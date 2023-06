Mobile Speicher werden immer wichtiger: Amazon bietet eine Western Digital SSD mit 1 TB Speicher aktuell für weniger als 100 Euro an (Symbolbild).

Western Digital SSD Festplatte für 98 statt 247 Euro: Die Top-Deals am Montag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag

60 % Rabatt: Western Digital My Passport SSD 1 TB mobiler SSD Speicher, NVMe-Technologie, USB-C und USB 3.2 Gen-2 kompatibel, Lesen 1050 MB/s, Schreiben 1000 MB/s, Mitternachtsblau, für 98 Euro statt 246,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: De'Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.118.B, inkl. Milchaufschäumer, für 299 Euro statt 740 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: Kérastase Chronologiste Huile de Parfum, Haarparfum, für 38,90 Euro statt 72,40 Euro. Hier geht's zum Deal.

60 % Rabatt: Sienna Ray & Co. Langschaftstiefel aus Leder, Blockabsatz 8 cm hoch, Schafthöhe 36 cm, für 71,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

34 % Rabatt: Scheppach Benzin Rasenmäher MS225-53 -7PS- Radantrieb + Öl, für 329 Euro statt 499 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: Samsung Galaxy Buds Live SM-R180, ANC, bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit, für 59,99 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

38 % Rabatt: Bosch Indego XS 300 Mähroboter + gratis Garage, für 599,95 Euro statt 978,48 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 5. bis 11. Juni 2023

Die besten Deals von Amazon

52 % Rabatt:Fisher-Price FXC66 - Schlummerotter Spieluhr aus Plüsch, mit beruhigender Musik und rhythmischen Bewegungen zur Beruhigung, Babyspielzeug ab der Geburt ,1 Stück (1er Pack), für 23,35 Euro statt 48,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) Steuer Sparbuch, Mac, Start und Plus, für Browser, Windows, Mac, Smartphones und Tablets|Aktivierungscode per Email, für 23,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 2 CrossAction Aufsteckbürsten, mit 3 Putzmodi und visueller 360° Andruckkontrolle für Zahnpflege, Geschenk Mann/Frau, schwarz, für 48,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

American Express Deal im Juni

American Express: Neue Boni und Gewinnspiel für Platinum-Card Inhaber

Wer sich aktuell für die Platinum-Kreditkarte von American Express entscheidet, bekommt als Neukunde eine Reihe neuer Boni – darunter wahlweise 30.000 Membership-Rewards-Punkte oder 100 Euro Startguthaben.

Weitere Boni:

150 Euro Restaurant-Guthaben jährlich

120 Euro Entertainment-Guthaben im Jahr (z.B. für Netflix oder Amazon Prime)

200 Euro Reise-Guthaben pro Jahr (einlösbar für Flüge, Mietwagen oder Hotels)

Teilnahme am Membership-Rewards-Programm

200 Euro "Sixt ride"-Fahrt-Guthaben jährlich

Kosten für die Kreditkarte: 60 Euro pro Monat

>> Hier geht's zum Angebot von American Express <<

Extra: Jeder, der sich bis 30. Juni 2023 für die Platinum Card registriert, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel für ein exklusives Konzert von Ellie Goulding teil. Das Konzert findet am 1. September in Mainz statt.

Die besten Deals von Otto

42 % Rabatt: BEKO Waschmaschine WML8146T5STR1 7001440074, 8 kg, 1400 U/min, Mengenautomatik, AddXtra Nachlegefunktion, Bluetooth, Pet Hair Removal, für 429,90 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: LG OLED55C27LA OLED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV), für 1299 Euro statt 2249 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: SachsenRAD E-Bike C5 Centro E-Bike 27,5 Zoll, 130km Reichweite Alarmrücklicht, Shimano-Tourney-Schaltwerk (7-Gang), Kettenschaltung, für 1599 Euro statt 2999 Euro.Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

38 % Rabatt: Biotherm Homme Aquapower Advanced Gel, für 29,10 Euro statt 47 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: BIOTHERM, Waterlover Sun Milk LSF 50, für 26,95 Euro statt 36 Euro.Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: BABOR Ampoule Concentrates Hydra Plus, für 14,37 Euro statt 24,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Rebelle

49 % Rabatt: Liu Jo Oberteil, für 40 Euro statt 79 Euro. Hier geht's zum Deal.

14 % Rabatt: Dr. Martens Schnürschuhe aus Leder in Schwarz, für 119 Euro statt 139 Euro. Hier geht's zum Deal.

27 % Rabatt: Wolford Rock, für 152 Euro statt 210 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

19 % Rabatt: Tefal L3959343 13 tlg. Pfanne Kasserolle Schmorpfanne Set Ingenio Unlimited On, für 314,99 Euro statt 388,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: Wera 1060 i/1062 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE, 6-teilig, für 25,90 Euro statt 44,03 Euro. Hier geht's zum Deal.

61 % Rabatt: Tefal GC242D Kontaktgrill Inicio Adjust 2000W, Antihaft, Grillplatten abnehmbar, für 59,99 Euro statt 154,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Aldi

54 % Rabatt: SCHEPPACH, Teichdruckfilter-Set PFS8000, für 99,99 Euro statt 219 Euro. Hier geht's zum Deal.

47 % Rabatt: D.C. GARDEN, Hunde-Strandkorb, für 99,99 Euro statt 189 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: OUTLIV, Seitenmarkise XL, für 109 Euro statt 199 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

71 % Rabatt: Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set, für 149,95 Euro statt 522,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

21 % Rabatt: Eve Aqua (2022) + Eve Weather, für 179,95 Euro statt 229,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: GARDENA Mähroboter smart SILENO city 600 m² Set mit LONA Technologie + gratis Zwischenstecker & Akku Gras- & Strauchschere, für 969,95 Euro statt 1262,97 Euro. Hier geht's zum Deal.

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

