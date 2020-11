Der Black Friday ist vorbei, aber auch am anknüpfenden Cyber Weekend bieten viele Online-Händler noch zahlreiche Schnäppchen an. Hier erfahren Sie, welche Angebote und Deals sich heute wirklich lohnen.

Jedes Jahr nach dem amerikanischen Erntedankfest, auch Thanksgiving genannt, findet der Black Friday statt. In 2020 fällt das Schnäppchen-Event auf den 27. November und läutet das Weihnachtsshopping ein. Onlinehändler senken aber nicht nur am Black Friday die Preise, sondern gleich mehrere Tage hintereinander: Im Rahmen der Cyber Week können Kunden bis zum Cyber Monday am 30.11. sparen. Hier erfahren Sie, welche Angebote aus Shops wie Amazon, Otto und Co. Sie heute am Black Saturday nicht verpassen sollten.

Die aktuellen Top-Deals am Samstag

Hier informieren wir Sie heute über attraktive Deals und Blitzangebote.

Top-Deals und Blitzangebote

Am Black Saturday gibt es bei Skagen 40 Prozent auf alle nicht-reduzierte Artikel, zum Beispiel Uhren und Smartwatches oder auch Schmuck. Der Rabatt wird im Warenkorb abgezogen.

Bei Nike gibt es am Cyber Weekend 25 Prozent Rabatt auf alles: ob Laufschuhe, Hoodies, Funktionsjacken oder Sporthosen. Geben Sie dazu an der Kasse einfach den Code SHINE2020 ein.

Clementoni Galileo Science Mein Roboter MC 5.0, Einstieg in die Elektronik, Programmieren lernen für Kinder ab 8 Jahren. Hier geht's zum Deal.

Makita Akku-Bohrschrauber inklusive zwei Akkus und Ladegerät. Hier geht's zum Deal.

Anker Soundcore Bluetooth-Kopfhörer kabellose Kopfhörer mit Bluetooth 5.0. Hier geht's zum Deal.

Die beliebtesten Leser-Deals

Naipo Shiatsu-Massagegerät für Schultern, Rücken und Nacken mit verstellbarer Armschlaufe und Wärmefunktion. Hier geht's zum Deal.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung. Hier geht's zum Deal.

Anker SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher mit dualen Bass-Treibern, 24h Akkulaufzeit und verbessertem IPX7 Wasserschutz. Hier geht's zum Deal.

Apple AirPods Pro mit Noise-Cancelling und Ladecase. Hier geht's zum Deal.

Bosch Professional 12V System Akkuschrauber GSR 12V-15 (inkl. 2x2,0 Akku + Ladegerät, 39tlg.-Zubehör-Set, in Tasche). Hier geht's zum Deal.

iRobot Braava 390t Wischroboter, intelligente Navigation, 2 in 1: Trocken- und Feuchtreinigung, Ideal für mehrere Räume und große Flächen, verwendet Einwegtücher und waschbare Reinigungstücher. Hier geht's zum Deal.

SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler-Set Promopack mit CO2-Zylinder, 2x Glaskaraffen, 2x Trinkgläsern. Hier geht's zum Deal.

Technik

Samsung Galaxy S20+ 128 GB interner Speicher, 8 GB RAM und Hybrid SIM. Hier geht's zum Deal.

Microsoft Surface Pro 7 12,3 Zoll 2-in-1 Tablet mit Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD und Windows 10 Home. Hier geht's zum Deal.

Acer Chromebook Spin 311 (11,6 Zoll HD IPS, MediaTek Octa-Core ARM Cortex A73/A53 (MT8183), 4 GB LPX RAM, 64 GB eMMC, Mali-G72 MP3 GPU, Google Chrome OS). Hier geht's zum Deal.

AVM FRITZ! Box 7590 WLAN AC+N Router (DSL/VDSL,1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b, WLAN Mesh, DECT-Basis, Media Server, geeignet für Deutschland). Hier geht's zum Deal.

Haushalt

WMF Corio Besteckset für sechs Personen, 30 teilig aus Cromargan Edelstahl. Hier geht's zum Deal.

ZWILLING Messer-Set 3-teiliges Set Spick- und Garniermesser, Fleischmesser, Kochmesser aus rostfreiem Spezialstahl. Hier geht's zum Deal.

SEVERIN ES 3566 Entsafter 400 W, mit 500 ml Saftbehälter. Hier geht's zum Deal.

Liebeskind Berlin Damen Analog Quarz Armbanduhr mit Edelstahlarmband. Hier geht's zum Deal.

Baumarkt

Bosch Akkuschrauber IXO (6. Generation, integrierter Akku mit Ladestation und Micro-USB-Lader, variable Drehzahlregelung, im Karton). Hier geht's zum Deal.

Bosch 27tlg. Schrauberbit- und Ratschen-Set (Extra harte Qualität, Zubehör Bohrschrauber und Schraubendreher). Hier geht's zum Deal.

Bosch Akku Fenstersauger GlassVAC Premium Set (für Fenster, Spiegel und Dusche, Laufzeit: ca. 35 Fenster, im Karton). Hier geht's zum Deal.

Fiskars Bypass-Gartenschere für frische Äste und Zweige, Antihaftbeschichtet, Hochwertige Stahl-Klingen, Länge 21 cm. Hier geht's zum Deal.

Künstlicher Weihnachtsbaum "Edeltanne" mit Metallständer. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

Manuka Health Manuka Honig MGO 400+ 500g, 100% Pur aus Neuseeland mit zertifiziertem Methylglyoxal-Gehalt. Hier geht's zum Deal.

Philips Wake-up Light Aufwachen mit Licht sowie mit zwei natürlichen Wecktönen. Hier geht's zum Deal.

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4500 Elektrische Schallzahnbürste für gesünderes Zahnfleisch, 3 Putzmodi, Timer und Reiseetui. Hier geht's zum Deal.

Beurer Massagekissen Rücken-Nacken-Massagegerät für eine entspannende Shiatsu Massage mit Wärmefunktion. Hier geht's zum Deal.

Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR, 98% bakterielle Filtrationseffizienz, verifiziert und getestet, nicht Steril (Packung mit 50 Masken). Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

Playmobil Piratenschiff mit drei Piraten, zwei Kanonen und vielen Zubehörteilen ab 5 Jahren geeignet. Hier geht's zum Deal.

Ravensburger Spiel Starter-Set tiptoi "Entdecke den Bauernhof" Audiodigitales Lernsystem mit Stift und Buch ab 4 Jahren. Hier geht's zum Deal.

LEGO® Harry Potter Astronomie Turm Hogwarts inkl. acht Minifiguren und Eule Hedwig. Hier geht's zum Deal.

roba Treppenhochstuhl Sit Up III, mitwachsender Hochstuhl vom Babyhochstuhl bis zum Jugendstuhl, Holz. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa. Hier geht's zum Deal

Echo Show 8 | Durch Alexa in Verbindung bleiben, Anthrazit Stoff. Hier geht's zum Deal.

Kindle mit integriertem Frontlicht und einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Hier geht's zum Deal.

Woher stammt die Bezeichnung "Black Friday"?

Nicht nur das Event, sondern die Namensgebung stammt aus den USA: Dort wird der Black Friday vorrangig in den Geschäften zelebriert, während er in Deutschland verstärkt online stattfindet. Doch wofür stehen die beiden Begriffe eigentlich? Dazu gibt es verschiedene Theorien – die bekannteste ist, dass die Umsätze an dem Tag so hoch sind, dass die meisten Shop-Betreiber schwarze Zahlen schreiben. Wann der Black Friday offiziell eingeführt wurde, ist nicht bekannt. Man munkelt jedoch, dass von dem Begriff in den 60er Jahren das erste Mal Gebrauch gemacht wurde.

Amazon Prime: Die Vorteile auf einen Blick

Grundsätzlich sind alle Black-Friday-Angebote von Amazon für jedermann zugänglich. Allerdings haben Prime-Mitglieder den Vorteil, dass sie auf die sogenannten Blitzangebote (die nur für kurze Zeit günstiger und somit schnell vergriffen sind) 30 Minuten eher zugreifen können als Kunden ohne Abo. Zudem zahlen sie für Millionen (Prime-)Produkte keinen Versand – und ihre Bestellungen werden sogar noch am gleichen Tag zugestellt, wenn ein Artikel über die "Same-Day-Lieferung" verfügt. Zu den weiteren Vorteilen, von denen Amazon-Kunden grundsätzlich profitieren, zählen folgende:

Kauf auf Rechnung: Amazon-Kunden können Produkte auf Rechnung kaufen und müssen diese somit erst bis zum 14. Januar 2021 bezahlen.

Amazon-Kunden können Produkte auf Rechnung kaufen und müssen diese somit erst bis zum 14. Januar 2021 bezahlen. Verlängerte Rückgabefristen: Alle Artikel, die bis zum 31. Dezember versendet werden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Alle Artikel, die bis zum 31. Dezember versendet werden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden. Gratis-Lieferung: Neukunden, die zum ersten Mal Artikel auf amazon.de bestellen, sparen bei der ersten Lieferung die Versandkosten.

Und noch ein Tipp:

Wenn Sie noch keine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit für 30 Tage kostenlos testen – und nach dem Gratiszeitraum wieder kündigen. Ansonsten kostet Sie die Mitgliedschaft monatlich 7,99 Euro. Dafür genießen Sie diese (neben den oben genannten) Vorteile:

Sie können Filme und Serien unbegrenzt streamen Sie können eBooks kostenlos ausleihen Sie können über zwei Millionen Songs kostenlos anhören Sie können über einen unbegrenzten Speicherplatz für Fotos verfügen Sie können ausgewählte Freitagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga sehen

Mit den Amazon-Prämien noch mehr sparen

Rund um den Black Friday 2020 wirbt Amazon mit attraktiven Rabatten auf unterschiedliche Mitgliedschaften, die im Folgenden aufgelistet werden:

Amazon Music Unlimited

Sechs Monate gratis beim Kauf eines Echo (3./4. Generation): Spielen Sie jeden Song zu jeder Zeit, ganz ohne Werbung. Überspringen Sie unbegrenzt Titel und hören Sie Ihre Lieblingsmusik auch offline. Das Amazon Music Unlimited Angebot gilt nur für Neukunden und ist noch bis zum 11. Januar 2021 verfügbar. Anschließend kostet das Abo 7,99 Euro im Monat. Hier geht es zur Aktion.

Kindle Unlimited

Aktion 1: Noch bis zum 30. November 2020 haben Sie die Möglichkeit, Kindle Unlimited zwei Monate lang kostenlos zu testen. Auf Sie warten eine Million eBooks und ausgewählte Magazin-Abonnements. Das Angebot gilt nur für neue Kindle-Unlimited-Abonnenten. Hier geht es zur Aktion. Hier geht es zur Aktion.

Aktion 2: Noch bis zum 31. Dezember 2020 gibt es das Kindle-Unlimited-Abo sechs Monate 50 Prozent günstiger. Auf Sie warten eine Million eBooks und ausgewählte Magazin-Abonnements. Hier geht es zur zweiten Aktion. Hier geht es zur Aktion.

Amazon Kids+

Vom 27. bis zum 30.11.2020 kostet das Amazon Kids+ Abo nur 2,99 Euro monatlich. In der Mitgliedschaft enthalten sind über 10.000 beliebte, werbefreie und kindgerechte Bücher, Filme, Audible Hörbücher und Hörspiele, Spiele, TV-Serien und pädagogisch wertvolle Lern-Apps. Hier geht es zur Aktion.

Amazon Business

Neu registrierte Amazon-Business-Kunden erhalten noch bis zum 30. November 2020 30 Prozent Rabatt auf ihren ersten Einkauf bis 200 Euro. Erstellen Sie jetzt ein kostenloses Konto. Hier geht es zur Aktion.

Credit Card

Prime-Kunden erhalten noch bis zum 8. Dezember ein 50-Euro-Startguthaben beim Erstantrag einer Amazon.de VISA Karte (Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft bekommen 40 Euro). Zudem bekommen Sie bis zu drei Prozent auf alle Einkäufe bei Amazon.de zurück, ohne Prime-Mitgliedschaft bis zu zwei Prozent – und bis zu 0,5 Prozent auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de zurück. Die Bonuspunkte sind für Millionen von Produkten bei Amazon.de einlösbar, sodass Sie beim nächsten Einkauf erneut sparen können. Hier geht es zur Aktion.

Prime Video Channels

Vom 27. bis zum 30.11.2020 haben Sie die Möglichkeit, den Starzplay Channel für 0,97 Euro (monatlich) für drei Monate zu abonnieren. Hier geht es zur Aktion.

Prime Students

Noch bis zum 31. Dezember 2020 erhalten Prime Student-Mitglieder zehn Prozent Rabatt auf ausgewählte Kleidung und Schuhe. Hier geht es zur Aktion.

Audible

Ab heute zahlen Sie nur 4,95 Euro pro Monat (für die ersten sechs Monate) eines Audible-Abos, danach kostet es 9,95 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Genießen Sie Millionen Hörbücher und sparen Sie dabei 50 Prozent. Das Angebot gilt nur für Neukunden noch bis zum 30. November 2020.

Hier geht es zur Aktion.

