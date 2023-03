#10 Reliance Industries

Indien ist erstmals in den Top 10 der 500 größten Familienunternehmen der Welt vertreten. Das gelang dem Subkontinent im Family Business Index 2023 dank Reliance Industries. Das Unternehmen mit Sitz in Mumbai wurde 1966 von Dhirubhai Ambani gegründet. Elf Jahre später folgte der Börsengang. Der Mischkonzern ist unter anderem in den Bereichen Erdölgewinnung, Petrochemie, Textilien, Telekommunikation und Einzelhandel tätig. Der Umsatz belief sich laut dem Ranking der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY und der Universität St. Gallen zuletzt auf rund 94,0 Mrd. US-Dollar. Die Familie des Gründers hält demnach 44,3 Prozent an dem Konzern und stellt auch mit Mukesh Ambani (auf dem Foto rechts) den CEO.

