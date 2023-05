Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste für 52 statt 100 Euro: Die Top-Deals am Montag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag

48 % Rabatt: Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 2 CrossAction Aufsteckbürsten, mit 3 Putzmodi und visueller 360° Andruckkontrolle für Zahnpflege, Geschenk Mann/Frau, schwarz, für 51,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

73 % Rabatt: Bettwäsche Kelian in Gr. 135x200 oder 155x220 cm, my home, Polycotton, 2 teilig, Biber kuschelig warm im Winter, gemusterte Bettwäsche aus Baumwolle, für 9,99 Euro statt 38 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: Jean Paul Gaultier Scandal pour Homme Le Parfum Intense Eau de Parfum, für 46,19 Euro statt 85,50 Euro. Hier geht's zum Deal.

70 % Rabatt: Badeanzug mit wattierten Cups - Grün - Damen, für 5,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

61 % Rabatt: TP-LINK TL-PA8030P AV1300 DLAN Powerline Adapter Set Starter Kit Gigabit LAN, für 49,99 Euro statt 129 Euro.Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: Kunststoff-Grill-Beistelltisch XL, für 249 Euro statt 449 Euro. Hier geht's zum Deal.

71 % Rabatt: Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set, für 149,95 Euro statt 522,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 22. bis 28. Mai 2023

Die besten Deals von Amazon

39 % Rabatt: Jack Wolfskin Damen Woodland 2 Texapore Low W Walking-Schuh, für 59,99 Euro statt 99,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: Highland Park 12 Jahre | Viking Honour | Single Malt Scotch Whisky | vollmundiger, rauchiger Geschmack | der Whisky mit der Wikinger-Seele | 40 % Vol | 700 ml Einzelflasche, für 26,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

30 % Rabatt: Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 27,8 cm (10,9 Zoll, 2000x1200, 2K, WideView, Touch) ChromeOS Tablet (Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, 4GB RAM, 64GB eMMC, Qualcomm Adreno 618, ChromeOS) grau, für 279 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Otto

34 % Rabatt: BOSCH Akku-Stielstaubsauger Athlet BKH86SIL1, ProSilence 28V, beutellos, extra leise, inkl. Zubehör-Set, 60 Min. Laufzeit, für 279 Euro statt 429 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: MIRUX Duet Open Ear Bluetooth zum Laufen, Wandern, Joggen, Radfahren, Sport-Kopfhörer, für 32,50 Euro statt 55 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: STAR OYUN Spiel, Gesellschaftsspiel PREMIUM POKER SET 100, für 29,99 Euro statt 39 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

25 % Rabatt: BIOTHERM Waterlover SPF 30 Sonnenspray, für 26,95 Euro statt 36 Euro. Hier geht's zum Deal.

47 % Rabatt: Versace Crystal Noir Eau de Parfum, für 34,42Euro statt 65 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Dolce&Gabbana The One for Men Eau de Parfum, für 59,95 Euro statt 81 Euro.Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Rebelle

48 % Rabatt: Moschino Rock, für 49 Euro statt 95 Euro. Hier geht's zum Deal.

63 % Rabatt: 7 For All Mankind "Gwenevere" in Mintgrün, für 40 Euro statt 109 Euro.Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: Lancel Bowling-Tasche, für 85 Euro statt 175 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

57 % Rabatt: Oral-B elektrische Zahnbürste Pulsonic Slim Luxe 4500 rosegold Schallzahnbürste, für 59,99 Euro statt 139,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

37 % Rabatt: Bosch SDS-Plus Bohrhammer GBH 2-21 Professional inkl. 3 tlg. Bohrersatz + Koffer, für 116,47 Euro statt 187,43 Euro. Hier geht's zum Deal.

60 % Rabatt: Superdry Herren Klassisches Logo T-Shirt, für 15,95 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Aldi

38 % Rabatt: Praktisches Set mit Hängematte, Moskitonetz und Plane, für 39,99 Euro statt 64,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: Gartentrampolin Basic, Ø 183 cm, für 139 Euro statt 229,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

12 % Rabatt: Wok aus Gusseisen, Ø 32 cm, für 39,99 Euro statt 45,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

21 % Rabatt: Eve Aqua (2022) + Eve Energy für 149,95 Euro statt 189,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: Worx Landroid M500 Plus + gratis Garage für 779 Euro statt 1138 Euro.Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: MACH V1 Ultra + gratis Eufy H30 für 799 Euro statt 998,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

