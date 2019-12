Am 12. November begann ein neues Zeitalter – der Streamingdienst von Disney ging mit einem Paukenschlag an den Start: "The Mandalorian" führt erstmals als erste Serie in das Star Wars Universum. Die Folgen um den Kopfgeldjäger "The Mandalorian" begeisterten die Fans. Sie ergötzen sich an der Retro-Optik und an einem Helden, der lieber schweigt, als in einem fort von der Rettung des Universums zu plappern.

Folge für Folge ist ein deftiges Actionspektakel des finsteren Heroen. An seiner Seite ist immer "The Child", besser bekannt als "Baby Yoda" – denn der Kämpfer wurde unversehens zum Babysitter.

Cuteness Overload

So finster die Welt des Mandalorian, so süß ist Baby Yoda – er eroberte die Herzen der bekannten Galaxie in Lichtgeschwindigkeit. Und dann geschah das Unfassbare: Das Disney Imperium hatte nicht dafür gesorgt, dass die Läden mit Baby-Yoda-Spielzeug gefüllt sind. Mit Mühe und Not wurden nach ein paar Wochen die ersten Sets offizieller "The Child"-Figuren von Hasbro vorgestellt. Aber nur zum Vorbestellen, geliefert wird erst im Frühjahr.

Weihnachten ohne Baby Yoda? Undenkbar. Auf der ganzen Welt machten sich Fans ans Werk gelungene und weniger gelungene Kreationen von "The Child" herzustellen. Von der Häkelpuppe bis zum Airbrush-Kunstwerk ist alles dabei. Was mit dem Manager geschah, der entschieden hatte, das Weihnachtsgeschäft ohne "The Child" zu bestreiten, ist nicht bekannt. Vermutlich dürfte er inzwischen als Arbeitssklave auf dem Weg zu einem Strafplaneten sein.

Zähneknirschend sah das Disney-Imperium dem Treiben zu, solange bis die Bastelfreunde auf die Idee kamen, den weltweiten Bedarf an Baby-Yoda-Merchandise kommerziell zu nutzen.

Da schlug das Imperium zurück, etwa bei "Puppenmutter" Arlene Esplin. Auch sie schlug der kleine Grünling in den Bann. Da sie selbst Babypuppen herstellte, wollte sie die Dinge selbst in die Hand nehmen und stellte aus einem Kunststoffäffchen eine Art "Baby Yoda" her. Den bot sie auf der Kunsthandwerker Plattform Etsy an: "Wenn Yoda ein lange Zeit verschollenes Baby mit einem Ewok hatte ... dann könnte es so aussehen", schrieb sie dazu. Die erste, ziemlich grimmig aussehende Puppe ging für 599 Dollar weg, ein zweite – deutlich niedlicher – brachte 1000 Dollar, berichtet das "Wall Street Journal".

Disney mahnt ab

Damit ist nun Schluss. Etsy bekam Post von Disney und zog zahlreiche nicht lizenzierten Baby-Yoda-Produkte zurück. Auch die Verkäufer erhielten warnende Post. "Ich muss jetzt Alien-Puppe sagen, weil ich eine E-Mail von Disney über eine Urheberrechtsverletzung bekommen habe", sagte eine Etsy-Verkäuferin der Zeitung. Sie hatte fast 200 gehäkelte Baby Yodas verkauft. Die ersten für sieben Dollar, nun kosten sie 50 Dollar. Die Preise stiegen, weil sie mehr Bestellungen bekam, als sie häkeln konnte. Obwohl sie rund um die Uhr arbeitet und nur wenige Stunden schläft, müssen ihre Kunden vier- bis sechswöchige Wartezeiten in Kauf nehmen.

Das ganze Netz ist nach wie vor gefüllt mit Baby-Yoda-Produkten vom Pullover bis zur Christbaumkugel. Wer jetzt zuschlägt, hat etwas, was alle wollen, was man aber nicht so leicht kaufen kann. Als Kind schwärmte Lisa Karas für die Ewoks, nun hat sie 140 Dollar für einen inoffiziellen Baby-Yoda-Rucksack ausgegeben. "Ich möchte ihn in der Öffentlichkeit tragen und angeben: 'Das ist meiner. Ja, ich habe diesen Rucksack!' Ich bin 37 Jahre alt, aber ich wollte noch etwas Baby Yoda."

Viele Jahre noch ein Baby

Im Februar sollen nun die ersten offiziellen Produkte auf den Markt kommen. Eine Plüschpuppe von Mattel Inc. soll 25 Dollar kosten. Leider hat die offizielle Puppe ein Manko: Die wuscheligen Kopfhaare von Baby Yoda sind nicht zu sehen, wie enttäuschte Fans bemerkten.

"Das Tempo ist Lichtgeschwindigkeit in der Spielzeugindustrie", sagte der Spielzeugexperte Gerrick Johnson, der Zeitung. Normalerweise dauere es ein Jahr bis 18 Monate, um ein Spielzeug auf den Markt zu bringen. Offenbar war "Baby Yoda" vor der Ausstrahlung streng geheim und nur wenige durften wissen, dass er in der Serie auftauchen würde. Damit gelang Disney zwar eine Riesenüberraschung, das Weihnachtsgeschäft war aber verloren.

Fans können sie auf lange Jahre und noch viele Jahre mit Baby Yoda freuen. Die geheimnisvolle Yoda-Spezie ist außerordentlich langlebig, der originale Yoda und die Jedi-Meisterin Yaddle wurden etwa 500 Jahre alt. Und Baby-Yoda hat auch schon 50 Jahre auf dem Buckel und schläft immer noch in einer Krippe.