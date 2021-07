Nach mehr als 37 Jahren ändert das Dänische Bettenlager in Deutschland seinen Namen. Das Unternehmen möchte damit international geschlossener auftreten.

Im Herbst ändert das Dänische Bettenlager seinen Namen in Deutschland zu Jysk. 1979 wurde das Unternehmen unter diesem Namen in Dänemark gegründet. Damals wurde der erste Jysk-Store in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, eröffnet. Seitdem ist Jysk weit über die dänischen Grenzen hinaus gewachsen und hat sich mit derzeit rund 3000 Stores in 51 Ländern zu einem der größten internationalen Unternehmen der Welt im Bereich Schlafen und Wohnen entwickelt.

Mit dem Namen Jysk will das Unternehmen nun auch in Deutschland seine globale Größe sowie seine skandinavischen Wurzeln unterstreichen. "Wir sind ein werteorientiertes Unternehmen und unser Selbstverständnis beruht auf skandinavischen Werten wie Ehrlichkeit und Respekt − sowohl im Umgang mit unseren Kunden als auch untereinander", schrieb das Unternehmen auf seiner Website.

Dänisches Bettenlager wir zu "Jysk" – was bedeutet das Wort?

Das Wort "Jysk“ bedeutet ursprünglich, dass etwas oder jemand von der dänischen Halbinsel Jütland stammt. Wenn du aus Jütland kommst, dann bist du "Jysk“. Da die Jütlander als fleißig, bodenständig und verlässlich gelten, gab sich das Unternehmen 1979 dieses Wort als Namen. Auf Deutschland bezogen erklärt das Unternehmen: "Und auch wenn der Ursprung des Wortes Jysk in Dänemark liegt, teilen und leben alle Jysk-Mitarbeiter die Werte, für die es steht, ganz gleich in welchem Teil der Welt sie arbeiten".

