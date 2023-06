Schnellkochtopf von Tefal für 57 statt 164 Euro: Die Top-Deals am Montag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag

64 % Rabatt: Tefal P2530737 Secure 5 Neo Schnellkochtopf (Fassungsvermögen: 6 Liter, 2-Stufen-Garregler, hochwertiger Edelstahl) silber/grün, für 57,99 Euro statt 164,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

61 % Rabatt: Yaheetech Sonnenschirm, Gartenschirm, Strandschirm, Marktschirm knickbar, 49,99 Euro statt 129 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -43% Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum Jetzt shoppen 42,45 € 75,00 €

43 % Rabatt: Yves Saint Laurent "Libre", Eau de Parfum, Kopfnoten Lavendel, 30 ml, für 42,45 Euro statt 75 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: Sandalette, Obermaterial Leder, pflegeleicht, für 39,95 Euro statt 69,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -58% JBL Link Music Streaming-Lautsprecher Jetzt shoppen 53,90 € 128,99 €

58 % Rabatt: JBL Link Music Streaming-Lautsprecher grau 360-Grad-Pro-Sound Bluetooth, für 53,90 Euro statt 128,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -51% VR 303 Saugroboter Jetzt shoppen 179,00 € 365,79 €

51 % Rabatt: Vileda VR 303 Saugroboter, 3 verschiedene Reinigungsmodi, ca. 90 Min. Laufzeit, überwindet Kanten und Teppich mit einer Höhe von bis zu 1,5 cm, für 179 Euro statt 365,79 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -71% Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set Jetzt shoppen 149,95 € 522,98 €

71 % Rabatt: Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set, für 149,95 Euro statt 522,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Freenet Tarif-Deal der Woche

20 GB für 9,99 Euro im Monat sichern

Bei Freenet gibt es aktuell ein starkes Angebot. Normalerweise kostet die LTE-Allnet-Flat mit 20 GB im Vodafone-Netz 36,99 Euro pro Monat - momentan jedoch nur 9,99 Euro.

Die Details zum Deal:

20 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle Netze

Telefonieren und Surfen im Vodafone-Netz

Flat EU-Roaming

Kein Anschlusspreis: 39,99 Euro (wird nach SMS mit "AP frei" erstattet)

Monatliche Grundgebühr: 9,99 Euro im Monat statt 36,99 Euro

Flexibles Aktivierungsdatum bis 30.6.

Hier geht’s zum Angebot von Freenet

Top-Deals der Woche: 19. bis 25. Juni 2023

Die besten Deals von Amazon

Affiliate Link -35% Philips OneBlade Face Body QP2630/30 Jetzt shoppen 43,94 € 67,99 €

44 % Rabatt: Philips OneBlade Face + Body QP2630/30 - Rasieren, Trimmen und Stylen für jede Haarlänge, austauschbare Klingen, Körper & Gesicht (je 1 Klinge),4 Trimmaufsätze, 2 Körperaufsätze, Geschenke für Männer, für 37,99 Euro statt 67,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Intex Rainbow Ring Play Centre Jetzt shoppen 44,99 € 74,90 €

39 % Rabatt: Intex Rainbow Ring Play Centre für 44,99 Euro statt 74,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -51% Crucial X6 2TB Tragbare SSD Jetzt shoppen 109,99 € 228,99 €

51 % Rabatt: Crucial X6 2TB Tragbare SSD, bis zu 800MB/s, für PC und Mac, USB 3.2, USB-C, für 109,99 Euro statt 228,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Otto

Affiliate Link -35% Jack Wolfskin TRAIL HIKER TEXAPORE MID W Wanderschuh wasserdicht Jetzt shoppen 76,99 € 119,00 €

35 % Rabatt: Jack Wolfskin TRAIL HIKER TEXAPORE MID W Wanderschuh, für Sommer und Winter, wasserdicht, für 76,99 Euro statt 119 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -71% HOME DELUXE SUP-Board MOANA, inkl. Paddel, Reparatur Kit, Luftpumpe und Sitzbänken Jetzt shoppen 129,00 € 459,00 €

71 % Rabatt: HOME DELUXE SUP-Board MOANA, inkl. Paddel, Reparatur Kit, Luftpumpe und Sitzbänken, für 129 Euro statt 459 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -53% MediaShop Zaubertafel Magic Pad Jetzt shoppen 17,99 € 39,00 €

53 % Rabatt: MediaShop Zaubertafel Magic Pad, mit acht Leuchteffekten, ab 3 Jahren, für 17,99 Euro statt 39 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

Affiliate Link -38% Biotherm Homme Aquapower Advanced Gel Gesichtsgel Jetzt shoppen 29,02 € 47,00 €

38 % Rabatt: Biotherm Homme Aquapower Advanced Gel, für 29,10 Euro statt 47 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% Versace Eros Eau de Parfum Jetzt shoppen 49,96 € 80,00 €

37 % Rabatt: Versace Eros Eau de Parfum 50,30 Euro statt 80 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -43% BABOR Ampoule Concentrates Hydra Plus Ampullen Jetzt shoppen 14,15 € 24,90 €

43 % Rabatt: BABOR Ampoule Concentrates Hydra Plus, für 14,15 Euro statt 24,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von NA-KD

70 % Rabatt: Palazzo -Hose Classic, elastischer hohe Bund mit Kordelzug, offene schräge Seitentaschen, für 14,98 Euro statt 49,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -40% NA-KD Minikleid mit Rüschendetail - Purple Jetzt shoppen 35,97 € 59,95 €

40 % Rabatt: NA-KD Minikleid mit Rüschendetail, Purple, für 35,97 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -60% NA-KD Trend Gebürstetes Sweatshirt in Übergröße - Green Jetzt shoppen 17,98 € 44,95 €

60 % Rabatt: Oversize Sweatshirt, gebürstet, Green, für 17,98 Euro statt 44,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

Affiliate Link -38% Pavillon Partyzelt Gartenzelt Stahl 3 x 3m Jetzt shoppen 36,99 € 59,99 €

38 % Rabatt: Pavillon Partyzelt, 3 x 3 Meter, Höhe 2,40 Meter, wasserdicht, weiß für 36,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: Char-Boil Grill2Go Transporttasche, für den tragbaren Char-Broil® TRU-Infrared™ Grill2Go® X200 Gasgrill, Gewicht: 2 kg, für 49,90 Euro statt 89,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -54% Bestway Pool Set 5614Z Steel Pro MAX Jetzt shoppen 249,00 € 549,95 €

54 % Rabatt: Bestway Pool Set 5614Z Steel Pro MAX, Durchmesser: 427 cm, Höhe ca. 107 cm, inkl. Filterpumpe, Sicherheitsleiter und Abdeckplane, für 249 Euro statt 549,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Aldi

57 % Rabatt: Hollywoodschaukel Mechtild für 249 Euro statt 579,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -59% Samsung Galaxy Buds Live Jetzt shoppen 59,99 € 149,00 €

59 % Rabatt: Samsung Galaxy Buds live, Bluetooth In-Ear Kopfhörer, für 59,99 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

32 % Rabatt: Kambala Camping-Decke, mit eingenähtem Packsack, aus recyceltem Polyester, 203x145 cm, 800 Gramm leicht, für 59,99 Euro statt 89 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

Affiliate Link -71% Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set Jetzt shoppen 149,95 € 522,98 €

71 % Rabatt: Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set, für 149,95 Euro statt 522,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -21% Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung + Eve Weather Jetzt shoppen 179,95 € 229,90 €

21 % Rabatt: Eve Aqua (2022) + Eve Weather, für 179,95 Euro statt 229,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -20% GARDENA Mähroboter smart SILENO city 600 m² Set mit LONA Technologie + gratis Zwischenstecker & Akku Gras- & Strauchschere Jetzt shoppen 999,95 € 1262,97 €

20 % Rabatt: GARDENA Mähroboter smart SILENO city 600 m² Set mit LONA Technologie + gratis Zwischenstecker & Akku Gras- & Strauchschere, für 999,95 Euro statt 1262,97 Euro. Hier geht's zum Deal.

American Express Deal im Juni

American Express: Neue Boni und Gewinnspiel für Platinum-Card Inhaber

Wer sich aktuell für die Platinum-Kreditkarte von American Express entscheidet, bekommt als Neukunde eine Reihe neuer Boni – darunter wahlweise 30.000 Membership-Rewards-Punkte oder 100 Euro Startguthaben.

Weitere Boni:

150 Euro Restaurant-Guthaben jährlich

120 Euro Entertainment-Guthaben im Jahr (z.B. für Netflix oder Amazon Prime)

200 Euro Reise-Guthaben pro Jahr (einlösbar für Flüge, Mietwagen oder Hotels)

Teilnahme am Membership-Rewards-Programm

200 Euro "Sixt ride"-Fahrt-Guthaben jährlich

Kosten für die Kreditkarte: 60 Euro pro Monat

>> Hier geht's zum Angebot von American Express <<

Extra: Jeder, der sich bis 30. Juni 2023 für die Platinum Card registriert, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel für ein exklusives Konzert von Ellie Goulding teil. Das Konzert findet am 1. September in Mainz statt.

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.