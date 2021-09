Auf den Black Friday folgt auch im Jahr 2021 der Cyber Monday. Er ist der krönende Abschluss der Rabattschlacht und lockt mit attraktiven Angeboten. Alles, was Sie über den Cyber Monday wissen müssen, gibt es hier auf einen Blick.

Am letzten Wochenende im November locken zahlreiche (Online-)Shops mit hohen Rabatten. Wer die Rabattschlacht zu Beginn der Vorweihnachtszeit kennt, dem sind Black Friday, Cyber Week und Cyber Monday vertraute Begriffe. Der Cyber Monday folgt unmittelbar auf den Schnäppchen-Freitag und gilt ebenfalls als einer der verkaufsstärksten Tage des Jahres. Alles Wissenswerte und hilfreiche Spartipps rund um den Rabatttag finden Sie hier.

Was ist der Cyber Monday?

Geburtsstätte des Cyber Monday sind die Vereinigten Staaten. Nach dem beliebten Thanksgiving-Fest (Erntedank-Fest) folgt der Black Friday und kurze Zeit später am Montag auch der Cyber Monday. Eingebettet sind die beiden Schnäppchenschlachten in die Cyber Week — (Online-)Händler dehnen die Aktionen gerne aus, denn nicht nur Käufer:innen profitieren von den Deals, sondern auch die Plattformen selbst. Ursprünglich wurden Black Friday und Cyber Monday vom stationären Handel in den USA ins Leben gerufen. Mittlerweile rühren aber vor allem die Online-Shops die Werbetrommel und bewerben die Events stark. Platt gesagt, ist der Cyber Monday der Aufhänger für eine der größten Rabattschlachten des Jahres. Eine lange Tradition voller Historie sucht man hier vergebens.

Wann findet der Cyber Monday 2021 statt?

Der Cyber Monday ist — der Name verrät es — ein Montag. Somit dauert er genau 24 Stunden und findet im Jahr 2021 am 29. November statt. Er folgt auf den Black Friday, der am 26. November veranstaltet wird. Online-Riese Amazon bettet sowohl Black Friday als auch Cyber Monday in die ähnlich klingende Cyber Week ein. So dehnt der Händler die Rabattschlacht auf eine Woche vom 22.11. bis zum 29.11.2021 aus. Das Ende der Cyber Week markiert der Cyber Monday. Interessierte können aber schon Anfang November die Augen offen halten, denn einige Online-Shops locken früh mit Pre-Deals, noch bevor Black Friday und Cyber Monday starten.

Gibt es schon erste Cyber-Monday-Angebote ?

Angebote und teilnehmenden Marken bleiben offiziell geheim. Es lässt sich nur spekulieren, welche Produktkategorien und Hersteller sich an der Rabattschlacht beteiligen. Es gibt jedes Jahr eine große Auswahl bei den verschiedenen Online-Shops, sodass tatsächlich für alle Schnäppchenjäger:innen etwas dabei sein wird. Unter den beliebten Kategorien finden sich Themen wie Technik, Haushalt, Gesundheit, Garten oder Spielwaren.

Tipp: Amazon bietet Prime-Mitgliedern Vorteile zum Cyber Monday an. Wer eine kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft für Prime abschließt, kann diese für einen Monat kostenlos nutzen. Wenn nicht gekündigt wird, werden anschließend pro Monat 7,99 Euro fällig.

Wie funktioniert der Cyber Monday?

Der Cyber Monday ist inhaltlicher Aufhänger für eine der größten Rabattaktionen des Jahres. Zahlreiche (Online-)Shops senken die Preise und bieten Kund:innen attraktive Deals aus unterschiedlichen Produktkategorien an. Welche Produkte und Hersteller bei der Aktion mitmachen, ist vorher nicht bekannt. Weil es aber jedes Jahr die großen Shops wie Amazon, Otto, Media Markt, Douglas, Tchibo oder H&M sind, ist die Auswahl vielseitig.

Tipp: Wer sich vor Black Friday und dem Cyber Monday bereits Wunschlisten (Einkaufslisten) anlegt, vermeidet Spontankäufe und kann gezielt nach Wunschdeals Ausschau halten, ohne sich lange durch die zahlreichen Schnäppchen zu wühlen.

