

Ravensburger tiptoi CREATE Starter-Set 00805: Stift und Weltreise-Buch - Kreativ-Buch für Kinder ab 6 Jahren, mit Aufnahmefunktion 42,09 Euro statt 57,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Beurer MG 145 Massagekissen, für eine entspannende Shiatsu Massage, Wärmefunktion, waschbarer Bezug, 4 Massageköpfe für 28,30 Euro statt 34,10 Euro. Hier geht's zum Deal.

iRobot Roomba 692, WLAN-fähiger Saugroboter, Reinigungssystem mit 3 Stufen, Kompatibel mit Sprachassistenten, Smart Home und App-Steuerung, Individuelle Empfehlungen, Dirt Detect-Technologie 169,99 Euro statt 280,06 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

Belkin SoundForm True Wireless In-Ear-Kopfhörer (Bluetooth Ohrhörer für iPhone, Samsung, Google, Touch-Bedienung, portables Ladecase, 24 Stunden Abspielzeit, Geräuschisolierung, schweißfest, Schwarz) für 34,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Lenovo Tab M8 20,3 cm (8 Zoll, 1280x800, HD, WideView Touch) Tablet-PC (Quad-Core, 2GB RAM, 32GB eMCP, Wi-Fi, Android 9) für 95 Euro statt 129 Euro. Hier geht's zum Deal.

Apple Smart Keyboard (für 12.9-inch iPad Pro - 4. Generation) - Deutsch - für 184 Euro statt 213,45 Euro. Hier geht's zum Deal.

Acer Predator XB1 (Predator XB271HUAbmiprz) 69 cm (27 Zoll) TN ZeroFrame Monitor Matt (HDMI, DP, USB Hub 3.0, WQHD 2560x1440, 1ms GTG, 165Hz(OC), 350 Nits, Höhenverstellbar, Pivot, NVIDIA G-Sync) für 372 Euro statt 549 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

WMF Impulse Thermoskanne 1l, Isolierkanne für Kaffee oder Tee, Drehverschluss, hält Getränke 24h kalt und warm, für 36,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

SEVERIN WA 2103 Waffelautomat mit Antihaftbeschichtung (1.300 W) für 13,33 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Neato Robotics D450 Pets Edition - Kompatibel mit Alexa - Roboterstaubsauger mit Ladestation, WLAN und App, für 279,99 Euro statt 579,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Baumarkt

Bosch Akkuschrauber EasyDrill 1200 (2.0 Ah Akku, 12-Volt-System, Bohr- und Schraubendreher-Sets, im Softbag) für 74,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Bosch Akku Staubsauger YOUseries Vac (1 Akku, im Karton) für 54,99 Euro statt 89,99 Euop. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

Philips DryCare Advanced Haartrockner mit ThermoProtect Technologie HP8232/20, 2200 W, DC-Motor und 2 Aufsätze für 14,99 Euro statt 36,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

4D Vibrationsplatte – Leistungsstark mit 3 leisen Motoren | Leicht zu Bedienen | Magnetfeldtherapie Massage | Ultra Komfort – Curved Design | 4.0 Bluetooth Lautsprecher | Vibration Oszillation. Für 366,75 Euro statt 489 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

LEGO 60258 City Tuning-Werkstatt Bauset mit Abschleppwagen, Hot Rod, Wohnanhänger und Motorrad für 65,69 Euro statt 97,47 Euro. Hier geht's zum Deal.

Play-Doh Küchenmaschine Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren mit 5 Play-Doh Farben für 14,81 Euro statt 20,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben, für 43,86 Euro statt 87,72 Euro. Hier geht's zum Deal.

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa für 29,24 Euro statt 58,48 Euro. Hier geht's zum Deal.

Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät | 2020 für 24,36 Euro statt 38,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Was ist der Cyber Monday?

Das Konzept des Cyber Monday stammt aus den USA. Dort wird nach dem beliebten Thanksgiving-Fest der Black Friday veranstaltet. Dieser wurde vom stationären Handel ins Leben gerufen, sodass der Online-Handel mit dem Cyber Monday antwortete, der auf den Black Friday nach dem Wochenende folgt. Der Cyber Monday ist also wie der Black Friday ein Tag, an dem zahlreiche (Online-)Händler Rabattaktionen veranstalten, ob im Internet oder in den Geschäften. Sicher spielt der gewählte Zeitpunkt auch den Händlern in die Karten, denn wenige Wochen vor dem Weihnachtsfest suchen Kunden nach Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten.

Wie lange geht der Cyber Monday?

Wie beim Black Friday handelt es sich beim Cyber Monday um einen einzelnen Tag. Allerdings ziehen Händler die Schnäppchenjagd in die Länge, indem sie sowohl vorher als auch nachher Angebote veröffentlichen. Online-Riese Amazon bettet den Black Friday und Cyber Monday in die ähnlich klingende Cyber Week ein und dehnt die Rabattschlacht somit auf eine Woche vom 23.11. bis zum 30.11.2020 aus. So endet die Cyber Week also mit dem Cyber Monday. Allerdings hat Amazon dieses Jahr schon Anfang November mit frühen Black Friday Deals begonnen (hier finden Sie einige Angebote).

Wie funktioniert der Cyber Monday?

Die Funktionsweise des verkaufsstarken Rabatttags ist denkbar einfach. Verschiedene (Online-)Händler wählen Produkte aus, die sie mit einem Rabatt versehen. Das können ganz unterschiedliche Shops sein wie Douglas, Otto, Media Markt, H&M oder Amazon. Je nach Sortiment finden Sie am Cyber Monday unterschiedliche Produktkategorien und Produkte im Angebot, von der Playstation von Sony bis zu elektrischen Zahnbürsten von Oral-B.

Tipp: Schnäppchenjagden wie der Cyber Monday verleiten zu Spontankäufen. Daran ist auch nicht Schlechtes, aber so wird man schneller Geld los, als einem lieb ist. Wenn Sie sich vor dem Black Friday und dem Cyber Monday bereits Wunschlisten (Einkaufslisten) bei den Online-Shops Ihrer Wahl anlegen, sehen Sie direkt, ob diese Produkte einen Deal bekommen haben oder nicht und können gezielt shoppen.

Welche Cyber Monday Angebote wird es geben?

Die genauen Angebote und teilnehmenden Marken bleiben offiziell geheim. So kann man nur mutmaßen, welche Produktkategorien und Hersteller vielversprechende Deals bekommen werden. Sicher ist aber, dass es jedes Jahr eine große Auswahl bei den verschiedenen Online-Shops gibt, sodass tatsächlich jeder Kunde das passende Produkt finden sollte. Online-Händler Amazon hat bereits losgelegt und wirbt aktuell mit frühen Black Friday Angeboten. Wer Interesse hat, kann sich dort bis zum Start der Cyber Week am 23.11.2020 schon umsehen. Die besten Deals sind allerdings erst zum Start der Cyber Week zu erwarten. Daher gilt auch an dieser Stelle, machen Sie sich eine persönliche Wunschliste bei dem Online-Shop Ihrer Wahl und beobachten Sie die Schnäppchen.

Tipp: Wer plant, bei Amazon Schnäppchen zu schlagen, sollte sich überlegen vorher eine kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft für Prime abzuschließen. So können Sie von einigen Vorteilen profitieren und am Black Friday sowie Cyber Monday zusätzlich sparen.

Keine Versandkosten: Das gilt für Millionen (Prime-)Produkte.

Same-Day-Lieferung: Sie erhalten Ihre Bestellung noch am selben Tag der Bestellung.

Filme, Serien, Musik und Fußball: Sie können neben dem Streamingdienst Amazon Prime Video auch kostenlos E-Books ausleihen oder sich über zwei Millionen Songs anhören. Des Weiteren haben Sie Zugriff auf unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und können ausgewählte Freitagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga live anschauen.

Vorab-Benachrichtigungen: Prime-Kunden werden über Rabatte immer direkt informiert und können sogar auf Blitzangebote 30 Minuten vor anderen Kunden zugreifen.

Cyber-Monday-Deals: Amazon-Prämien

Online-Händler Amazon bietet rund um den Cyber Monday auch Deals zu attraktiven Mitgliedschaften wie Amazon Music Unlimited oder Audible an. Wo sich zum Cyber Monday 2020 sparen lässt, erfahren Sie hier:

Audible

Zahlen Sie für die ersten sechs Monate nur 4,95 Euro pro Monat, anschließend kostet das Audible-Abo 9,95 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Das Angebot gilt allerdings nur für Neukunden und ist bis zum 30. November 2020 gültig. Hier geht es zur Aktion.

Amazon Music Unlimited

Das Amazon Music Unlimited Angebot gilt für Neukunden und ist bis zum 11. Januar 2021 erhältlich. Beim Kauf eines Echo (3./4. Generation) bekommen Sie das Abo sechs Monate gratis. Im Anschluss kostet Sie das Abo 7,99 Euro monatlich. Hier geht es zur Aktion.

Credit Card

Als Prime-Kunde haben Sie die Chance, noch bis zum 8. Dezember ein 50-Euro-Startguthaben beim Erstantrag einer Amazon.de VISA Karte zu ergattern. Nicht-Prime-Kunden bekommen hingegen 40 Euro. Zudem erhalten Sie bis zu drei Prozent auf alle Einkäufe bei Amazon.de zurück, ohne Prime-Mitgliedschaft sind es bis zu zwei Prozent – und bis zu 0,5 Prozent auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de. Hier geht es zur Aktion.

Kindle Unlimited

Kindle Unlimited können Sie zwei Monate lang kostenlos testen. Die Aktion geht noch bis zum 30. November 2020. Allerdings gilt der Deal nur für neue Kindle-Unlimited-Abonnenten. Hier geht es zur Aktion.

Prime Student

Als Prime Student-Mitglied können Sie noch bis zum 31. Dezember 2020 zehn Prozent beim Kauf ausgewählter Kleidung und Schuhe sparen. Hier geht es zur Aktion.

Amazon Kids+

Vom 27. bis zum 30.11.2020 kostet das Amazon Kids+ Abo nur 2,99 Euro monatlich. In der Mitgliedschaft enthalten sind über 10.000 beliebte, werbefreie und kindgerechte Bücher, Filme, Audible Hörbücher und Hörspiele, Spiele, TV-Serien und pädagogisch wertvolle Lern-Apps. Hier geht es zur Aktion.

Prime Video Channels

Vom 27. bis zum 30.11.2020 haben Sie die Möglichkeit, den Starzplay Channel für 0,97 Euro (monatlich) für drei Monate zu abonnieren. Hier geht es zur Aktion.

