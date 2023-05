Massagepistole für 40 statt 70 Euro: Die Top-Deals am Dienstag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Dienstag

Affiliate Link -42% Massagepistole, Muskel Percussion Massagegerät mit 30 Geschwindigkeiten Jetzt shoppen 39,99 € 69,99 €

42 % Rabatt: Massagepistole, Muskel Percussion Massagegerät mit 30 Geschwindigkeiten Leise Handmassagegeräte Massage Pistole mit LCD Touchscreen 10 Köpfe Massage Gun für Schulter Körper Rücken Entspannung, für 39,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% RESCH Holzkohlegrill 502595 mobiler Kugelgrill mit Deckel Jetzt shoppen 59,43 € 119,00 €

50 % Rabatt: RESCH Holzkohlegrill 502595 mobiler Kugelgrill mit Deckel, Ø 44cm, 4 Personen, 44x44x70cm, BBQ-Grill, Rundgrill, mobil, tragbar, Stand Grill, Inkl. Zubehör, Holzkohlegriller, grillen, Standgrill Outdoor Grill Balkongrill Gartengrill BBQ Campinggrill, für 59,43 Euro statt 199,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% Kérastase Chronologiste Huile de Parfum Haarparfum Jetzt shoppen 38,90 € 72,40 €

46 % Rabatt: Kérastase Chronologiste Huile de Parfum, Haarparfum, für 38,90 Euro statt 72,40 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% H & M - Gemusterte Badeshorts - Rot - Herren Jetzt shoppen 9,99 € 14,99 €

33 % Rabatt: H & M - Gemusterte Badeshorts - Rot - Herren, für 9,99 Euro statt 14,88 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -34% Scheppach Benzin Rasenmäher MS225-53 -7PS- Radantrieb + Öl Jetzt shoppen 329,00 € 499,00 €

34 % Rabatt: Scheppach Benzin Rasenmäher MS225-53 -7PS- Radantrieb + Öl, für 329 Euro statt 499 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: Brüder Mannesmann, Akkubohrschrauber 8V, kraftvoller Akkubohrschrauber mit 8 V, umfangreiches Zubehör für komfortables Arbeiten, praktisches Kleinteilesortiment, für 39,99 Euro statt 73,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -38% Bosch Indego XS 300 Mähroboter + gratis Garage Jetzt shoppen 599,95 € 978,48 €

38 % Rabatt: Bosch Indego XS 300 Mähroboter + gratis Garage, für 599,95 Euro statt 978,48 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 22. bis 28. Mai 2023

Die besten Deals von Amazon

Affiliate Link -48% Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush Jetzt shoppen 51,99 € 99,99 €

48 % Rabatt: Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 2 CrossAction Aufsteckbürsten, mit 3 Putzmodi und visueller 360° Andruckkontrolle für Zahnpflege, Geschenk Mann/Frau, schwarz, für 51,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) Jetzt shoppen 23,99 € 44,99 €

46 % Rabatt: WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) Steuer Sparbuch, Mac, Start und Plus, für Browser, Windows, Mac, Smartphones und Tablets|Aktivierungscode per Email, für 23,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -57% INIU Power Bank, 22,5W Powerbank 20000mAh Jetzt shoppen 31,43 € 73,99 €

57 % Rabatt: INIU Power Bank, 22,5W Powerbank 20000mAh klein Aber stark (USB C Input & Output), 3A USB C PD 3.0 QC 4.0 Externer Handyakkus, kompatibel mit iPhone 14 13 12 11 Pro Max, Samsung, iPad, Huawei, Switch, für 31,43 Euro statt 73,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Otto

Affiliate Link -48% BEKO Waschmaschine WML8146T5STR1 7001440074, 8 kg, 1400 U/min Jetzt shoppen 384,90 € 749,00 €

48 % Rabatt: BEKO Waschmaschine WML8146T5STR1 7001440074, 8 kg, 1400 U/min, Mengenautomatik, AddXtra Nachlegefunktion, Bluetooth, Pet Hair Removal, für 384,90 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% LG OLED55C27LA OLED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV) Jetzt shoppen 1299,00 € 2249,00 €

42 % Rabatt: LG OLED55C27LA OLED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV), für 1299 Euro statt 2249 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% SachsenRAD E-Bike C5 Centro E-Bike 27,5 Zoll Schwarz E-SUV 130km Reichweite Jetzt shoppen 1599,00 € 2999,00 €

46 % Rabatt: SachsenRAD E-Bike C5 Centro E-Bike 27,5 Zoll, 130km Reichweite Alarmrücklicht, Shimano-Tourney-Schaltwerk (7-Gang), Kettenschaltung, für 1599 Euro statt 2999 Euro.Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

Affiliate Link -25% BIOTHERM Waterlover SPF 30 Sonnenspray Jetzt shoppen 26,95 € 36,00 €

25 % Rabatt: BIOTHERM Waterlover SPF 30 Sonnenspray, für 26,95 Euro statt 36 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% Versace Crystal Noir Eau de Parfum Jetzt shoppen 37,10 € 65,00 €

42 % Rabatt: Versace Crystal Noir Eau de Parfum, für 37,10 Euro statt 65 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -25% Dolce&Gabbana The One for Men Eau de Parfum Jetzt shoppen 59,95 € 81,00 €

25 % Rabatt: Dolce&Gabbana The One for Men Eau de Parfum, für 59,95 Euro statt 81 Euro.Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Rebelle

48 % Rabatt: Moschino Rock, für 49 Euro statt 95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -63% 7 For All Mankind "Gwenevere" in Mintgrün Jetzt shoppen 40,00 € 109,00 €

63 % Rabatt: 7 For All Mankind "Gwenevere" in Mintgrün, für 40 Euro statt 109 Euro.Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: Lancel Bowling-Tasche, für 85 Euro statt 175 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

Affiliate Link Oral-B elektrische Zahnbürste Pulsonic Slim Luxe 4500 Jetzt shoppen 66,99 €

57 % Rabatt: Oral-B elektrische Zahnbürste Pulsonic Slim Luxe 4500 rosegold Schallzahnbürste, für 59,99 Euro statt 139,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% Bosch SDS-Plus Bohrhammer GBH 2-21 Professional inkl. 3 tlg. Bohrersatz + Koffer Jetzt shoppen 123,99 € 187,43 €

33 % Rabatt: Bosch SDS-Plus Bohrhammer GBH 2-21 Professional inkl. 3 tlg. Bohrersatz + Koffer, für 123,99 Euro statt 187,43 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -30% Superdry Herren Klassisches Logo T-Shirt Jetzt shoppen 27,99 € 39,99 €

60 % Rabatt: Superdry Herren Klassisches Logo T-Shirt, für 15,95 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Aldi

38 % Rabatt: Praktisches Set mit Hängematte, Moskitonetz und Plane, für 39,99 Euro statt 64,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Gartentrampolin Basic, Ø 183 cm Jetzt shoppen 139,00 € 229,90 €

39 % Rabatt: Gartentrampolin Basic, Ø 183 cm, für 139 Euro statt 229,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -12% Wok aus Gusseisen, Ø 32 cm Jetzt shoppen 39,99 € 45,90 €

12 % Rabatt: Wok aus Gusseisen, Ø 32 cm, für 39,99 Euro statt 45,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

Affiliate Link -21% Eve Aqua + gratis Eve Energy Jetzt shoppen 149,95 € 189,90 €

21 % Rabatt: Eve Aqua (2022) + Eve Energy für 149,95 Euro statt 189,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -31% Worx Landroid M500 Plus + gratis Garage Jetzt shoppen 779,00 € 1138,00 €

31 % Rabatt: Worx Landroid M500 Plus + gratis Garage für 779 Euro statt 1138 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -20% MACH V1 Ultra + Gratis Eufy H30 Jetzt shoppen 799,00 € 998,99 €

20 % Rabatt: MACH V1 Ultra + gratis Eufy H30 für 799 Euro statt 998,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

