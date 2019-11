Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Produkt schon im Vorfeld günstiger angeboten wird und ein weiteres Mal am Black Friday oder Cyber Monday, ist nicht gering. Vor allem dann, wenn es um beliebte Haushaltswaren, Computerspiele, Elektronikartikel oder auch Amazon Devices geht – hier hat der Prime Day bereits gezeigt, dass Artikel wie der Fire TV Stick mit 50 Prozent Rabatt ein wirkliches Schnäppchen war. Und somit liegt die Vermutung nahe, dass nicht nur die hauseigenen Produkte des Versandriesen im Rahmen der Cyber Week wieder deutlich günstiger zu haben sein werden, sondern auch viele weitere begehrenswerte Artikel unterschiedlicher Kategorien. Welche Deals sich jetzt schon lohnen, erfahren Sie hier.

Amazon Devices: Hauseigene Produkte im Angebot

Welche Produkte im Rahmen der Cyber Week 2019 vergünstigt angeboten werden, steht noch in den Sternen. Dass viele Amazon Devices wie das Kindle oder auch das Fire Tablet deutlich reduziert sein werden, ist dafür ziemlich sicher – bestes Beispiel ist der besagte Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung, der zum Auftakt des Black Friday am 22. November wieder 50 Prozent billiger sein wird. Mit und ohne 4K Ultra HD.

Deal: Parallel dazu ist der Amazon Echo Dot (3. Generation) am gleichen Tag über die Hälfte (53 Prozent) günstiger zu haben. Statt 46,99 Euro zahlen Sie nur 22,00 Euro.

Technik-Deals: Diese Produkte sind heiß begehrt

Erfahrungsgemäß sind es vor allem die Technik-Schnäppchen, auf die es viele Kunden abgesehen haben. Von TV-Geräten über Smartphones bis hin zu Lautsprechern und Spielekonsolen wird es rund um den Black Friday und den Cyber Monday mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder viele vergünstigte Angebote geben. Lassen Sie sich jedoch nicht von den UVP-Preisen täuschen, an denen die teilweise sehr hohen Rabatte ausgerichtet werden. Orientieren Sie sich lieber an dem marktüblichen Preis!

Deal: Am 22. November bekommen Sie die Crosstour Action Cam 4K 20MP immerhin 43 Prozent günstiger: Sie zahlen 33,99 Euro statt 59,99 Euro – nur, solange der Vorrat reicht!

Diese Haushaltsgeräte werden deutlich reduziert

Im Zuge der Cyber Week werden auch in diesem Jahr große Preisnachlässe in der Haushaltswarenabteilung erwartet – nicht nur am Black Friday und Cyber Monday, sondern schon im Vorfeld. Mit zu den beliebtesten Produkten, die schon am Prime Day deutlich reduziert waren, zählen vor allem Kaffeevollautomaten, dicht gefolgt von Küchengeräten wie der Heißluftfritteuse oder einem Kontaktgrill. Aber auch Saugroboter liegen hoch im Kurs und nachhaltige Geräte wie der Sodastream: Der praktische Wassersprudler versetzt Leitungswasser mit Kohlensäure.

Deal: Bei Amazon bekommen Sie das SodaStream Easy Wassersprudler-Set mit CO2-Zylinder am 22.11. schon 19 Prozent günstiger. Hier geht es zum Angebot.

Auch Pflegeprodukte stehen hoch im Kurs

Gerade erst wurde die Oral-B Pro 900 von Stiftung Warentest zum Testsieger ernannt, doch auch ohne die Bewertung erfreuen sich elektrische Zahnbürsten einer wachsenden Beliebtheit. Daher ist es kaum verwunderlich, dass auch viele Artikel im Rahmen der Cyber Week rabattiert seinen werden: Neben Pflegeprodukten für die Zahnhygiene über Rasierer bis hin zum Föhn können Sie sich auf technische Geräte freuen, die rund um den Black Friday günstiger zu haben sein werden.

Deal: Am 22. November bekommen Sie elektrische Zahnbürsten wie die Oral-B PRO 4 ganze 57 Prozent günstiger. Das Angebot gilt nur heute und solange der Vorrat reicht.

Weitere Angeboten und Aktionen in der Cyber Week

Noch bis zum 6. Januar 2020 können Amazon-Kunden Music Unlimited mit mehr als 40 Millionen Songs für nur 0,99 Cent vier Monate lang testen. Über das Abo können Sie zudem alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals live mitverfolgen. Mehr dazu hier.

Audible-Neukunden können hingegen noch bis zum 18. Dezember 2019 alle Hörbücher, Hörspiele und Original Podcasts für den halben Preis, also nur 4,95 Euro pro Monat, genießen – und das sechs Monate lang. Mehr dazu hier.

Und auch beim Kindle Unlimited können Sie noch bis zum 8. Dezember sparen: Amazon-Kunden können das Abo drei Monate lang kostenlos genießen. Mehr dazu hier.





Der stern stellt Ihnen vom 29. November bis 2. Dezember täglich die neusten Angebote der Cyber Week 2019 vor.

