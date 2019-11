Das sind die Top-Deals

Hier informieren wir Sie vom 29. November bis 2. Dezember täglich über die neusten Angebote der Cyber Week 2019 (inklusive Black Friday und Cyber Monday).

Wärmekissen

Wärmekissen gegen Schulter- und Nacken-Verspannungen für 17,90 € statt 24,90 €.

Apple EarPods

Apples EarPods bekommen Sie heute für 19,99 € statt 29 €.



Philips Ambilight TV

Philips Ambilight 58PUS7304/12 Fernseher mit 58 Zoll Bildschirm, Smart TV, 4K, LED TV, HDR 10+, Android TV, Google Assistant und Dolby Atmos für 599,99 € statt 829 €.



Technik

Hier finden Sie die besten Technik-Deals:

Bluetooth Kopfhörer

In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und Noise Cancelling heute 34,39 € statt 43,99 €.

Philips Hue LightStrip+

Basis Set (ohne Bridge), 2m, flexibel erweiterbar, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) für 55,99 € statt 79,95 €.

Sony KD-65XG7005

Fernseher Sony KD-65XG7005 Bravia mit 65 Zoll Bildschirm, 4K HDR, Smart TV bekommen Sie heute für 659 € statt 1.199 €.

Bose Solo 5 Bluetooth-Soundbar

Bose Solo 5 Bluetooth-Soundbar heute für 139 € statt 199 €.



iRobot Saugroboter

Der Wischroboter von iRobot mit intelligenter Navigation ist ideal für große Flächen und kostet heute nur 179,99 € statt 349 €.



Teufel One M Bluetooth Lautsprecher

Kaufen Sie das All-in-one-Soundsystem für WLAN- und Bluetooth-Streaming von Teufel mit integriertem Subwoofer heute für 359, 98 € statt 509, 98 €.

Xbox One S (1TB)

Spielkonsole 2nd Controller Bundle Black and White für 169,99 € statt 299,99 €.

Beamer

LED-Beamer im Retro-Design für 159,90 € statt 229 €.

Haushalt

Hier finden Sie die besten Haushalts-Deals:

Steakbesteck

Das 12-teilige WMF Steakbesteck bekommen Sie heute für 23,59 € statt 27,99 €.

Tefal: Jamie Oliver Pfanne

Die Jamie Oliver Pfanne (28 cm) aus Edelstahl kostet heute nur 28,98 € statt 47,99 €.

WMF Topf-Set (4tlg.)

Das Edelstahl-Set von WMF kostet heute nur noch 91,90 € statt 169 €.

KitchenAid

Küchenmaschine ARTISAN 4,8L mit zusätzlichem Speiseeis-Zubehör für 599 € statt 759 €.

Baumarkt

Hier finden Sie die besten Heimwerker-Deals:

Duschkopf mit Filter

Duschkopf mit lonenfilter und Kalkfilter für 7,99 € statt 12,99 €.



Schwingschleifer

Schwingschleifer von Bosch mit austauschbarer Schleifplatte für 114,12 € statt 201,11 €.



Akku Stichsäge

Akku-Stichsäge mit neigbarem Sägeschuh inkl. Sägeblatt für 20 € statt 39,99 €.



Hängesessel

Der Sessel (Breite/Höhe/Tiefe: 118/206/120 cm) kostet nur 399 € statt 599 €.

Pflege

Hier finden Sie die besten Deals für Pflegeprodukte:

Fußmaske

Scholl E Intensiv: pflegende Fußmaske in Socken für 10,99 € statt 14,99 €.



Gesichtsbürste

Beurer Gesichtsbürste zur sanften Tiefenreinigung der Haut für 10,99 € statt 24,99 €.

Mitesser-Entferner

Mitesser.Sauger mit 5 austauschbaren Reinigungsaufsätzen und 5 Stufen für 18,69 € statt 25,99 €.

Oral-B PRO 2900 im Set

Im Set bekommen Sie heute diese zwei elektrischen Oral-B PRO 2900 Zahnbürsten mit visueller Andruckkontrolle für 67,99 € statt 189,99 €.



Herrenrasierer

Braun Series 3 ProSkin 3040s Elektrorasierer, mit Präzisionstrimmer, wiederaufladbar, für 65,72 € statt 119,99 €.

Damenrasierer

Grundig Damenrasierer für 23,99 € statt 44,99 €.

Lockenstab

BaByliss – Smooth Vibrancy – Lockenstab (GB-Stecker) für 35,99 € statt 40,99 €.

Spielzeug

Hier finden Sie die besten Deals für Spielzeug:

Lego Star Wars

Lego Star Wars ab acht Jahren heute für 39,94 € statt 59,99 €.

TipToi

Weltreise-Set von Ravensburger für 31,99 € statt 57,99 €.

Barbie 2-in-1 Krankenwagen

Aufklappbares Fahrzeug mit Licht und Geräuschen (ab 3 Jahren) für 44,99 € statt 71,99 €.

Multifunktionstisch

Ob Kicker, Billard, Hockey oder Schach: Der Spieltisch lässt sich von Spiel zu Spiel umbauen und kostet heute nur 149,99 € statt 299,99 €.

Ravensburger Flotti Karotti

Bewegungsspiel für 1-6 Spieler für 29,05 € statt 47,99 €.

Amazon Devices

Hier finden Sie die besten Amazon Devices Deals:

Fire TV Stick

Der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung kostet heute nur 19,99 € statt 39,99 €.

Echo Dot (3. Gen.)

Intelligenter Lautsprecher mit Alexa für 22 € statt 59,99 €.

Kindle Paperwhite, wasserfest

6 Zoll (15 cm) großes hochauflösendes Display, 8 GB, für 79,99 € statt 119,99 €.

Zahlreiche Händler locken zum Black Friday und Cyber Monday mit attraktiven Rabatten. Fakt ist allerdings, dass Onlinehändler wie Amazon, Media Markt oder About You bereits vor den beiden Rabatttagen schon zahlreiche Angebote bewerben. Das bekannteste Format dürfte die Cyber Week von Amazon sein, weniger geläufig sind hingegen die sogenannten Pre Black Friday Deals von About You oder das Warm-up von Media Markt. Die Namen der Marketingaktionen mögen variieren, die Intentionen der Shops bleiben aber gleich. Als Kunde können Sie durchaus sparen, wenn Sie gezielter einkaufen: Legen Sie sich dafür praktische Wunschlisten an. So verpassen Sie keinen Deal mehr und vermeiden spontane Impulskäufe.

Weitere Angebote von Amazon

Der Onlinehändler lockt zur Cyber Week mit weiteren Rabatte auf exklusive Mitgliedschaften wie Audible oder Kindle Unlimited. Hier erfahren Sie, welche Deals es in diesem Jahr gibt:

1. Amazon Music Unlimited

Für Musik-Fans könnte sich eine Amazon Music Unlimited Mitgliedschaft lohnen, denn bis zum 6. Januar 2020 haben Sie die Möglichkeit zu sparen: Für vier Monate zahlen Sie nur 99 Cent und können das gesamte Angebot online streamen. Als Fußball-Fan kommen Sie ebenfalls auf Ihre Kosten, da Sie zusätzlich alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals mitverfolgen können.

2. Audible

Amazon reduziert auch bei Audible die Preise – und so können Sie bis zum 18. Dezember alle Hörbücher, Hörspiele und Original Podcasts für sechs Monate zum halben Preis für 4,95 Euro monatlich streamen.

3. Kindle Unlimited

Digitales Lesen erfreut sich großer Beliebtheit und Online-Bibliotheken stehen hoch im Kurs: Noch bis zum 8. Dezember können Amazon-Kunden ein Kindle Unlimited Abo kostenlos testen und zahlreiche Bücher online lesen.





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.