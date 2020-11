Vorweihnachtliche Rabattaktion verschiedener Onlinehändler finden auch 2020 wieder statt. Ganz vorn dabei ist die sogenannte Cyber Week rund um den Black Friday und Cyber Monday. Was Sie über die Events wissen müssen, erfahren Sie hier.

Prime Day, Black Friday oder auch der chinesische Singles Day — 2020 mangelt es sicher nicht an Rabattaktionen verschiedener (Online-)Händler. Im Rahmen der Cyber Week rund um den weltweit bekannten und beliebten Black Friday findet auch wieder der Cyber Monday statt. Er folgt unmittelbar auf den Schnäppchen-Freitag und gilt ebenfalls als einer der verkaufsstärksten Tage des Jahres. Was Sie rund um das vorweihnachtliche Shopping-Event am Cyber Monday wissen müssen, lesen Sie im Folgenden.

Wann ist der Cyber Monday 2020?

Der Cyber Monday findet immer nach dem Wochenendedes vorausgehenden Black Fridays statt. Dieses Jahr heißt das, der Cyber Monday ist am letzten Tag des Novembers, am 30.11.2020.

Was ist der Cyber Monday?

Das Konzept des Cyber Monday stammt aus den USA. Dort wird nach dem beliebten Thanksgiving-Fest der Black Friday veranstaltet. Dieser wurde vom stationären Handel ins Leben gerufen, sodass der Online-Handel mit dem Cyber Monday antwortete, der auf den Black Friday nach dem Wochenende folgt. Der Cyber Monday ist also wie der Black Friday ein Tag, an dem zahlreiche (Online-)Händler Rabattaktionen veranstalten, ob im Internet oder in den Geschäften. Sicher spielt der gewählte Zeitpunkt auch den Händlern in die Karten, denn wenige Wochen vor dem Weihnachtsfest suchen Kunden nach Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten.

Wie lange geht der Cyber Monday?

Wie beim Black Friday handelt es sich beim Cyber Monday um einen einzelnen Tag. Allerdings ziehen Händler die Schnäppchenjagd in die Länge, indem sie sowohl vorher als auch nachher Angebote veröffentlichen. Online-Riese Amazon bettet den Black Friday und Cyber Monday in die ähnlich klingende Cyber Week ein und dehnt die Rabattschlacht somit auf eine Woche vom 23.11. bis zum 30.11.2020 aus. So endet die Cyber Week also mit dem Cyber Monday. Allerdings hat Amazon dieses Jahr schon Anfang November mit frühen Black Friday Deals begonnen (hier finden Sie einige Angebote).

Wie funktioniert der Cyber Monday?

Die Funktionsweise des verkaufsstarken Rabatttags ist denkbar einfach. Verschiedene (Online-)Händler wählen Produkte aus, die sie mit einem Rabatt versehen. Das können ganz unterschiedliche Shops sein wie Douglas, Otto, Media Markt, H&M oder Amazon. Je nach Sortiment finden Sie am Cyber Monday unterschiedliche Produktkategorien und Produkte im Angebot, von der Playstation von Sony bis zu elektrischen Zahnbürsten von Oral-B.

Tipp: Schnäppchenjagden wie der Cyber Monday verleiten zu Spontankäufen. Daran ist auch nicht Schlechtes, aber so wird man schneller Geld los, als einem lieb ist. Wenn Sie sich vor dem Black Friday und dem Cyber Monday bereits Wunschlisten (Einkaufslisten) bei den Online-Shops Ihrer Wahl anlegen, sehen Sie direkt, ob diese Produkte einen Deal bekommen haben oder nicht und können gezielt shoppen.

Welche Cyber Monday Angebote wird es geben?

Die genauen Angebote und teilnehmenden Marken bleiben offiziell geheim. So kann man nur mutmaßen, welche Produktkategorien und Hersteller vielversprechende Deals bekommen werden. Sicher ist aber, dass es jedes Jahr eine große Auswahl bei den verschiedenen Online-Shops gibt, sodass tatsächlich jeder Kunde das passende Produkt finden sollte. Online-Händler Amazon hat bereits losgelegt und wirbt aktuell mit frühen Black Friday Angeboten. Wer Interesse hat, kann sich dort bis zum Start der Cyber Week am 23.11.2020 schon umsehen. Die besten Deals sind allerdings erst zum Start der Cyber Week zu erwarten. Daher gilt auch an dieser Stelle, machen Sie sich eine persönliche Wunschliste bei dem Online-Shop Ihrer Wahl und beobachten Sie die Schnäppchen.

Tipp: Wer plant, bei Amazon Schnäppchen zu schlagen, sollte sich überlegen vorher eine kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft für Prime abzuschließen. So können Sie von einigen Vorteilen profitieren und am Black Friday sowie Cyber Monday zusätzlich sparen.

Keine Versandkosten: Das gilt für Millionen (Prime-)Produkte.

Same-Day-Lieferung: Sie erhalten Ihre Bestellung noch am selben Tag der Bestellung.

Filme, Serien, Musik und Fußball: Sie können neben dem Streamingdienst Amazon Prime Video auch kostenlos E-Books ausleihen oder sich über zwei Millionen Songs anhören. Des Weiteren haben Sie Zugriff auf unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und können ausgewählte Freitagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga live anschauen.

Vorab-Benachrichtigungen: Prime-Kunden werden über Rabatte immer direkt informiert und können sogar auf Blitzangebote 30 Minuten vor anderen Kunden zugreifen.

Cyber-Monday-Deals: Amazon-Prämien

Online-Händler Amazon bietet rund um den Cyber Monday auch Deals zu attraktiven Mitgliedschaften wie Amazon Music Unlimited oder Audible an. Wo sich zum Cyber Monday 2020 sparen lässt, erfahren Sie hier:

Audible

Zahlen Sie für die ersten sechs Monate nur 4,95 Euro pro Monat, anschließend kostet das Audible-Abo 9,95 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Das Angebot gilt allerdings nur für Neukunden und ist bis zum 30. November 2020 gültig. Hier geht es zur Aktion.

Amazon Music Unlimited

Das Amazon Music Unlimited Angebot gilt für Neukunden und ist bis zum 11. Januar 2021 erhältlich. Beim Kauf eines Echo (3./4. Generation) bekommen Sie das Abo sechs Monate gratis. Im Anschluss kostet Sie das Abo 7,99 Euro monatlich. Hier geht es zur Aktion.

Credit Card

Als Prime-Kunde haben Sie die Chance, noch bis zum 8. Dezember ein 50-Euro-Startguthaben beim Erstantrag einer Amazon.de VISA Karte zu ergattern. Nicht-Prime-Kunden bekommen hingegen 40 Euro. Zudem erhalten Sie bis zu drei Prozent auf alle Einkäufe bei Amazon.de zurück, ohne Prime-Mitgliedschaft sind es bis zu zwei Prozent – und bis zu 0,5 Prozent auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de. Hier geht es zur Aktion.

Kindle Unlimited

Kindle Unlimited können Sie zwei Monate lang kostenlos testen. Die Aktion geht noch bis zum 30. November 2020. Allerdings gilt der Deal nur für neue Kindle-Unlimited-Abonnenten. Hier geht es zur Aktion.

Prime Student

Als Prime Student-Mitglied können Sie noch bis zum 31. Dezember 2020 zehn Prozent beim Kauf ausgewählter Kleidung und Schuhe sparen. Hier geht es zur Aktion.

